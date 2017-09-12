 Евросоюз призвал РФ немедленно освободить Чийгоза и Умерова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.
Сообщается, что накануне так называемый верховный суд оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года.
"Европейский союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении и этот призыв мы повторяем сегодня", − сказано в заявлении ЕС.
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Отмечается, что запрет деятельности Меджлиса, его самоуправляемого органа и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения прав человека.
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"Мы ожидаем немедленного снятия обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса господина Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", - резюмировали в заявлении ЕС.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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