 Два стратегических бомбардировщика ВВС США прибыли в Чехию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Военные самолетов примут участие в Днях НАТО. "Эти самолеты в публичных акциях участвуют очень редко, поэтому это уникальный случай, когда их можно будет у нас вот так увидеть", - отметили организаторы мероприятия.
Другой достопримечательностью авиашоу будет самолет Ту-154, который в этом году выводит из эксплуатации Словакия. До 2007 года Ту-154 использовали и ВВС Чехии,.
Дни НАТО в Остраве состоятся 16-17 сентября.
372 7
"Укроборонпром" представил новый легкий 4-местный самолет Y1 "Дельфин". ВИДЕО(142)
Qatar Airways зашла на украинский рынок(52)
"Антонов" намерен в течение ближайших 5 лет выпустить 70 самолетов(106)
Украинский пилот-инструктор разбился в Казахстане(18)
Как в США отличить консерватора от либерала по единственной фразе(0)
Повреждения крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва, - смоленская подкомиссия(64)
Истребители НАТО 8 раз перехватывали российские самолеты над Балтией за неделю(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UxgiBJATe9M
Ответить
Ответить