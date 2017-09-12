 "Где все эти люди, когда мать хоронит своего ребенка? А как быть с ранеными?! А пленные?! Пусть сидят?!", - жена пленного воина Глондар о прорыве границы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жена пленного бойца 3-го полка Людмила Глондар, передает Цензор.НЕТ.
"Какая гадость сегодня происходит в нашей стране. Я думала, что этот день не закончится никогда. Граница... встреча... поезда... автобусы... Это все на самом деле?! А как относительно восточной границы, или зачем с этим уже смирились?! А то, что судят АТОшников - неважно?! А то что у нас есть погибшие - или это тоже не существенно?! Где все эти люди, когда мать хоронит своего ребенка? А как быть с ранеными - или как-то вылечатся?! А пленные?! Пусть сидят?! Где все, когда надо передать посылки в Макеевскую колонию? Где Вы, народные депутаты, когда надо внести и принять Закон о статусе пленных? Нам мало войны на востоке Украины? Почему не прикладываете свои усилия и возможности чтобы найти С.Клыха, которого катают по всей раше? Почему не поможете О.Сенцову, Н.Карпюку, Е.Панову, и другим таким как они??? Всех очень обеспокоил факт лишения гражданства Украины, как нарушение конституционного права человека, проживающего в нашей стране? А как быть с теми, кто родился и всю свою жизнь жил в Украине?Нарушении их конституционных прав не смущает никого? Разве уже в Украине нет достойных?", - написала Глондар.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Саакашвили на брифинге во Львове заявил, что его паспорт исчез во время обыска автобуса правоохранителями. В Нацполиции эту информацию позже опровергли.
Напомним, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Так завтра ру.сру на весь мир покажут реки пролитого молока и сгоревшие памперсы из обугленных КАМАЗов. Мастеров фейков в параше хватает и пипл схавает
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І головне - що тепер далі? Мало у нас було анархії, треба остаточно в Сомалі країну перетворити. Так це ми і без грузинів успішно робимо. Ні, Саакашвілі зробив велику дурницю. Так підставитись під провокацію агента (агентки) ФСБ!
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Чому пороховата ніколи не допомагає на пряму хлопцям з передової та пораненим у госпіталях? Та тому що пороховата смертельно боїться віч-на віч поспілкуватися з бійцями з передової, ті можуть хлібальник порвати
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Я не знаю як пороховата, але я не один раз допомогав лікарні Мєчнікова грошима. І не тільки.
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А парламентско-президентска чи яка там ищо, это на данный момент чистая формальность на бумажке, если през подмял под себя все.
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...значить немає - надіюсь , поки що немає...
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Источник:https://censor.net.ua/n454913
я не поняв туда ли вы пишите пани Глондар? и самое главное кому? кучке опозицционеров диючей влади?
пишите президенту и парубию с калолиционерами в лице бпп и нф, они сегодняшняя власть, они должны решать все эти вопросы, им за это деньги платят вообще то из бюджета и прочие блага за счет громады
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А любого нормального человека понимание, что им манипулируют (или пытаются это делать), весьма озлобляет.
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Зрада така зрада, на чорне біле, на біле чорне.
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Помнится, одним из "перлов" антимайдана было что-то вроде "Пока вы здесь протестуете, Донбасс работает". Давайте, продолжайте!
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Об обмене договорился незаменимый Одноразовый презик еще 2 года назад. Претензии к нему. А какое отношение к пленным имеют те люди на границе?
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http://glavcom.ua/news/u-lvovi-do-gotelyu-de-zupinivsya-saakashvili-priyshli-prikordonniki-i-policiya-436452.html
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почему подъод такой что где эти люди когда они мне нужны ?
КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ ГДЕ ЕМУ БЫТЬ И КОГДА !
Тот кому что-то надо идет и добивается !
а спрашивать почему не все живут твоей проблемой по меньшей мере не умно !
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То, что цирк был в воскресенье, это спору нет, но в выставе было 2 участника, почему одного участника поносим а про второго - умалчиваем? Что, нельзя было поставить одного пограничника с видеокамерой, забрать у грузина паспорт, после чего сообщить, что он, как лицо без гражданства, имеет право обратиться в миграционную службу за получением защиты? И не задерживать поезд, не устраивать кено и выставить идиотами всех собравшихся: Вану и т.д.,
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