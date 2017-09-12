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 Политика Украины
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Все про:майдан (4499) Меджлис (731) митинг (2858) Чубаров (640) Чийгоз (156)

 Чубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы

чийгоз

13 сентября 2017 г. в Киеве состоится митинг в поддержку несломленного и мужественного борца, заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, осужденного российскими оккупантами до 8 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Мы ожидаем участие в митинге представителей общественных организаций, правозащитников, народных депутатов Украины, жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть Крым в результате его оккупации. На митинге приветствуются только государственные флаги Украины и крымскотатарские национальные флаги. Пожалуйста, приносите их с собой!

Особенно приветствуются собственноручно изготовленные плакаты со словами поддержки Ахтема Чийгоза и других украинских политзаключенных, репрессированных в России и в оккупированном Крыму. Карикатуры на Путина и его окружения - достойные также похвалы", - написал он.

Чубаров отметил, что начало митинга - 17.30. Место проведения митинга - Майдан Незалежности.

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Чубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы 01

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.



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Гарний привід зібратися активістам громадянського суспільства- подумки з вами!
А пУТІН- хУЙЛО!
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порошенко такое же х ло как и путин.только еще хуже
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Ясно,Ху"ло у вас как бог,вездесущ,и обращаться к нему можно из любого места?
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Так- вказати йому, що воно хУЙЛО можна з любого місця.
Та краще всього виходить з футбольних трибун, як на мене!
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Да это я знаю,но все же теплится надежда,что у них совесть проснется.
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ну посольство еще есть. Только почему Чубаров предлагает поддержать только Чийгоза, а не всех украинских заложников.
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а "хахлам" на "хахлов"?
Почему в Киеве не ездя с работы/на работу не уделить 15 минут времени и по протестовать у кацапского посольства. Ну так каждый день, а не раз в год.
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Что вообще делает в Киеве посольство Кацапстана?
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Хочеш посварити нас? Не вийде, москалику.
Горіть у пеклі, москалі!
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В Крыму все татары граждане Кацапстана,они выбрали себе страну.
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от гражданства Украины сколько отказалось?
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Без отказа от Украинского,Кацапское не дают,и в Украине нет двойного,или Украинское,или другое на выбор.
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Перестань пересказывать тут кацапскую брехню.
Без отказа от Украинского - в Крыму нельзя пойти только на госслужбу.
И там жители не подавали прошение на получение гражданства РФ - их всех указом царя сделали "гражданами".
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Ну да,силой сфотографировали,силой взяли заявление,силой выдали паспорта,пиши исчо,очень интересно.
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мда.. опять проводить ликбез? Мне уже надоело, а ты за 3,5 года мог бы и разобраться в вопросе.
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В каком вопросе?Я и есть вопрос,я не стал жить в оккупации,выехал из Горловки с запасными трусами,все что было оставил там,а ведь мог бы остаться как Татары,и зарабатывать на ахметкиных заводах на снаряды для кацапской армии,это было бы правильно?А потом кричать что я заложник.Они не из любви к родине там остались,им это выгодно и им это нравится,на Ай Петри шаурму толкать.
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сколько там уже чел пропавших или посаженных или убитых - под 50? а в Киеве активисты-плакатики??...вообще все это все как дурной сон и никто ничего не может сделать...
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С Донбасса выехало полтора миллиона не согласных жить в оккупации,а сколько татар,окромя Чубаки выехало из Крыма?Значит им так нравится.
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злой крот - а вот если х-ло захватит всю Украину.., мы тоже должны все выехать, да (для них Крым Родина, не Украина вся)? Вот почему татары не воюют?..., это да, это вопрос по делу...
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У меня родина в Горловке на Донбассе,а половина Крымских татар вообще родились в средней азии,Они остались в Крыму,потому что им это нравится.
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а как же они там оказались - в средней азии?
Перестань уже, это все равно, что говорить что все жители Донбасса - предатели.
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Так же как я оказался вне Горловки.Как в Сибире оказались миллионы Украинцев.
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Кто работает на оккупанта,тот и есть предатель,старики и дети не причем,а кто сознательно приносит помощь оккупантом,тот их подельник.
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предатель тот - кто изменил присяге или сотрудничает с оккупантами в плане поддержки режима. Остальные жители - заложники. Так же как и на Донбассе.
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Получение гражданства оккупанта это разве не предательство своей страны?На Донбассе то же самое,кто работает на оккупанта,тот предатель.
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Напрасный труд дядя, это ж не "протів злачиннай влади барыг" тут платить некому.
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Карикатури з карікатурами, віддали Крим супостату, без єдиного пострілу....якщо нас вбивають, то ви думаєте кацапи безсмертні? Ні вони теж бояться смерті. Тоді у 14 пару сотень каців поклали б уздовж траси, що йде до Ялти і не стали б карикатурами, а тепер ГУЛАГ всіх перетре у пил лагерний.
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Опомнился. В 2014 надо было из Верховного совета АРК не уводить людей. Зашугал всех страшилками о реках крови? Вынудил людей уйти? Ну а теперь не жалуйся, что вас похищают, в тюрьмы сажают, убивают. Это расплата за нерешительность и трусость...
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департамент юстиції наказав раша тудєй зарееструватись як іноземний агент. трамп савсем страх патерял.
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а чого мітинг не в криму ??
господа татари ,ви до 2014 року так не хотіли бути областю України,а тепер чекаєте коли українці своєю кров*ю будуть визволяти для вас крим .............
господа татари, яка ваша кількість у ЗСУ на східному фронті в донбасі??
Чи ви знову будите як у 2015 році у ВР просити Херсонську область під татарію ??
Але досить,колись у 1934-36 роках мордорців із расії вагонами товарняками привезли на схід України в села ,в хати вбитих Голодомором Геноцидом Українців.везли з худобою ,з вчителями,книжками.. тепер мордорці кричать що даунбас і луганда то є сравсія........і вони тепер привели війну в Україну

Чечня воювала з Сравсією 12 років ! Територія Чечні дорівнює території Харьківської області.
і населенням до війни всього 800 000 людей........з них воювали за 12 років всього 20-25 чеченців.

і расія видохшись купила мир,купивши з потрохами муртада кадиркіна.......

татари стрельніть хоча б із рогатки у бік окупанта і ви станите національними героями...
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татари досить займатися шаурмою та бути торгашами
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Подгорает у кацапских троллей в комментах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы
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