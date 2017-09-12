 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, в конце минувшего дня в районе проведения АТО основная активность боевиков фиксировалась на приморском направлении: "Здесь после 18 часов российские оккупанты из минометов калибром 82 миллиметра били по нашим позициям вблизи Гнутово и Талаковки. Кроме того, возле Талаковки боевики вечером и ночью несколько раз использовали стрелковое оружие и открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП. Неспокойно было и у Водяного, которое уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния. В конце суток здесь боевики трижды обстреляли наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов. Также под огнем противника оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополя и Старогнатовки".
На донецком направлении после 18 часов враг дважды обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских сил в Авдеевской промзоне. Из гранатометов наемники били по украинским защитникам в окрестностях Каменки и Новгородского.
На луганском направлении за сутки зафиксирован один обстрел. Около 21 часа противник выпустил 7 мин калибром 82 миллиметра по позициям сил АТО у Крымского.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск. Из них 16 обстрелов характеризовались как неприцельные. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщили в пресс-центре АТО.
Напомним, 10 сентября российские наемники 51 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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М все граждане Украины. Смех и только.
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