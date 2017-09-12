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Все про:КНДР (340) ООН (2209) Совбез ООН (571) Хейли Никки (26)

 Мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если она не остановится сама, то мы все перейдем к действиям, - постпред США при ООН

оон совбез

Одобрение дополнительных санкций СБ ООН против КНДР показывает, что мировое сообщество никогда не примет эту страну в качестве ядерной державы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила во вторник постпред США при ООН Никки Хэйли.

"Сегодня мы отвечаем на новое развитие событий. Мы показываем, что мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР", - сказала она после голосования СБ ООН по санкциям.

По словам Хэйли, голосование показывает, что "если КНДР не остановится сама, то мы все перейдем к действиям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН ввела новые санкции против КНДР

Она подчеркнула, что принятые до сих пор меры мирового сообщества против КНДР не возымели эффекта. Хэйли отметила, что до сих пор СБ ООН стремился подтолкнуть Пхеньян к сотрудничеству, однако новые санкции "показывают, что мы действуем, чтобы они прекратили делать то, что делают".

По данным США, существующие ныне резолюции СБ ООН позволят сократить на 90% официально декларируемый северокорейский экспорт.
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Ну вообще то Северная Корея уже имеет ядерное оружие.Надо было лет пять назад серьезно подойти к решению этой проблемы,но тогда Обама получал Нобелевскую премию мира и ему было не до Северной Кореи
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А к каким действиям вы хотите перейти? .... У вас есть план миссис Хэйли?
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"..и мы введем санкции против водителя тягача ын ин ина, и он никогда не сможет насладиться красотой елисейских полей, и внесем в список командира испытаний чин ин кыма, чтобы он никогда не погулял по брюсселю"
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Не смешно. Указанные санкции эффективны. Но это не полный комплекс мер. Основное .....работа....??? ООН!!!!!
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Оффтоп )))
Сказ о том, как в Сирии позавчера зашкварили ПТУРом кацапский бронированный "Урал".
Интересно, кто был внутри? Армейские "ихтамнеты", или наемники из кацапских ЧВК?
Мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если она не остановится сама, то мы все перейдем к действиям, - постпред США при ООН - Цензор.НЕТ 3123
Мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если она не остановится сама, то мы все перейдем к действиям, - постпред США при ООН - Цензор.НЕТ 6138
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пля - та в автомобильных авариях больше гибнет...
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Поки КНДР тратиться на атомні бомби і балістичні ракети і наражає населення на черговий голод, Південна Корея процвітає, штампує Самсунг Гелексі і такі от яскраві апарати:

http://testdrive.com.ua/debyutant-kia-stinger-predvestnik-peremen-496867/

От і наглядна різниця між двома частинами одного народу, одна з яких вибрала Москву, інша - Вашингтон!
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а пачиму?
чем они хуже индии, пакистана или того же китая?
современное слово и гарантии супердержав ничего не стоят
крайний пример тому Украина
есть ли сегодня смысл отказываться от ЯО кому либо?
... другое дело что корецы не сопят тихо, а тупо шантажируют им весь мир,
вымучивая миску риса чтобы прокормить своё чучхе , нет бы провести
референдум о вхождении состав РФ и было бы у них все в шоколаде,
ведь у 87% россиян такое же гавно в голове, влились бы как родные братья,
бурятом больше, бурятом меньше, никто бы даже ничего не заметил
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если она не остановится сама, то мы все перейдем к действиям, - постпред США при ООН
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