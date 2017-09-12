 Совбез ООН рассмотрит новый пакет санкций против Северной Кореи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Обновленный вариант проекта резолюции предусматривает более мягкие санкции по сравнению с предложениями, которые были представлены Вашингтоном 6 сентября. В частности, в окончательную редакцию документа не был включен пункт о замораживании активов северокорейского лидера Ким Чен Ына, а предложение полного эмбарго на поставки нефти в КНДР была заменено введением ограничений на экспорт - до 500 тыс. баррелей в три месяца с 1 октября и до двух млн баррелей в один год с 1 января 2018 года.
В то же время пока неясно, поддержат ли проект резолюции Россия и Китай, обладающие правом вето как постоянные представители Совета безопасности ООН. Ранее Москва и Пекин заявляли, что северокорейский кризис следует решать дипломатическими методами, а не усилением давления на Пхеньян.
Напомним, что 3 сентября власти Северной Кореи заявили об успешном испытании водородной бомбы.
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США сподіваються, що за "помякшену" резолюцію тоді проголосують спонсори пупса - кацапи та китайці.
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КНДР в европе?
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