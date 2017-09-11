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Все про:Кыргызстан (184) снайперы (282)

 В Кыргызстане задержали женщину-снайпера из России, которая была наемником на Донбассе

Гражданка России с боевыми патронами пыталась попасть в Верховный суд Кыргызстана в Бишкеке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает FOR.kg со ссылкой на ГУВД Бишкека.

Как отмечается, 40-летняя женщина была задержана 8 сентября на входе в здание Верховного суда. У нее обнаружены патроны калибра 7.62 мм к снайперской винтовке Драгунова.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Она находится в изоляторе временного содержания.

О намерениях женщины не сообщается.

По информации 24.kg, задержанная женщина является снайпером российско-террористических войск и воевала с украинской армией на Донбассе.

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В Кыргызстане задержали женщину-снайпера из России, которая была наемником на Донбассе 01

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И что дальше? Отпустят или обменяют 10 таких на одного нашего.
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Беззубое СБУ тут же ее отпустит!! Неет - ее надо парням из Правого сектора отдать!!
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это деиствует, но эфективней было бы, если ваш мид или прокуратура попросит выдать её для осуждение - это бы тем уродам покозало бы - вы в клетке, если попробуите куда то выити - арестует и отправит в Украину, а потом пена или что другое уже не так важно.
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экие вы смешные... СБУ ее разве что в ж...пу поцелует, некогда им подобным заниматься. Киргизы с ней лучше управятся
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зачем? там есть кумыс, 2 литра выпьет сожрет 50 гр дрожжей , и выблевать не успеет
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Тарас Фидорас) Чего-то ваши пидерасы начали бежать даунбасса, то одно в Казахстане задержали, то Белоруссии задерживают, то Литве, сейчас Кыргызстане задержали. Может вас маскалей Украинская армия начало потихоньку шкварить?
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хрюша, не ломай картину укромира! с вами регулярная армия рф воюет
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константин переможце) Пидер с пидерации, ты лучше про свою картинку с пидоросии посмотри! Пидер с пидерации Украина по воюет с армии пидерации.
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А толку? Удмурты всёравно не отдадут её.Им похрен наша война.Лишбы их не трогали.
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В суд с патронами ? Стрелять влагалищем собиралась ?
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Ясен пеньок, що патрони не її - дебілом потрібно бути, щоб таке утнути. Потрібно нашим взяти "на замєтку" - і нефіг пропогандонш "видворять" - затримувати з наркотою та патронами, а потім міняти на наших...
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Каким "нашим", какую "заметку"? Так тогда у Михи случайно в кармане "найдут" рпг с инфракраснымприцелом, а у Юльки -боеголовку от ядерной бонбы...
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Фидарас, тьі то когда уже из своей фидаристической роли вьійдешь?
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На кол бы ее в прямом эфире в Youtube. Количество просмотров было бы большим.
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ага! а то там сейчас все первые места заняты хероями
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рашисткий ублюдок призывает Минчан к святому православному тероризму ( сообщает Наша Нива)В Кыргызстане задержали женщину-снайпера из России, которая была наемником на Донбассе - Цензор.НЕТ 5568
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чем призывает? он же прав, амеры разжигают ненависть в свинорейхе....

«Скоро нашу Родину, которая называется Святая Русь - без разделения на Белую, Малую и Великую, - ждет серьезное испытание войной. Нашим мужчинам, присутствующим здесь, эта информация особенно пригодится. Потому что я уверен, что они примут в ней участие», - предсказывает мужчина в российской военной форме в актовом зале воскресной школы Свято-Елисаветинского женского монастыря. Как указано на афише, здесь проходит встреча с «воином Христовым Антонием».
https://nn.by/?c=ar&i=197200&lang=ru
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при этом остаются зажиточной нацией в пустыне, без помощи европейцев и американцев
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не всем повезло жить в пустыне над морем нефти и газа
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Затримали киргизи на своїй території та за злочин вчинений на їх території. Якого милого вони будуть її видавати Україні та на якій підставі? На підставі запису на Миротворці? Чи все ж таки на неї є порушена кримінальна справа в Україні? Щоб видати її Україні потрібен запит від України, якщо такий буде, в чому є сумніви, як і в порушеній кримінальній справі. Та якщо навіть і буде запит, то знову ж таки, киргизи затримали її в себе за злочин на їх території, можуть судити у себе та за "своє".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Кыргызстане задержали женщину-снайпера из России, которая была наемником на Донбассе
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