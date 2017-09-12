 Мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если она не остановится сама, то мы все перейдем к действиям, - постпред США при ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила во вторник постпред США при ООН Никки Хэйли.
"Сегодня мы отвечаем на новое развитие событий. Мы показываем, что мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР", - сказала она после голосования СБ ООН по санкциям.
По словам Хэйли, голосование показывает, что "если КНДР не остановится сама, то мы все перейдем к действиям".
Она подчеркнула, что принятые до сих пор меры мирового сообщества против КНДР не возымели эффекта. Хэйли отметила, что до сих пор СБ ООН стремился подтолкнуть Пхеньян к сотрудничеству, однако новые санкции "показывают, что мы действуем, чтобы они прекратили делать то, что делают".
По данным США, существующие ныне резолюции СБ ООН позволят сократить на 90% официально декларируемый северокорейский экспорт.
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Сказ о том, как в Сирии позавчера зашкварили ПТУРом кацапский бронированный "Урал".
Интересно, кто был внутри? Армейские "ихтамнеты", или наемники из кацапских ЧВК?
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http://testdrive.com.ua/debyutant-kia-stinger-predvestnik-peremen-496867/
От і наглядна різниця між двома частинами одного народу, одна з яких вибрала Москву, інша - Вашингтон!
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чем они хуже индии, пакистана или того же китая?
современное слово и гарантии супердержав ничего не стоят
крайний пример тому Украина
есть ли сегодня смысл отказываться от ЯО кому либо?
... другое дело что корецы не сопят тихо, а тупо шантажируют им весь мир,
вымучивая миску риса чтобы прокормить своё чучхе , нет бы провести
референдум о вхождении состав РФ и было бы у них все в шоколаде,
ведь у 87% россиян такое же гавно в голове, влились бы как родные братья,
бурятом больше, бурятом меньше, никто бы даже ничего не заметил
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