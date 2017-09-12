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 Политика Украины, Экономика
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 Проект госбюджета-2018 предусматривает расходы на оборону в размере 5% ВВП, - Данилюк

данилюк

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает расходы на оборону страны в размере 5% валового внутреннего продукта.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Финансирование оборонного сектора - один из приоритетов бюджета на следующий год. Мы придерживаемся показателя в 5% от ВВП", - сообщил министр.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оборонный бюджет 2018 года должен обеспечить финансирование приоритетных задач обороны и безопасности страны, - Турчинов. ВИДЕО

Согласно бюджетной резолюции, в 2018 году прогнозируется номинальный ВВП на уровне 2,867 трлн гривен.
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На территории Украины нет гражданских конфликтов.
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Гражданский кофликт у тебя в жопе - а граждане Украины обороняются от агрессии Рассии в виде сепаратистов-террористов на оккупированном украинском Дамбассе и в оккупированном украинском Крыму !
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А почему молчим о позорном прожиточном минимуме в 1700гр и $по 29,3гр.
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А Дании в НАТО и тратит даже не 2% от ВВП , а вы если были бы в НАТО , то максимум бы тратили не 5 % как сегодня, а только 2% . Кто вам виноват , что вы выбираете таких слуг народа , что Вас в НАТО не привели ?
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1 426 минимальная пенсия ,суки позорные вы сосийские прихвостни пораха к ёбанай матери.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект госбюджета-2018 предусматривает расходы на оборону в размере 5% ВВП, - Данилюк
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