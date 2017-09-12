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 Политика Украины
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 Тимошенко попала в базу "Миротворца" за "незаконное пересечение госграницы и нападение на пограничников"

саакашвили львов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попала в раздел "Чистилище" в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Ее личные данные разместили на портале "из-за незаконного пересечение польско-украинской границы" 10 сентября с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией", - объяснили в "Миротворце" причину включения Тимошенко в базу.

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Тимошенко попала в базу Миротворца за незаконное пересечение госграницы и нападение на пограничников 01Тимошенко попала в базу Миротворца за незаконное пересечение госграницы и нападение на пограничников 02

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Это же ,как фотофиксация - фамилия значения не имеет.....
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молодца зрадничек, уже подтягиваем пикчи с кацапских ресурсов , не палимся вообще ниразу
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порошенко попал в базу самой ненавистной свиньи для ураинцев
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ППЦ. Медведчук - уважаемый человек, а Йуля - сепаратист. У Авака чердак поплыл.
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исходя из того что там светится антонина, все давно понятно...непонятно, почему туда еще не попал комбат "насiння", вот сепары то поржут)))
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Шоколадная мразь настолько подгорела, что готова засрать миротворец, суя туда своих врагов и тем самым полностью дискредитировать проект...
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нет. он уважаемый партнер партнер торговли территориями за бабло в овшоры поршенко
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Геращенко перейшов на вживання важких наркотиків, з хорошого сайту зробив опудало.
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сайт пора переименовывать с "Миротворца" на " Геротворца " от фамилии его куратора Антонины Геращенко....
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хех)оперативно, однако))ватаны еще вечером сообщили)
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Вот и "писец" Миротворцу, баба Юля злопамятная, таких обид не прощает)
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"писец" Миротворцу не от баба Юлю а от действий властьимцщих которые таким образом его сливают
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в шобли "дах" здуває ...David Sakvarelidzeблизько години томуНачались массовые аресты и репрессии наших активистов!Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс - Андрей КотыченкоОн был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину, поддержав волю и стремление украинского народа к демократии и справедливости. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска - Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья.Мы требуем немедле...Показати більше......
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сделал - отвечай - а то дойдет до того, шо если у меня томагавк в руках, все вокруг должны меня бояться))
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вполне заслуженно - все логично - я вот теперь не знаю как она сможет от этого отмыться - видно ей пора внучку идти воспитывать)))
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...Партия "Народный фронт" требует привлечь к уголовной ответственности всех причастных к незаконному пересечению государственной границы 10 сентября на ПП "Шегини".Об этом говорится в заявлении партии."Мы требуем от правоохранительных органов немедленного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечению государственной границы Украины с применением силы, а также разоружения и ареста бандитских формирований, принимавших соучастие в штурме границы и дальнейшем сопровождении НЕгражданина Саакашвили", - говорится в сообщении.Прорыв ПП "Шегини" в партии назвали уголовным преступлением."Все, независимо от того - бывший президент или премьер-министр, - должны понести уголовную ответственность за прорыв государственной границы. Так требует закон и справедливость, которую мы отстояли на Майдане", - говорится в сообщении.
Действия Саакашвили, Тимошенко и других сторонников экс-главы Одесской ОГА в партии назвали "циничной борьбой за власть"."Народные депутаты, причастные к совершению этого преступления, должны понести ответственность, и с них должен быть снят депутатский иммунитет", - подытожили в "Народном фронте"...
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Буря и хаос - стихия юльки. Она - перманентный революционер. Это опасность для любой власти: будь то барыга, янык, ющ или святой. Это ее сущность. Она никогда не успокоится, всегда будет в оппозиции, если не будет возглавлять власть.
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"Нельзя разменивать Украину в угоду личным политическим целям!", - база перетворилася на особистий ресурс Геращенка та нульової політичної сили НФ. І яка довіра тепер до неї?
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Рошен обгадил страну по самые уши...

"Як варвари"
В міжнародному інформаційному полі Київ отримав безсумнівну, чисту поразку.
На польсько-українському кордоні були присутні ключові світові інформагенції, а також фото- та ТБ-агентства - Reuters, AP, AFP тощо.
Деякі ЗМІ зі світовим ім'ям навіть відкрили онлайн-трансляцію подій на українсько-польському кордону - як, приміром, The Washington Post.
Україна отримала справжній "інформаційний прорив": новини з кордону потрапили до онлайн-ЗМІ більшості країн світу.
От тільки цей прорив абсолютно не співпав з урядовою позицією.
"Чому Порошенко боїться мене? А я не боюсь. Я вимагаю дозволити мені потрапити в Україну", - цитує Саакашвілі Al Jazeera. В'єтнамський Infonet наводить його фразу зі стрічки Reuters про те, що він "несе загрозу для Порошенка". Навіть у таких екзотичних для нас країнах, як Ямайка, Нігерія чи Венесуела (та й по суті, майже у всіх інших державах світу), в стрічках новин з'явилися повідомлення про те, як Саакашвілі зміг потрапити в Україну після того, як його "головний політичний опонент", тобто чинний президент, позбавив його громадянства.
Переважна більшість новин у далеких від нас країнах - це лише повідомлення інформагенцій, але навіть у них вистачало емоцій.
"Українська влада поводиться як варвари", - цитує Саакашвілі провідна ділова інформагенція світу Bloomberg, наводячи після того стислий переказ конфлікту між екс-президентом Грузії та чинним президентом України.
Та деякі медіа не обмежилися просто інформуванням, вирішивши, що нині час заявити про свою позицію щодо подій в Україні - чи то приховано, чи то напряму.
"...він немов Янукович"
Загалом у моніторингу світових ЗМІ не вдалося знайти жодного, яке симпатизувало би позиції Києва. Натомість деякі не приховували симпатії до позиції Саакашвілі і критикували владу України через посилення авторитаризму.
Більшість медіа викладали лише факти, але й цього було достатньо, щоби читач зробив той самий висновок про посилення авторитаризму, адже дії офіційного Києва в неділю (на кшталт затримки потяга), а також рішення Порошенка про позбавлення Саакашвілі громадянства цілком вкладалися в цю логіку.
Активне спілкування Саакашвілі зі ЗМІ під час "прикордонної саги" довершило формування негативного іміджу Києва.
Якщо Порошенку приносять реальний, а не пом'якшений моніторинг ЗМІ, публікації неділі мають посідати в ньому чільне місце.
Давно вже президент не чув на Заході таких епітетів, як ті, що прозвучали нині. Найгострішою стала, мабуть, стаття у впливовій New York Times.
Варто підкреслити - йдеться не про колонку (opinion), думку якої редакція може не поділяти, а про звичайну статтю, написану штатним журналістом. New York Times не мало свого кореспондента на кордоні, тому хронологія дня подана у статті не бездоганно. Та ці помилки не завадили одному з найавторитетніших американських ЗМІ зробити висновок, який Порошенку гарантовано не сподобається. Далі - переклад фрагменту цієї статті.
"Саакашвілі опинився в ситуації, дуже незвичній для колишніх голів держав. Нині він не має громадянства, а неділю він провів, намагаючись потрапити до країни, яка не хоче його присутності - спершу потягом, далі - автобусом, і зрештою - пішки, у натовпі соратників, які змусили (державу) відкрити для нього кордон в Україну. ...Його повернення в Україну здатне різко загострити політичну температуру в той час, коли президент бореться з проросійськими бойовиками у східній частині країни, але водночас - перебуває під критикою політичних опонентів, які зауважують, що він, як і відсторонений попередник Віктор Янукович, толерує буйну корупцію в країні та отримує вигоду з неї", - пише New York Times..
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Вчера на Айситиви была целая бригада Барыжных "миротворцев",задавала вопросы из методичек,а Юля порвала их как тузик грелку)) Особенно старался Костусев младший,выкрмыш Партии Районов,борец за сРуский Языг,которого зрители в зале послали на Пуйцина))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко попала в базу "Миротворца" за "незаконное пересечение госграницы и нападение на пограничников"
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