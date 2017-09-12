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 В рядах террористов курсируют слухи, что командование "ДНР" составляет "списки на эвакуацию" в РФ на случай наступления ВСУ, - Тымчук

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В Ясиноватой среди местных боевиков и гражданского населения усиленно распространяются слухи о том, что командование "ДНР" составляет "списки на эвакуацию" на случай наступления ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, согласно слухам, в данные списки будут включены лишь командный состав боевиков и сотрудники "администрации ДНР", которые будут эвакуированы в РФ.

"Данные слухи вызывают крайне негативный резонанс среди местного населения", - добавил руководитель группы ИС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Военкоматы" "ДНР" были подняты по тревоге: отрабатывали действия в "условиях широкомасштабного наступления ВСУ", - ИС

В рядах террористов курсируют слухи, что командование ДНР составляет списки на эвакуацию в РФ на случай наступления ВСУ, - Тымчук 01

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А нахрена им эту биомассу тупорылую с собой на паРашку тянуть? Их удел ждать Пукина и быть пушечным мясом....
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Всё это напоминает "Багровый остров" Булгакова
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