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 Политика Украины, Происшествия
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 Евросоюз призвал РФ немедленно освободить Чийгоза и Умерова

чийгоз

Европейский союз призвал РФ немедленно освободить незаконно осужденного заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы организации Ильми Умерова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.

Сообщается, что накануне так называемый верховный суд оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года.

"Европейский союз постоянно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении и этот призыв мы повторяем сегодня", − сказано в заявлении ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания призвала Россию освободить Чийгоза

Отмечается, что запрет деятельности Меджлиса, его самоуправляемого органа и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения прав человека.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии", - Полозов. ВИДЕО

"Мы ожидаем немедленного снятия обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса господина Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены", - резюмировали в заявлении ЕС.

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.


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А якщо не звільнять- що ви зробите? Саме зробите, а не напишите.
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ЄС хоч, це кацяпам строго) сказав чи з занепокоєнням?!
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..а не то обеспокоемся? Не снимайте введенные санкции хотя бы. А то с немчурой уже давно и плотно русня "работает".
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почему только двоих, а не всех заложников-украинцев?
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Ваші європейські призиви і занепокоєння дуже страшні для москалів. Налякали їжака голою сракою. Ви сиділи і мовчали в тридцяті, коли з'їхавший з розуму Гітлер вас нищив мільйонами. Тепер ви пестуєте наступного боеоксного ідіота і "взываете к благоразумию и благородству."
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И? А то что? Было бы смешно, если бы не было так грустно просто от всех этих пустых и ПОКАЗНЫХ "призывов" и "озабоченность"! Барыжные суки и политические БЛЯДИ, другого определения у меня им нет!
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Мусульманские террористы должны быть уничтожены!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз призвал РФ немедленно освободить Чийгоза и Умерова
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