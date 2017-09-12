 18 станций скорой помощи, построенные в 60-80 годах прошлого века, отремонтируют в Киеве, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
По словам Поворозника, все станции построены в 60-80 годах прошлого века и сейчас требуют капитального ремонта.
При этом, ремонтные работы не потребуют значительных затрат средств и времени.
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комсомолісти-комуняки при владі в Україні!
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а трохи вище "все станции построены в 60-80 годах прошлого века и сейчас требуют капитального ремонта.Источник:https://censor.net.ua/n454906"
гібридний ремонт на швидкий на швидко?!
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Самое главное, что сейчас стоит на повестке в скорой - это новая и теплая униформа к зиме, которая не менялась с Евро-2012.
Очень остро стоит вопрос о защите самих медработников от пьяниц и наркоманов в подъездах и придомовых территориях. У них даже нет элементарных шокеров для самозащиты!!
В этом году скорой помощи исполнилось 115 лет, это значит, когда Дубаи, Сингапур или Турция еще даже не существовали на карте, киевские кареты скорой помощи уже ездили по нашим улицам и спасали жизни киевлянам! И вот через столетие какую медицину имеем мы и какую они?...
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