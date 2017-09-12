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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2034) Киев (18127) медицина (1623) ремонт (838) скорая (253)

 18 станций скорой помощи, построенные в 60-80 годах прошлого века, отремонтируют в Киеве, - КГГА

скорая

В столице планируется отремонтировать помещения 18 станций экстренной (скорой) медицинской помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По словам Поворозника, все станции построены в 60-80 годах прошлого века и сейчас требуют капитального ремонта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Награбленные средства бывшей власти должны быть направлены на развитие сельской медицины, - Порошенко

При этом, ремонтные работы не потребуют значительных затрат средств и времени.
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Добре, бо від цього залежить життя українців.
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Все як завжди, всі досягнення та грандіозні успіхи виключно у майбутньому часі
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совок не вб'єш!
комсомолісти-комуняки при владі в Україні!
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І біля 300 скорих не пускають в Україну від українських діаспор без растаможки. Коли вже чоколадний батон понаїдається? Краще нехай на буханках возять хворих.
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цікаво, особливо останнє речення "При этом, ремонтные работы не потребуют значительных затрат средств и времени.Источник:https://censor.net.ua/n454906"
а трохи вище "все станции построены в 60-80 годах прошлого века и сейчас требуют капитального ремонта.Источник:https://censor.net.ua/n454906"
гібридний ремонт на швидкий на швидко?!
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Дык компутыры поставят в связиис введением шоколадной "медреформы" и будут по тырнету показывать киянам как переломы правильно лечить и аппендикс удалять. Затраты минимальные, а сдвиги капитальные
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их будут ремонтировать по телетрасляции Пеця же пообещал у село в 2018 году телемедицину ну вот получайте.. программу Здоровья с Белянчиковой будут показывать архивные записи... посомтрел и сразу выздоровел а если в газетет Урядовый Курьер еще и прейскуранты цена на доступность к медицине публикоать то и вовсе сразу станешь Супер человеком..
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і ще кашпіровського з чумаком в запису крутити, хай воду в бюветах заряджають і ремонтам допомагають!
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ты забыл написать про передачи в которых лечил Кашпировский))) все победа)))
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Да шо там говорить прошлого века. Прошлого тысячелетия!!! Во до чего страну без власти богоугодной сои довели
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ох и рисуют картину маслом 60-80 годах прошлого века, ДА что там века Тысячилетияяя!!!
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Дай угадаю, заказ получил завод "богдан"?
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Такой ремонт не требует общественного анонса - взяли и отремонтировали, без фанфар и красных ленточек с торжественными открытиями.
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Подстанции скорой помощи города Киева уже давно нуждаются в капитальном ремонте!
Самое главное, что сейчас стоит на повестке в скорой - это новая и теплая униформа к зиме, которая не менялась с Евро-2012.

Очень остро стоит вопрос о защите самих медработников от пьяниц и наркоманов в подъездах и придомовых территориях. У них даже нет элементарных шокеров для самозащиты!!

В этом году скорой помощи исполнилось 115 лет, это значит, когда Дубаи, Сингапур или Турция еще даже не существовали на карте, киевские кареты скорой помощи уже ездили по нашим улицам и спасали жизни киевлянам! И вот через столетие какую медицину имеем мы и какую они?...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости18 станций скорой помощи, построенные в 60-80 годах прошлого века, отремонтируют в Киеве, - КГГА
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