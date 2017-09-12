 Кабмин одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в ВР 15 сентября, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер сообщил на брифинге после ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка во вторник.
"В этом году 15 сентября правительство одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент", - сказал Гройсман.
Премьер отметил, что приоритетами госбюджета будет продолжение строительства дорог и продолжение реформ.
По его словам, в рамках реформы финансирование здравоохранения в 2018 году будет увеличено на 10 млрд грн.
Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу правительство должно подавать проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.
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