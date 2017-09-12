 Евросоюз отказался признавать "выборы" в оккупированном Россией Севастополе

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой citynews.
ЕС не признал незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове.
"Любой депутат, "избранный" в Крыму, претендующий "представлять" полуостров и Севастополь, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими", - заявили в Европейской службе внешнеполитической деятельности. ЕС, как добавил представитель организации, "остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".
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2. Понаехавшая в Крым ватница срочно сматывает удочки и сваливает в Москву: "Про сегодняшний Крым. Зашла купить чашку в посудный магазин в Симферополе. Продавец, видимо, поняв по моему произношению, что я не с полуострова, набросилась на меня с криками, чего, мол, я сюда припёрлась, и стала голосить, что Крым - украинский. Народ, вы чо, в своём Крыму с ума посходили, захотелось мне спросить. Что за маразм? Мерзкий осадок. Хочется поскорее уехать. Из-за таких крымчан, как эта дама, формируется негативный образ Крыма. Кстати, НЕ У МЕНЯ ОДНОЙ" https://twitter.com/KrimRt/status/906540815400542208 (скрин).
3. Сегодня оккупанты провели так называемые "выборы" "губернатора" Севастополя, дополнительные "выборы" "депутатов крымского парламента" и "довыборы" в пять местных "советов". В Севастополе молодёжь заманивали на "избирательные участки" подарочными наборами, а по городу осталось большое количество агитационных билбордов https://ru.krymr.com/a/news/28726716.html
4. Севастопольские пропагандоны радостно сообщили: "В Севастополе начались первые всенародные выборы губернатора города". Вата комментирует: "По результатам явки поймём, насколько выборы были ВСЕнародными", "Без меня", "Выборы проходят сухо и тихо, в надежде, что электорат не исполнит свой гражданский долг!!!!!!!!!", "В бюллетене есть против всех? Не хочется, чтоб снова лошадиная фамилия (Овсянников) кудесничала", "Скорее всего, принцип останется тот же: или «за», или одно из двух… кто заказывает выборы, тот их и танцует", "Не буду говорить за всех, скажу за себя. Хотелось бы, чтобы была настоящая борьба кандидатов, борьба программ и борьба за избирателя. Но получилось то, что получилось. Вот поэтому и не будет ВСЕнародных выборов, ибо свободного выбора нет, а выбирать из того, что ПОДСУНУЛИ - не хочется", "Президента Вы по такому же принципу выбирать не пойдёте?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/906829615238402049 (скрин).
5. Предатель Александр Талипов констатировал очевидное: "На 15 часов дня явка составляла 20-25%, при этом большинство голосующих - это военнослужащие и служащие ЧФ рф, военные, бюджетники. Можно сказать, что простые севастопольцы проигнорировали выборы, о которых столько мечтали ещё со времён Украины" https://twitter.com/KrimRt/status/906902103905509376 (скрин).
6. Коммунист-предатель Леонид Грач заявил, что "выборы" с точки зрения явки на них крымчан абсолютно провальные по всему Крыму, потому что крымчане после оккупации "увидели, что они получили аксёновщину, криминалитет во власти и взяточников". Также предатель сообщил, что будут большие фальсификации https://ru.krymr.com/a/news/28727017.html
7. Оккупанты в Севастополе объяснили нежелание жителей города идти "голосовать" ТЁПЛОЙ ПОГОДОЙ - типа все рванули на море. Чота ржу))) https://ru.krymr.com/a/news/28727167.html
8. Из ВСЕХ моих знакомых на море сегодня пошли - 0, на "выборы" - 0.
9. У ватного родственника в глазах ужас. Он ненавидит Овсянникова, но знает, что Овсянникова поставил путин. А путина родственник любит. Не понимает, как так, и почему путин не прислушивается к жителям? Идиот.
10. На "избирательных участках" в Севастополе оккупанты не разрешали находиться журналистам и общественным активистам, а многие российские партии вообще не прислали на этот концерт своих наблюдателей. Зато гоблинооборона "следила за порядком" http://news.allcrimea.net/news/2017/9/10/na-izbiratelnyh-uchastkah-v-sevastopole-ne-razreshajut-nahoditsya-zhurnalistam-i-obshestvennikam-87889/
11. Бандер типа прогнали - зато приехали понаехавшие и начали давить крымчан на дорогах: "Я за 30 лет объехал ВСЮ Украину (вдоль и поперёк), часть Европы и юг россии. И хочу вам сказать, что только в Европе культура вождения была выше, чем в Севастополе. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Но за последние 3 года я наш город не узнаю. Одним словом - ЭТО ЖЕСТЬ!!! Раньше серьёзные ДТП в нашем городе были исключительной редкостью. А сейчас у нас каждый месяц страшные ДТП с погибшими происходят и это, к сожалению, для нашего города стало уже обыденностью" https://twitter.com/Rigsector/status/906604289728155649 (скрин).
12. Крымчане делятся фотографиями четвёртого по счёту провала бархатного сезона в Евпатории https://twitter.com/CrimeaUA1/status/906626514422247426 (фото).
13. Не говорите при крымчанах фразу "бархатный сезон". Воспринимается как издевательство)))
14. Ялтинский ватник на машину немецкого производства наклеил стикер со словами: "Мой дед брал Берлин". Его дед "брал Берлин", но руки из правильного места выросли у немцев, т.к. на отечественной машине ватнику ездить стрёмно https://twitter.com/KrimRt/status/906534554038611968 (фото).
15. Спаси и сохрани вас от общения в Крыму с маацковскай творческой интеллигенцией на тему Украины. Это же какой-то угрюмый звиздец! До какого унылого кошмара мы в "Крымнаше" докатились, что заезжих свинособак разрывает в конфетти от одного только слова "Украина". Зато в процессе общения рядом случайно обнаружился законспирированный крымобандеровец. Пару фраз, пару взглядов: "Свой?" - "Свой!".
16. Невыносимо осознавать, что оккупация - это, возможно, надолго. Депрессия.
17. Человек говорил с ватником о своём желании уехать из Крыма. Много спорили. В конце человек ватнику выдал: "Главная причина в том, что там, надеюсь, нет таких, как ты!".
18. Народ, может, я что-то пропустил? Шо там на рассеи, ничего не падало, не тонуло? Давненько сладеньких новостей не было.
P.S. Могу подтвердить слова предателя Талипова, что жители Севастополя всю свою жизнь мечтали ИЗБИРАТЬ мэра города самостоятельно. И вот оккупанты кинули предателям кость в виде "выборов", как голодным псам, с заранее известным результатом. Но случился ожидаемый провал… Большинство жителей Севастополя оккупационный цирк проигнорировали, что свидетельствует о колоссальном разочаровании в россии. В других районах Крыма явка на "избирательных участках" ещё плачевней. Предполагаю, что сегодня вечером цифры будут спешно дорисовывать, но факт остаётся фактом - изголодавшиеся псы от кости отказались.
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Источник:https://censor.net.ua/n454909
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#західвтомивсявідукраїни
"Європарламент пропонує скасувати роумінг для України."
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