 Украину на сессии Генассамблеи ООН представит делегация во главе с Климкиным с участием Джемилева и Гопко

Всего в составе украинской делегации 10 человек. Возглавляет делегацию министр иностранных дел Павел Климкин. Состав делегации утвержден распоряжением президента Украины, которое опубликовано на официальном сайте главы украинского государства, передает Цензор.НЕТ.
2-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября. Ожидается, что на ней 19 сентября выступит Порошенко, который будет докладывать по вопросу о возможном введении миротворцев ООН на Донбасс.
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