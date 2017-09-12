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 Политика Украины
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 "Где все эти люди, когда мать хоронит своего ребенка? А как быть с ранеными?! А пленные?! Пусть сидят?!", - жена пленного воина Глондар о прорыве границы

саакашвили

Украинским активистам и политикам, вовлеченным в события вокруг Михеила Саакашвили, стоит приложить свои усилия и возможности к вопросу освобождения украинских политзаключенных Клыха, Сенцова, Карпюка, Панова и др.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жена пленного бойца 3-го полка Людмила Глондар, передает Цензор.НЕТ.

"Какая гадость сегодня происходит в нашей стране. Я думала, что этот день не закончится никогда. Граница... встреча... поезда... автобусы... Это все на самом деле?! А как относительно восточной границы, или зачем с этим уже смирились?! А то, что судят АТОшников - неважно?! А то что у нас есть погибшие - или это тоже не существенно?! Где все эти люди, когда мать хоронит своего ребенка? А как быть с ранеными - или как-то вылечатся?! А пленные?! Пусть сидят?! Где все, когда надо передать посылки в Макеевскую колонию? Где Вы, народные депутаты, когда надо внести и принять Закон о статусе пленных? Нам мало войны на востоке Украины? Почему не прикладываете свои усилия и возможности чтобы найти С.Клыха, которого катают по всей раше? Почему не поможете О.Сенцову, Н.Карпюку, Е.Панову, и другим таким как они??? Всех очень обеспокоил факт лишения гражданства Украины, как нарушение конституционного права человека, проживающего в нашей стране? А как быть с теми, кто родился и всю свою жизнь жил в Украине?Нарушении их конституционных прав не смущает никого? Разве уже в Украине нет достойных?", - написала Глондар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участникам прорыва границы на ПП "Шегини" светит 15 суток ареста, - ГПСУ

Где все эти люди, когда мать хоронит своего ребенка? А как быть с ранеными?! А пленные?! Пусть сидят?!, - жена пленного воина Глондар о прорыве границы 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Саакашвили на брифинге во Львове заявил, что его паспорт исчез во время обыска автобуса правоохранителями. В Нацполиции эту информацию позже опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины"

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.

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Дійсно, то з Гадєй носилися, тепер з Мішіко
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Скоро шоколадная пропоганда вспомнит про мальчика в трусиках на глазах которого Саакашвили зарезал беременную корову.
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жаль женщину ей никто не пояснил что Главкому Министру Обороны и онным посрать на пленных как и на все население Донбасса, Крыма и население в пока еще типа свободной Украине... она не понимает что все население страны оказалось в плену у Порошенко и его банды его окружения и олигархов котоыре пиздилят каждый день народ Украины тарифами, все большим ростом цен на яблоки, картошку, помидоры !!!! не на бананы и лимоны КАРЛ а на картошку!!!!!!!!!!!! но чего не сделаешь ради надежды-- вот и "спроститутилась" кто бы ей пояснил -что пленный ее муж- потому что приходится прорывать границу для возвращение в свое же государство... что на 1 солдата коим был ее муж приходится 10 генералов 20 полковников 40 майоров. 1 президент 1 премьер и кча олигархов..баба дура... но те кто всунул ей листок и сказал покричите-- западло делают...
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все верно, только от того что Михо прорвал границу тарифы и цены ниже не станут, к сожалению.
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да не дура она - обычная проститутка - заплатили - отработала...
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хотя наличие таких флагов рядом с ними вызывают сомнения насчет "люди"...
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Что значит "гадость"??? Соевому предъявляй претензии за восточную границу. Это он, миротворец-договорец, довел ситуацию до абсурда, в том числе и с военнопленными. При чем тут Саакашвили???
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облить грязью приплев все что только можно и нельзя фишка шоколадных безславных ублюдков
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На четвертому році вільного пропускання в Україну путінських "гумконвоїв" і ешелонів з танками всі згадали про святість державного кордону.
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кроме нот протеста, что Украина может сделать. ДРГ послать кацапский конвой мочить?
Так завтра ру.сру на весь мир покажут реки пролитого молока и сгоревшие памперсы из обугленных КАМАЗов. Мастеров фейков в параше хватает и пипл схавает
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Ти дурень, чи так, потриндіть. Піди і зупини конвої та ешелони. Там тисячі наших найкращих воїнів загинуло, щоб це зупинити. А тут мразота тимошенківська на заході починає добивати державу заради власних понтів, знаючи що це буде безкарно. Що Григян - тварина путінська давно знав, але Саакашвілі даремно так підставився. Дуже багато було на нього надій у боротьбі з Порохом та пацанами, а тут - таке бичєству у найгірших традиціях української політики. Розчарування..
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Так по твоєму Саака повинен був сидіти десь у Флориді і не кукурікати?
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Ні, треба в обозі Тимошенко кордон розху...ти та бити УКРАЇНСЬКИХ прикордонників...
І головне - що тепер далі? Мало у нас було анархії, треба остаточно в Сомалі країну перетворити. Так це ми і без грузинів успішно робимо. Ні, Саакашвілі зробив велику дурницю. Так підставитись під провокацію агента (агентки) ФСБ!
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Я готовий іти і зупиняти. Але не беруть мене. Двіччі у воєнкомат ходив добровольцем. не взяли також нікого з тих кількох десятків пацанів, що також прийшли доброовльцями. Нашим хлопцям категорично заборонено відкривати вогонь навіть у відповідь під загрозою відкриття кримінальної справи.
Чому пороховата ніколи не допомагає на пряму хлопцям з передової та пораненим у госпіталях? Та тому що пороховата смертельно боїться віч-на віч поспілкуватися з бійцями з передової, ті можуть хлібальник порвати
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"категорично заборонено відкривати вогонь" - ага а гинуть орки кожен день від каміння з неба...

Я не знаю як пороховата, але я не один раз допомогав лікарні Мєчнікова грошима. І не тільки.
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Так у нас вроде припезден есть,или должен быть.
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Гена, страна у нас парламентско-президентская, а депутаты, по стране шарятся и законы нарушают...
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Главный нарушитель законов у нас барыга офшорно-липецкий и блок панамских подонков
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Страна у нас давно в кармане припиздента, как его частная собственность.
А парламентско-президентска чи яка там ищо, это на данный момент чистая формальность на бумажке, если през подмял под себя все.
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А кто судит атошников? Власть которую Михо и мы хочем поменять. Один умный человек сказал: коррупцию может победить только власть если она этого хочет. Хочет ли этого порох?
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То шановна питання до легетимного головнокомандувача задавайте!!!!
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Ты стрелки не переводи. По сути есть что ответить?
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Есть. Никого из тех нардепов, что шли вместе с Саакашвили, не пускают и близко к обмену пленными и переговорам по них. Потому что идет банальный торг, орки продают наших пленных просто за бабло, агде бабло, там чужие не ходют
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Чоколядные с инородцами пробили очередное дно,кого твари подлые ещё подтянете,кого ещё используете,чтобы только что бы у корыта остаться? А Людмиле Глондар скажу так,за мужа скажи *спасибо* сектанту Валентиновне и Вальцману
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ицо нынешней власти предателей:за пересечение границы диверсантам в Крыму -штраф240 грн,Саакашвили-уголовное дело

"Где все эти люди, когда мать хоронит своего ребенка? А как быть с ранеными?! А пленные?! Пусть сидят?!", - жена пленного воина Глондар о прорыве границы - Цензор.НЕТ 2839
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Эти люди , о которых вы говорите , переживают за свой зад , чтоб его не подвинули с тёплого местечка ..Они не хотят потерять власть и им глубоко на всё наплевать ..ВСё , что они делают якобы для государства , они делают радипиара либо из под европейской палки ..
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Оспади, одним позорищем меньше... одним больше. Кто-то еще считает?
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агов - де ДОСТОЙНІ....
...значить немає - надіюсь , поки що немає...
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Не буду говорить о этой женщине, её горе понятно но, люди, которые используют таких людей в политической борьбе не отличаются от кремляди. Кто не помнит то, я напомню, что Порошенко заявил, что вполне обойдётся без волонтёров и добровольцев, их действия весьма ограничены сегодня, а в переговорном процессе по возвращению пленных то, вообще заявлены как нежелательные. Но, вот выставить их горе для решения внутренне-политических вопросов власти их всегда готовы, это как совковые "советы ветеранов" бывшие в своё время частью пропагандиской машины СССР.
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А где наше государство, когда мать хоронит своего ребёнка и почему волонтёры до сих пор собирают на реабилитацию раненых? И при чём здесь эти люди? Впустите человека нормально домой и ни одной собаки на границе не будет.
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Цікаво, за кого вона голосувала на виборах і чи голосувала взагалі?
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А к кому у нее претензии, собственно? К Саакашвили? Или может быть к людям, которые объединились вокруг конкретной проблемы и цели? По-моему, она должна все свои недовольства и требования предъявлять власти.
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пусть обратится к шоколадным или наде медвечукской и завтра все пленные будут дома,при чем здесь Саакашвили
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Коли бл@дство на західному кордоні видається за доблесть, це - гидота.
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эта женщина к пете обращается??? а "цензору" должно быть стыдно прятаться за женскую юбку и плевать из подтишка в ДРУГИХ людей из за женской спины!
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Где Вы, народные депутаты, когда надо внести и принять Закон о статусе пленных? Нам мало войны на востоке Украины? Почему не прикладываете свои усилия и возможности чтобы найти С.Клыха, которого катают по всей раше? Почему не поможете О.Сенцову, Н.Карпюку, Е.Панову, и другим таким как они??? Всех очень обеспокоил факт лишения гражданства Украины, как нарушение конституционного права человека, проживающего в нашей стране? А как быть с теми, кто родился и всю свою жизнь жил в Украине?Нарушении их конституционных прав не смущает никого? Разве уже в Украине нет достойных?", - написала Глондар.
Источник:https://censor.net.ua/n454913

я не поняв туда ли вы пишите пани Глондар? и самое главное кому? кучке опозицционеров диючей влади?

пишите президенту и парубию с калолиционерами в лице бпп и нф, они сегодняшняя власть, они должны решать все эти вопросы, им за это деньги платят вообще то из бюджета и прочие блага за счет громады
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Зрадовня, там Мишаню пришли паковать, аж сльози течуть такая зрада.
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То не сльозы, а шиколад течет после того как тебе Пецюня навафлил перемогой.
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Зачем? Вашего шефа шоколадную Свинью еще вроде никто не собрался вешать.
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Кстати, а на каком основании прессуют Михо? На основании беспредела?
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А какого чёрта они все попёрлись (или остались) в КАЦАПИЮ/И, теперь их "освобождать" нужно?
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А что касается пленных, то свободные люди не должны сдаваться а плен. Либо смерть свободного человека, либо рабство плена (это их собственный и осознанный выбор, за который наступает ответвеность), за исключением тех, кто попал в плен в бессознательном состоянии (был тяжело ранен и не мог сражаться или покончить с собой).
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Не согласен. Весьма грубая и топорная.
А любого нормального человека понимание, что им манипулируют (или пытаются это делать), весьма озлобляет.
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Ну звичайно, закликати займатись корисним для країни та людей ділом, це типова маніпуляція, а сврювати шапіто навколо Мішані з порушенням держкордону та приниженнями прикордонників це саме те що портібно.
Зрада така зрада, на чорне біле, на біле чорне.
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"Ну звичайно, закликати займатись корисним для країни та людей ділом, це типова маніпуляція"

Помнится, одним из "перлов" антимайдана было что-то вроде "Пока вы здесь протестуете, Донбасс работает". Давайте, продолжайте!
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Наоборот, у тебя полная аналогия с янучарскими лозунгами
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Как Саакашвили и компания может что-то на восточной границе решать, если ему западную с боем пришлось прорывать.
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У нее проблемы с логикой.
Об обмене договорился незаменимый Одноразовый презик еще 2 года назад. Претензии к нему. А какое отношение к пленным имеют те люди на границе?
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"...они все вернутся к рождеству..." - сказал "харант", но правда не уточнил какого года рождество!
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Слухаем ретельно відповідь на 34й хвилині де погранців запитали чи пропустили б вони через кордон захарченко та плотницького.
http://glavcom.ua/news/u-lvovi-do-gotelyu-de-zupinivsya-saakashvili-priyshli-prikordonniki-i-policiya-436452.html
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а на якій підставі вони б їх затримували? Дзвінка зверху не було ж
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Цікаво те, що Саакашвілі зібрав навколо тих самих крадіїв з влади, всі морди зі старої системи, де ті нові обличчя? Примазалися всі крадії, невже хтось вірить, що будучи у влади по п'ять, а то і десять років, такі як Наливайченко, Юля, Садовий,нічого не вкрали? Коли вже вкінець наші люди наберуться розуму, одні й ті самі граблі.
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согласен с вами на все сто. Вопрос только один, Кто ? или Кого ? или Где он тот честный лидер нации...
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Думаю никого он не собирал. Это скорее всего его подобрали, поматросили и как видим уже бросили. На что это было рассчитано не понятно. Снова на гибель солдатиков как перед Радой? Зачем им это? Это только отбирает у них симпатиков. А Саакашвили это уже политический труп. Как не крути, а дело заводить нужно, потом суд, слушания, переносы заседаний, апелляции ... Как влезет во все это, не до партий и не до выборов будет.
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"Где все эти люди, когда мать хоронит своего ребенка? А как быть с ранеными?! А пленные?! Пусть сидят?!"==================а где Липецкий-главнокомандующий с кумом ГенПрокурором Югиком, Авякян - минМВД, Пашинский-Ковбой.
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есть чУдная поговорка: посеешь ветер - пожнешь бурю... беззаконие в отношение одного человека породило массовое беззаконие, а теперь ах-ах-ох-ох, а где вы все были, когда гарант давал Михо гражданство, а потом забирал?, а потом с какого-то перепугу не пускали целый поезд с совершенно непричастными людьми в Украину... точно так же и с оккупацией - сначала пустили титушек, потом танки, а потом - бац, и кусок Украины - тю-тю...
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Саакашвили виноват в этом?Бредятина какая-то.
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что поменяется, если в ее тексте фразу " де ці всі люди " заменить на "де був Порошенко" ?
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почему украинцы обращаются к другим со своей проблемой ?
почему подъод такой что где эти люди когда они мне нужны ?

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ ГДЕ ЕМУ БЫТЬ И КОГДА !
Тот кому что-то надо идет и добивается !
а спрашивать почему не все живут твоей проблемой по меньшей мере не умно !
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Все верно и правильно написала!
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когда Порхатые вытащат обглоданный труп снегиря? какая гадость этот шыкалад
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А где все эти люди, пограничники, нацгвардия, полиция, прочие госслужащие, которых мы оплачиваем, когда они надо: при борьбе с контрбандой, преступностью, сепарами?
То, что цирк был в воскресенье, это спору нет, но в выставе было 2 участника, почему одного участника поносим а про второго - умалчиваем? Что, нельзя было поставить одного пограничника с видеокамерой, забрать у грузина паспорт, после чего сообщить, что он, как лицо без гражданства, имеет право обратиться в миграционную службу за получением защиты? И не задерживать поезд, не устраивать кено и выставить идиотами всех собравшихся: Вану и т.д.,
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Щось не віриться, що то власна творчість. При совку також колгоспники та доярки робили гучний заклик на всю країну... і всі робили вигляд, що вірять у те, що то їх власна ініціатива
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Людка, ты не по адресу обращаешься, ты обратись к главнокомандующему и к его представителям которые на это имеют полномочия!!! А так выглядит твой срач как проплаченное заявление и был ли мальчик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Где все эти люди, когда мать хоронит своего ребенка? А как быть с ранеными?! А пленные?! Пусть сидят?!", - жена пленного воина Глондар о прорыве границы
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