 Оккупанты в деле Чийгоза нарушили ряд статей Конвенции о правах человека, - правозащитник

Об этом Седов сказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"В этом деле наблюдается беспрецедентное нарушение статей Европейской Конвенции по правам человека: это и право на свободу личной неприкосновенности, право на справедливое судебное разбирательство, нарушение запрета на применение ретроспективного законодательства, нарушения права на мирное собрание, нарушение Женевской конвенции - нельзя судить по законодательству государства-оккупанта", - сказал Седов.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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