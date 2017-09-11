 В Кыргызстане задержали женщину-снайпера из России, которая была наемником на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает FOR.kg со ссылкой на ГУВД Бишкека.
Как отмечается, 40-летняя женщина была задержана 8 сентября на входе в здание Верховного суда. У нее обнаружены патроны калибра 7.62 мм к снайперской винтовке Драгунова.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Она находится в изоляторе временного содержания.
О намерениях женщины не сообщается.
По информации 24.kg, задержанная женщина является снайпером российско-террористических войск и воевала с украинской армией на Донбассе.
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«Скоро нашу Родину, которая называется Святая Русь - без разделения на Белую, Малую и Великую, - ждет серьезное испытание войной. Нашим мужчинам, присутствующим здесь, эта информация особенно пригодится. Потому что я уверен, что они примут в ней участие», - предсказывает мужчина в российской военной форме в актовом зале воскресной школы Свято-Елисаветинского женского монастыря. Как указано на афише, здесь проходит встреча с «воином Христовым Антонием».
https://nn.by/?c=ar&i=197200&lang=ru
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Слили США Михо
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