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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10542) премьер (1542) Эстония (526) Гройсман (3385)

 Гройсман сегодня проведет встречу с главой МИД Эстонии

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 12 сентября проведет встречу с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"12 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Эстонии уволили мужчину за помощь террористам "ЛНР" на Донбассе. ВИДЕО

Начало мероприятия запланировано на 17:00.
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- Богослужение он вёл весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы. Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках... (с)
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Саакашвили поселился в Леополесе под охраной батальона Донбасс и еще некоторых о ком говить не стоит. Во Львов стали прибывать всякие разные организации. Барыга нервно бухает и не спит.
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Це добре, що вся гидота в одне місце збереться.
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Це де, аж цікаво стало?
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Ти давай декомунізуйся, антисеміте.
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Так ты ж в Броварах не в курсе дела новых названий. От скажи, напрыклад, как улицу Киквидзе переименовали
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вот скажи что ты за человек, ну каждый день кто нибудь выясняет отношения? почему все такие в тебя влюбленные ?
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Бо найгірше, що може бути для людини- це коли він нікому не цікавий. Ні друзям, ні ворогам.
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поросёботы идите нах и охладите пердаки друг дружке :D
Гройсман сегодня проведет встречу с главой МИД Эстонии - Цензор.НЕТ 1573
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а лєнточку візьме з собою щоб на вході перерізати?
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У меня какое то дежавю.. Менты опять борзые, суды продажные.. Вообщем полное ощущение "добробуту і стабильності".Вот и Юлю скоро посадят..
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Поливалка не выросла,а может и усохнуть и отпасть.
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А разве внешняя политика входит в обязанности гроси? Или поплакаться назначили?
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Малчика будут бить и воспитывать.. приехал наставник.
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И что судьбоносного произойдёт в стране? Автогаз станет дешевле? Гривна укрепится? Мясо курки подешевеет? Отопление централизованное подешевеет? От его поездок....а так країні вагіна. Міхо винен😂
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Вона скоро мальчика в мятых трусиках полных шакаладу на Майдане распинать будет.
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Добре було б щоб тоб1 мозги ще прорвало... якщо ти не троль та з мозгами !!!
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То всьо нецікаво. А Міхо? Міхо сьогодні шо зробив? Поснідав хоч вже?
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Люди говорят - тебя сегодня распинать будут опять
Хоть трусики погладь - праздник всё-таки
И не кушай много, шоб кишка не опозорилась
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Гнойсман продемонстрирует свои винницкие манеры.
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UA злой крот
Вона скоро мальчика в мятых трусиках полных шакаладу на Майдане распинать будет
=========
Я бы не искал замену для ПеПо среди нашего или грузинского нафталина,а уж тем более через Майдан
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История старая, но к Гройсману подходит
Украинский премьер херячит по дороге в Эстонии и через час пути спрашивает у прохожего:
- Далеко ль до Таллина?
- Нет, - отвечает прохожий, - совсем близко!
Через час пути Гройсман снова спрашивает:
- Далеко ль до Таллина?
- Да, далеко, - отвечают ему. - Ты ж в обратную сторону идешь.
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Голова кабінету шахраїв запропонує підмочені і трохи підгнивші кавуни....
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