 Единственное "преступление" Чийгоза - ярое сопротивление российской аннексии Крыма, - Amnesty International

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщили в представительстве организации в Киеве.
Верховный суд оккупированного Россией Крыма 11 сентября приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии.
"Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымско-татарской общины. Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" - ярое сопротивление российской аннексии Крыма", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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Спасибо за стрим
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То їх суди і прокуратура роблять купу справ проти українських громадян за "злочини на Донбасі". Вони про територіальну юрисдикцію не чули? Яке діло кацапського суду до подій за межами Московії???
Я б на місці одного із українців, проти кого така справа порушена, в ЄСПЛ звернувся б, причому демонстративно - щоб шуму побільше було. Справа завідомо виграшна, можна ще й нехилу компенсацію з кацапів збити.
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