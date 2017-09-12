 Единственное "преступление" Чийгоза - ярое сопротивление российской аннексии Крыма, - Amnesty International





Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода" , об этом сообщили в представительстве организации в Киеве.Верховный суд оккупированного Россией Крыма 11 сентября приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии."Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымско-татарской общины. Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" - ярое сопротивление российской аннексии Крыма", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии