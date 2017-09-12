 Задержаны лишь два приверженца Саакашвили, - МВД

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
Данные утверждения он назвал голоснословными, так как ни Михеил Саакашвили, ни Давид Сакварелидзе в подтверждение своих слов не предъявили доказательств.
"О массовости речь не идет. Два лица доправлены в отделение полиции для проведения следственных действий. Об их процессуальном статусе Нацполиция проинформирует позже", - отметил он.
По поводу задержания американских документалистов, о чем заявил Саакашвили, в Департаменте коммуникаций МВД информации нет.
"Если они являются нарушителями государственной границы и их вина будет доказана, будут проведены все необходимые действия в рамках административного законодательства", - отметил Шевченко.
Также он подчеркнул, что соратники Саакашвили в данный момент препятствуют представителям Госпогранслужбы в ознакомлении экс-президента Грузии с протоколом об админнарушении.
"В гостинице, в которой находится Саакашвили, Госпогранслужба хочет ознакомить нарушителя государственной границы с содержанием административного протокола, его приверженцы всячески этому препятствуют. Полиция там обеспечивает порядок", - уточнил спикер.
По его словам, другие подробности будут позже.
Напомним, экс-замгенпрокурора, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что в Черкассах и Ивано-Франковске были задержаны активисты, участвовавшие в событиях 10 сентября в ПП "Шегини" на Львовщине. Он заявил о массовых арестах активистов.
Сам Саакашвили проинформировал, что в воскресенье была задержана группа американских документалистов, которые сопровождали его.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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И еще прикол. Все руководство Укрзализници заявило что задерживать поезда никто такого распоряжение не выдавал. Короче все свернут на ту девочку начальницу поезда. Которая была готова спрятаться под любой вагон.
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гугль: переподчинение госпогранслужбы МВД
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о реформе госпогран
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Потому что хуйло это будет все на руку. Пока власть устраивает противоборство с оппозицией, нам и дынеру навяжут и руцких миротворцев 😈
Скотиняки
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вот Сакварелидзе такими мелочами не заморачивался.
Просто сказал, что это порошенко послал и пох ему на все доказательства.
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"...
На самом деле, ход Михо с прорывом границы был достаточно мощным элементом игры. Причем, силу этого хода вряд ли кто-то смог оценить именно в том смысле, который в него вкладывался изначально. Дело в том, что политические куклы, подыгравшие ему, не имеют важного опыта поддержки Запада, а Михо имеет как опыт получения этой поддержки, так и ее утраты. Он знает, где находится кнопка, выключающая эту поддержку. Все это происходило у всех на глазах, но никто так ничего и не понял.
Суть выключения поддержки показывает почти дословный пересказ истории, которую нам описал один из наших грузинских читателей. Носясь с флагами реформ Михо в Грузии, следует обратить внимание на всю цепочку любой его реформы. Упрощенно она выглядит так. Поразительные успехи в борьбе с коррупцией. Почему так? Потому что чиновники перестали брать взятки. Отлично! Но мы не помним ни расстрелов, как в Китае, ни длительных сроков, как в Сингапуре, то как же все сработало? Очень просто, чиновники стали получать стабильную и достаточно высокую зарплату. Именно на эту зарплату возник громадный конкурс желающих и произошла мягкая ротация. Но мы же помним, что Грузия была с почти разваленной экономикой, а полезных ископаемых там как не было, так и нет. Грубо говоря, нефтяного фонтана там не произошло. Так откуда деньги? Причем, речь идет не о какой-то одноразовой сумме, а о ежемесячном финансировании зарплат грузинских чиновников. Бюджета всей Грузии на это банально не хватало. Как мы писали выше, в эту программу включились Штаты. Но если они вкладывают свои средства именно в виде финансирования, то обязаны контролировать весь процесс целиком. Это не будет программа Михо, которую он лично придумал, а Штаты оплачивают.
Такую глупость может допускать лишь недалекий оболтус, ибо даже в Германии и Японии Штаты финансировали именно свою программу реформ, и ни влево, ни вправо. Михо просто был местным знаменем, которое делало покер фейс для всей программы. Но это лицо должно соответствовать представлениям Штатов о том, каким должен быть лидер страны, которую Штаты фактически содержат. Михо срезался на попрании принципов демократии. Его генерация насилия не только к преступникам, но и к личным врагам, как раз и стала тем рубильником, который вывел его из игры. Он был выведен мягко и с учетом его молодого возраста, с шансами сделать выводы из собственных ошибок. То есть, Михо точно знал, что должен сделать Порох, чтобы он, а вместе с ним и Украина, срезалась с поддержки Вашингтона.
В последнее время он явно провоцировал Пороха на то, чтобы его свинтили по беспределу и тогда - получите политические репрессии. Но тут он дал маху и получил не симметричный ответ с лишением гражданства. Важный момент заключается в том, что более чем за месяц многочисленные собственные юристы и юристы той же Тимошенко и прочих, так и не подали иска с обжалованием решения о лишении гражданства. Это должны были сделать именно адвокаты, ибо Михо формально уже утратил это право вместе с гражданством и легитимным пребыванием в Украине в качества лица без гражданства. Но любой юрист, изучив открытые сведения об обстоятельствах этого дела, даст 99% отсутствия судебной перспективы. Просто не станем погружаться в детали, но, скорее всего, Михо знает, что в судах ему не светит ничего и вот чтобы совсем не уйти в тень - он поставил на игру «Прорыв». Но в нее пришлось играть до конца. Основным призом должен был стать силовой разгон всей этой публики, которая поехала искать приключения к границе. Желательно, чтобы в результате этой игры появились жертвы, а потом - аресты всех этих юль, сём и прочих. Это именно то, на чем погорел сам Михо и разменял свой статус в Штатах, и к этому он пытался подтолкнуть Пороха. Но мы помним, что ничем закончилось примерно то же самое под ВР, в исполнении Свободы. Вернее, там получился прямо обратный расклад - погибли бойцы НГУ от брошенной гранаты. Но побоища так и не получилось. Даже в идиотов наши силовики стрелять не стали. На границе этот номер тоже не прошел. Скорее всего, там был жесткий приказ о запрете применения оружия даже в целях самообороны. Каждый может представить себе тех погранцов, которые стояли в заслоне без оружия, зная, что к границе подтянулись вооруженные люди Семенченка, среди которых обязательно будут профессионалы из РФ. Между прочим, там на кону стоял и безвиз. Просто представим, что сегодня там произошла стрельба в исполнении погранцов, завтра безвиз гарантированно был бы приостановлен. Ясно, что это удар по Пороху, но наверняка - не только по нему?..."
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Потом мы не защитили добровольцев, вступивших в бой против коррупции. Мы смотрели, как их избивают, и жевали поп-корн или считали, что война - это не здесь, не там, где в качестве диверсии украинских детей травят в садиках.
Защитим ли мы сегодня тех, чья вина в одном - в надежде выжить и сохранить свою страну? Или мы почитаем новости, а судьба Котыченко - исключительно в руках адвокатов Михо? Так ведь можно посадить и адвокатов. Можно и каждого из Вас посадить за неуплату тарифов, благо по новому закону Вы обязаны платить за соседа. Всё можно, если население молча жуёт поп-корн.
Вы читали роман "Чёрный ворон"? Он написан по реальным событиям. Там чётко показано, как обыватели устали кормить украинских революционеров и участвовать в их опасных и непонятных акциях. И я хорошо помню, что случилось, когда обыватели самоустранились.
Голодомор.
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Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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В Украине назревает проблема - что будем делать с освободившимися дворцами? Может под производственные помещения, или под склады строительных материалов?
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