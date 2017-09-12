 ООН ввела новые санкции против КНДР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Совет Безопасности ООН только что принял резолюцию об ужесточении существующего санкционного режима в отношении Северной Кореи. Соответствующий документ поддержали все члены Совета", - рассказал спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
По его словам, среди нововведений резолюция предусматривает замораживание активов ряда физических и юридических лиц КНДР; расширение контрольного списка товаров и технологий, имеющих отношение к обычным вооружениям; полный запрет передач из/в КНДР конденсатов и газоконденсатных жидкостей; ограничения на передачу в КНДР продуктов нефтепереработки и сырой нефти.
Кроме того, как сообщил украинский дипломат, Совбез запретил продажу из Северной Кореи текстиля, ужесточил запрет и ограничения в отношении трудоустройства северокорейских рабочих за рубежом, а также деятельности совместных с КНДР предприятий и других коммерческих учреждений.
Вместе с тем, в документе закреплена готовность СБ ООН принять дополнительные "существенные" меры в случае следующих ядерных или ракетных испытаний КНДР.
Во время заседания Украина, как непостоянный член Совета Безопасности, "в очередной раз подчеркнула важность полного выполнения государствами-членами ООН резолюций Совета по КНДР с целью предупреждения будущих провокаций и сдерживания ядерных амбиций Пхеньяна".
Напомним, что 3 сентября власти Северной Кореи заявили об успешном испытании водородной бомбы.
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