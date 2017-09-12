EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  235  0
Материалы по теме:
Все про:Крым (20643) права (149) правозащитники (478) репрессии (1846) крымские татары (1680) Чийгоз (157)

 Оккупанты в деле Чийгоза нарушили ряд статей Конвенции о правах человека, - правозащитник

чийгоз

Член Крымской правозащитной группы Александр Седов отметил нарушение ряда статей Европейской Конвенции по правам человека в деле одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в Крыму.

Об этом Седов сказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"В этом деле наблюдается беспрецедентное нарушение статей Европейской Конвенции по правам человека: это и право на свободу личной неприкосновенности, право на справедливое судебное разбирательство, нарушение запрета на применение ретроспективного законодательства, нарушения права на мирное собрание, нарушение Женевской конвенции - нельзя судить по законодательству государства-оккупанта", - сказал Седов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты в деле Чийгоза нарушили ряд статей Конвенции о правах человека, - правозащитник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти