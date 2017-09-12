 Гройсман сегодня проведет встречу с главой МИД Эстонии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"12 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером", - сказано в сообщении.
Начало мероприятия запланировано на 17:00.
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Хоть трусики погладь - праздник всё-таки
И не кушай много, шоб кишка не опозорилась
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Вона скоро мальчика в мятых трусиках полных шакаладу на Майдане распинать будет
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Я бы не искал замену для ПеПо среди нашего или грузинского нафталина,а уж тем более через Майдан
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Украинский премьер херячит по дороге в Эстонии и через час пути спрашивает у прохожего:
- Далеко ль до Таллина?
- Нет, - отвечает прохожий, - совсем близко!
Через час пути Гройсман снова спрашивает:
- Далеко ль до Таллина?
- Да, далеко, - отвечают ему. - Ты ж в обратную сторону идешь.
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