 Евросоюз призвал РФ немедленно освободить Чийгоза и Умерова





Сообщается, что накануне так называемый верховный суд оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года.



"Европейский союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении и этот призыв мы повторяем сегодня", − сказано в заявлении ЕС.



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Отмечается, что запрет деятельности Меджлиса, его самоуправляемого органа и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения прав человека.



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"Мы ожидаем немедленного снятия обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса господина Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", - резюмировали в заявлении ЕС. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.Сообщается, что накануне так называемый верховный суд оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года."Европейский союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении и этот призыв мы повторяем сегодня", − сказано в заявлении ЕС.Отмечается, что запрет деятельности Меджлиса, его самоуправляемого органа и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения прав человека."Мы ожидаем немедленного снятия обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса господина Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", - резюмировали в заявлении ЕС.





Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.