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Все про:бюджет (4349) ВР (22994) Кабмин (10544) Гройсман (3388)

 Кабмин одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в ВР 15 сентября, - Гройсман

бюджет госбюджет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен на заседании правительства в пятницу, 15 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер сообщил на брифинге после ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка во вторник.

"В этом году 15 сентября правительство одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что приоритетами госбюджета будет продолжение строительства дорог и продолжение реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект госбюджета-2018 предусматривает расходы на оборону в размере 5% ВВП, - Данилюк

По его словам, в рамках реформы финансирование здравоохранения в 2018 году будет увеличено на 10 млрд грн.

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу правительство должно подавать проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.
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- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
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Олігархи в 2017 році отримають 120 млрд грн відшкодування ПДВ, а в 2018 році вже 160 млрд грн відшкодування ПДВ! Решта бюджета нецікава! На армію дадуть десь 65-70 млрд грн, щоб раптом вона не виграла війну в путіна.
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и почем опиум для народа ( курс=бакса) заложили ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКабмин одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в ВР 15 сентября, - Гройсман
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