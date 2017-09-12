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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (445) образование (1620) ОБСЕ (2811) ООН (2209) школа (1820) Евросоюз (12131) нацменьшинства (46)

 Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании: просит принять меры, чтобы он не вступил в силу

школа

Венгрия обратилась с жалобой в международные организации, из-за принятого ВР нового закона об образовании, который якобы ущемляет права венгерского меньшинства в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В жалобе к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства венгерское правительство обращает внимание на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будапешт прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях из-за нового закона об образовании, - МИД Венгрии

Как заявил министр МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, его страна также просит принять неотложные меры, чтобы этот закон не вступил в действие.

В минувшее воскресенье стало известно, что министр вызвал в этом деле на понедельник посла Украины Любовь Непоп. При отсутствии посла в Будапеште временного поверенного в делах Украины в Венгрии принял статс-секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Впрочем, объяснение украинского дипломата, как и предыдущие заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что венгры по национальности, живущие в Украине, как и представители других нацменьшинств, должны владеть украинским государственным языком, не удовлетворили венгерскую сторону.

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"Эти объяснения я считаю циничными и неправдивыми, которые не подтверждают правомерность ситуации", - заявил после этого Петер Сийярто.

При этом Сийярто добавил, что для сохранения территориальной целостности Украины и учитывая необходимость продолжения экономических санкций против России Киев может рассчитывать на голосование Венгрии за продолжение санкций.

Между тем межфракционная группа депутатов от проправительственных и оппозиционных венгерских партий обнародовала в этот же день, что намерена письменно обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с призывом не подписывать закон об образовании.

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Недовольным венграм:
- Бос мег кутьо фоет! Модьор кечке!
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После всех заигрываний с паРашкой венгры слегка опущены на землю....теперь можно и обсудить проблему на взаимовыгодных условиях...
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Мадьярский мир? Так заберите их к себе, но территорию не тронь.
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- Разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату. (с) Гашек
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ну не знаю - вот татары, особенно те, кто в раде, владеют украинским языком и не парятся...а еще татарским владеют и русским... и тоже не парятся...
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Це ті ж самі дамбасяни з цапонарєчієм. Не хочуть знати державну мову - вперед, на Мадярщину.
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Я думаю, что СБУ, гавнокомандующий и его ставленник Москаль в курсе, что в Закарпатье как минимум 50% - это латентные сепары, которые только и мечтают присоединиться к Венгрии и сразу в ЕС!
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Довелося в ранній юності кілька років прожити в Чехословаччині (тоді була така держава), було дуже дивно: чому чехи й словаки дружно ненавидять угорців. Ненавидять до люті. Не сприймають, намагаються не спілкуватися. Один угорець жалівся, що живе тут, а є людиною другого сорту через свою національність. Якось все ж випитав причину в місцевих. Виявляється, угорців вважають садистами й зрадниками, що підтримували фашистів у Другій світовій війні, а, будучи поліцаями, вони були найжорстокішими. Кажу: але ж діти за батьків не відповідають, відповідь: діти ще гірші за батьків. А тепер вони нам диктуватимуть наші закони?
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я не поняв, а чего орки молчат?
или кацапы в Украине не нацменьшинство?
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Нехай відразу звертаються до Печерського суду, може мільйонів за сто убитих єнотів і вирішать свої хворі амбіції.
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угорці,а скільки українських шкіл у вєнгрії??

вєнгрія спить і бачить своїм Закарпаття..там в Закарпатті кожен венгр є сепаратистом ,а їх там багатенько...,і до речі у них кумір є путін, який так "сміливо"захопив схід України...

колись їх кураторів по захопленню Закарпаття дуже добре відлупцювали в Ужгороді...тоді вони і замовкли...тепер знову починають

у росіян і вєнгрів одне ДНК ,
ХТО ЦЕ НЕ ЗНАВ ?
По науці міжнародного інституту генетики у росіян угро-фіно-монгольска лінія ДНК
угри то і є венгри

питання є ?

якщо до влади України не прийдуть етнічні Українці Націоналісти які є справжніми дітьми України -то Україна може зникнути
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании: просит принять меры, чтобы он не вступил в силу
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