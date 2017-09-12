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Все про:КНДР (339) санкции (6433) ядерное оружие (509) Совбез ООН (570)

 Совбез ООН рассмотрит новый пакет санкций против Северной Кореи

оон совбез

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций вечером 11 сентября обсудит предложенный США проект резолюции по ужесточению санкций против Северной Кореи в связи с тем, что Пхеньян продолжает свои ядерные и ракетные испытания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Обновленный вариант проекта резолюции предусматривает более мягкие санкции по сравнению с предложениями, которые были представлены Вашингтоном 6 сентября. В частности, в окончательную редакцию документа не был включен пункт о замораживании активов северокорейского лидера Ким Чен Ына, а предложение полного эмбарго на поставки нефти в КНДР была заменено введением ограничений на экспорт - до 500 тыс. баррелей в три месяца с 1 октября и до двух млн баррелей в один год с 1 января 2018 года.

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В то же время пока неясно, поддержат ли проект резолюции Россия и Китай, обладающие правом вето как постоянные представители Совета безопасности ООН. Ранее Москва и Пекин заявляли, что северокорейский кризис следует решать дипломатическими методами, а не усилением давления на Пхеньян.

Напомним, что 3 сентября власти Северной Кореи заявили об успешном испытании водородной бомбы.

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"...более мягкие санкции по сравнению с предложениями...Источник: https://censor.net.ua/n454900"

..........
США сподіваються, що за "помякшену" резолюцію тоді проголосують спонсори пупса - кацапи та китайці.
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ООН - бесполезная организация времён "холодной" войны! А наличие в Совбезе ООН расеи делает любые, даже небольшие, стремления обуздать Ына - бесполезными. Трампу надо прекратить американское финансирование этого сборища нафталиновых политиков, пусть Хуйло финансирует!
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В Украине на среднюю по городам можно купить 1 метр жилплощади в спальном районе, а в Раисее - 0,3-0,4 Так кто беднейшая страна Европы?
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Ой бежит И с Гейропы бежит, там квартиры тоже дешевле, чем в Раиссе
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А сколько квартир на зарплату РФ можно купить на Манхеттене?
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На среднюю срусскую можно только толчок мой купить и то, на трехгодовую среднюю
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Еще одно доказательство, что кулаками махают, а по морде боятся ударить. Ядренная бомба однако. Ну а санкции будут решать проблему органов для трансплантации,основной валютной выручки.
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