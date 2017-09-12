EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  856  7
Все про:Джемилев (765) ООН (2212) Порошенко (13765) Климкин (1394)

 Украину на сессии Генассамблеи ООН представит делегация во главе с Климкиным с участием Джемилева и Гопко

оон

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев вошел в состав украинской делегации для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начинает свою роботу в Нью-Йорке во вторник, 12 сентября.

Всего в составе украинской делегации 10 человек. Возглавляет делегацию министр иностранных дел Павел Климкин. Состав делегации утвержден распоряжением президента Украины, которое опубликовано на официальном сайте главы украинского государства, передает Цензор.НЕТ.

2-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября. Ожидается, что на ней 19 сентября выступит Порошенко, который будет докладывать по вопросу о возможном введении миротворцев ООН на Донбасс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании: просит принять меры, чтобы он не вступил в силу

Украину на сессии Генассамблеи ООН представит делегация во главе с Климкиным с участием Джемилева и Гопко 01
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гопко по всему миру мотается - и когда она успевает жить в десятках своих квартир?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мне Джамилев не очень, недоверие к ниму, странно он себя вёл во время анексии Крыма, почти как схавченко гадька.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраину на сессии Генассамблеи ООН представит делегация во главе с Климкиным с участием Джемилева и Гопко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти