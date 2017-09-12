 В рядах террористов курсируют слухи, что командование "ДНР" составляет "списки на эвакуацию" в РФ на случай наступления ВСУ, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его словам, согласно слухам, в данные списки будут включены лишь командный состав боевиков и сотрудники "администрации ДНР", которые будут эвакуированы в РФ.
"Данные слухи вызывают крайне негативный резонанс среди местного населения", - добавил руководитель группы ИС.
1848 9
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Россия попытается создать для международных структур "параллельный" Меджлис, - Чубаров(11)
Приговор Чийгозу будет обжалован в Европейском суде по правам человека, - МинВОТ(6)
МИД направил России ноту протеста в связи с проведение "выборов" в оккупированном Севастополе(32)
Российские "выборы" в оккупированном Крыму нарушают международное право и законы Украины, - МИД(43)
Украинские военные могут взять Докучаевск в кольцо и провести "зачистку" - Тымчук(0)
Оборудование европейских фирм обнаружено на захваченных РФ вышках "Черноморнефтегаза", - представитель Президента в АРК Бабин(36)
Из списков для обмена заложниками были "выброшены" 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО, - Кучма(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить