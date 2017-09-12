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 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

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11 сентября российско-оккупационные группировки 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск. Потерь среди украинских военных нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, в конце минувшего дня в районе проведения АТО основная активность боевиков фиксировалась на приморском направлении: "Здесь после 18 часов российские оккупанты из минометов калибром 82 миллиметра били по нашим позициям вблизи Гнутово и Талаковки. Кроме того, возле Талаковки боевики вечером и ночью несколько раз использовали стрелковое оружие и открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП. Неспокойно было и у Водяного, которое уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния. В конце суток здесь боевики трижды обстреляли наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов. Также под огнем противника оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополя и Старогнатовки".

На донецком направлении после 18 часов враг дважды обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских сил в Авдеевской промзоне. Из гранатометов наемники били по украинским защитникам в окрестностях Каменки и Новгородского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники применили минометы для обстрела наших позиций под Чермалыком. Под Водяным использовали гранатометы, - штаб АТО

На луганском направлении за сутки зафиксирован один обстрел. Около 21 часа противник выпустил 7 мин калибром 82 миллиметра по позициям сил АТО у Крымского.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск. Из них 16 обстрелов характеризовались как неприцельные. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, 10 сентября российские наемники 51 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб 01


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А сколько нет потерь у террорестических войск ЛНРДНР? Сколько наши уничтожили врагов? Что это за война, а потерь нет?
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Нажрутся. И начинают палить в разные стороны, что эти, что другие.
М все граждане Украины. Смех и только.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб
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