 Порошенко утвердил состав украинской делегации для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В делегации состав вошли 10 человек, в т.ч. председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.
Возглавляет делегацию министр иностранных дел Павел Климкин. Распоряжением президента также утверждены директивы делегации.
Напоминаем, 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.
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