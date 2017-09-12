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 Политика Украины, Происшествия
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 Единственное "преступление" Чийгоза - ярое сопротивление российской аннексии Крыма, - Amnesty International

amnesty international

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от России немедленно освободить незаконно осужденногозаместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщили в представительстве организации в Киеве.

Верховный суд оккупированного Россией Крыма 11 сентября приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии.

"Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымско-татарской общины. Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" - ярое сопротивление российской аннексии Крыма", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

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Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

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Кацапські суди - майстри порушувати все, що тільки можуть. То вони судять Чийгоза за події, які відбулися ДО анексії Криму, тобто на той момент навіть за кацапськими поняттями Крим був українським. А отже яке діло до цього кацапському суду? Його повноваження так чи інакше не поширюються на ці події навіть, якщо кацапи вважають Крим своїм. Закон ж не має зворотньої сили в часі.

То їх суди і прокуратура роблять купу справ проти українських громадян за "злочини на Донбасі". Вони про територіальну юрисдикцію не чули? Яке діло кацапського суду до подій за межами Московії???

Я б на місці одного із українців, проти кого така справа порушена, в ЄСПЛ звернувся б, причому демонстративно - щоб шуму побільше було. Справа завідомо виграшна, можна ще й нехилу компенсацію з кацапів збити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕдинственное "преступление" Чийгоза - ярое сопротивление российской аннексии Крыма, - Amnesty International
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