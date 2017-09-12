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Все про:НАТО (5726) самолет (2246) США (13377) Чехия (798)

 Два стратегических бомбардировщика ВВС США прибыли в Чехию

сша ввс

Два американских стратегических бомбардировщика B-52 и B-1B приземлились на аэродроме Мошнов в Остраве на северо-востоке Чехии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Военные самолетов примут участие в Днях НАТО. "Эти самолеты в публичных акциях участвуют очень редко, поэтому это уникальный случай, когда их можно будет у нас вот так увидеть", - отметили организаторы мероприятия.

Другой достопримечательностью авиашоу будет самолет Ту-154, который в этом году выводит из эксплуатации Словакия. До 2007 года Ту-154 использовали и ВВС Чехии,.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" планирует участие в программе модернизации Т-72 ВС Польши по стандартам НАТО. ФОТО

Дни НАТО в Остраве состоятся 16-17 сентября.
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Могли бы и через Украину лететь в Чехию ... .
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будут восточные рубежи европы охранять?.... в свете последных прорывов..
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B52 летают аж с 1952 года, удивительный самолет.
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