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 Политика Украины
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Все про:МИД (4278) ООН (2207) Порошенко (13763)

 Порошенко утвердил состав украинской делегации для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав делегации для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В делегации состав вошли 10 человек, в т.ч. председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Возглавляет делегацию министр иностранных дел Павел Климкин. Распоряжением президента также утверждены директивы делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман выступает за внесение на рассмотрение Генассамблеи ООН вопроса о миротворцах на Донбассе


Напоминаем, 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.
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Мишу бери, он там срусскую делегацию в клочья порвет и перебежит раз 7 по их трибуне туда и обратно
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Этот только по границе бегать умеет. Тупое, как бывший Батя, из его породы
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Да,батя кивы оказывается серийный убийца приговорен тбилисским судом к расстрелу,вон откуда желания стрелять по грузину,все таки месть
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Не это серьезно,дед его герой советского союза,а батя вот подкачал,тоже военный только серийник
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Да, мимика у Боруховича почти как у де Фюнеса
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Пошел систему Рада громить, будут голосовать руками
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та там с мишей и срускими тоже шкварочки. Как хорошо, что мордораспознаватель запустили

ссылочка на шкварочки
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Швидше би Тимошенко ставала президентом, тоді порошенко сидів у в'язниці.
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А Янукович вернется Мечты, мечты Все, за что берется баба с косой обречено, карма что-ли у нее такая.
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Леху губатого надо было брать))).Сегодня на йситиви,чуть от злости не лопнул и истерика началась,когда студия юльке начала опладировать)))Классных чуваков себе подтянул)))100 процентный финал с ними.
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А как же без кивы, без катмандинского, черноротихи ну конечно без уже и международной давалки бляшка, он там со своим павианьим задом ох как необходим. Одним словом команда дрим-тим!
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Наш президент всё правильно делает.
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Барыга договорился с хуйлом фактически о заморозке конфликта.Миротворцы будут охранять ОБСЕ по "всей" территории "маладых риспублик",где разрешат местные "призиденты".
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Сдохни, российская мразь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко утвердил состав украинской делегации для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН
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