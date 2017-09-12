EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  92  0
Все про:КНДР (339) ООН (2207) санкции (6433) Совбез ООН (570)

 ООН ввела новые санкции против КНДР

армия учения кндр

Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкционный режим против КНДР в ответ на незаконное ядерное испытание, проведенное Пхеньяном 2 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет Безопасности ООН только что принял резолюцию об ужесточении существующего санкционного режима в отношении Северной Кореи. Соответствующий документ поддержали все члены Совета", - рассказал спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, среди нововведений резолюция предусматривает замораживание активов ряда физических и юридических лиц КНДР; расширение контрольного списка товаров и технологий, имеющих отношение к обычным вооружениям; полный запрет передач из/в КНДР конденсатов и газоконденсатных жидкостей; ограничения на передачу в КНДР продуктов нефтепереработки и сырой нефти.

Читайте: Украина настаивает на расследовании ООН по поводу развития ракетного потенциала КНДР, - Ельченко

Кроме того, как сообщил украинский дипломат, Совбез запретил продажу из Северной Кореи текстиля, ужесточил запрет и ограничения в отношении трудоустройства северокорейских рабочих за рубежом, а также деятельности совместных с КНДР предприятий и других коммерческих учреждений.

Вместе с тем, в документе закреплена готовность СБ ООН принять дополнительные "существенные" меры в случае следующих ядерных или ракетных испытаний КНДР.

Также читайте: МИД о ядерном испытании КНДР: "Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества"

Во время заседания Украина, как непостоянный член Совета Безопасности, "в очередной раз подчеркнула важность полного выполнения государствами-членами ООН резолюций Совета по КНДР с целью предупреждения будущих провокаций и сдерживания ядерных амбиций Пхеньяна".

Напомним, что 3 сентября власти Северной Кореи заявили об успешном испытании водородной бомбы.

Читайте: Успех ракетной и ядерной программ КНДР - заслуга Кремля, - эксперт
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомООН ввела новые санкции против КНДР
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти