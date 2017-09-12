 Проект госбюджета-2018 предусматривает расходы на оборону в размере 5% ВВП, - Данилюк

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Финансирование оборонного сектора - один из приоритетов бюджета на следующий год. Мы придерживаемся показателя в 5% от ВВП", - сообщил министр.
Согласно бюджетной резолюции, в 2018 году прогнозируется номинальный ВВП на уровне 2,867 трлн гривен.
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