 Чубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Меджлиса Рефат Чубаров.
"Мы ожидаем участие в митинге представителей общественных организаций, правозащитников, народных депутатов Украины, жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть Крым в результате его оккупации. На митинге приветствуются только государственные флаги Украины и крымскотатарские национальные флаги. Пожалуйста, приносите их с собой!
Особенно приветствуются собственноручно изготовленные плакаты со словами поддержки Ахтема Чийгоза и других украинских политзаключенных, репрессированных в России и в оккупированном Крыму. Карикатуры на Путина и его окружения - достойные также похвалы", - написал он.
Чубаров отметил, что начало митинга - 17.30. Место проведения митинга - Майдан Незалежности.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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А пУТІН- хУЙЛО!
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Та краще всього виходить з футбольних трибун, як на мене!
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Почему в Киеве не ездя с работы/на работу не уделить 15 минут времени и по протестовать у кацапского посольства. Ну так каждый день, а не раз в год.
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Горіть у пеклі, москалі!
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Без отказа от Украинского - в Крыму нельзя пойти только на госслужбу.
И там жители не подавали прошение на получение гражданства РФ - их всех указом царя сделали "гражданами".
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Перестань уже, это все равно, что говорить что все жители Донбасса - предатели.
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господа татари ,ви до 2014 року так не хотіли бути областю України,а тепер чекаєте коли українці своєю кров*ю будуть визволяти для вас крим .............
господа татари, яка ваша кількість у ЗСУ на східному фронті в донбасі??
Чи ви знову будите як у 2015 році у ВР просити Херсонську область під татарію ??
Але досить,колись у 1934-36 роках мордорців із расії вагонами товарняками привезли на схід України в села ,в хати вбитих Голодомором Геноцидом Українців.везли з худобою ,з вчителями,книжками.. тепер мордорці кричать що даунбас і луганда то є сравсія........і вони тепер привели війну в Україну
Чечня воювала з Сравсією 12 років ! Територія Чечні дорівнює території Харьківської області.
і населенням до війни всього 800 000 людей........з них воювали за 12 років всього 20-25 чеченців.
і расія видохшись купила мир,купивши з потрохами муртада кадиркіна.......
татари стрельніть хоча б із рогатки у бік окупанта і ви станите національними героями...
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