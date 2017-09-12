 Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании: просит принять меры, чтобы он не вступил в силу

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
В жалобе к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства венгерское правительство обращает внимание на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине.
Как заявил министр МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, его страна также просит принять неотложные меры, чтобы этот закон не вступил в действие.
В минувшее воскресенье стало известно, что министр вызвал в этом деле на понедельник посла Украины Любовь Непоп. При отсутствии посла в Будапеште временного поверенного в делах Украины в Венгрии принял статс-секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
Впрочем, объяснение украинского дипломата, как и предыдущие заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что венгры по национальности, живущие в Украине, как и представители других нацменьшинств, должны владеть украинским государственным языком, не удовлетворили венгерскую сторону.
"Эти объяснения я считаю циничными и неправдивыми, которые не подтверждают правомерность ситуации", - заявил после этого Петер Сийярто.
При этом Сийярто добавил, что для сохранения территориальной целостности Украины и учитывая необходимость продолжения экономических санкций против России Киев может рассчитывать на голосование Венгрии за продолжение санкций.
Между тем межфракционная группа депутатов от проправительственных и оппозиционных венгерских партий обнародовала в этот же день, что намерена письменно обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с призывом не подписывать закон об образовании.
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или кацапы в Украине не нацменьшинство?
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вєнгрія спить і бачить своїм Закарпаття..там в Закарпатті кожен венгр є сепаратистом ,а їх там багатенько...,і до речі у них кумір є путін, який так "сміливо"захопив схід України...
колись їх кураторів по захопленню Закарпаття дуже добре відлупцювали в Ужгороді...тоді вони і замовкли...тепер знову починають
у росіян і вєнгрів одне ДНК ,
ХТО ЦЕ НЕ ЗНАВ ?
По науці міжнародного інституту генетики у росіян угро-фіно-монгольска лінія ДНК
угри то і є венгри
питання є ?
якщо до влади України не прийдуть етнічні Українці Націоналісти які є справжніми дітьми України -то Україна може зникнути
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