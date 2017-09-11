EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  975  36
Все про:суд (21531) Харьков (4401) титушки (551) антимайдан (248)

 В суде по делу Кромского (Топаза) допросили потерпевшего при захвате Харьковской ОГА

топаз

Киевский райсуд Харкова по делу антимайдановца Игната Кромского, более известного по позывному Топаз, допросил потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня допросили потерпевшего. Следующее заседание - 19 сентября в 14:00", - рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

В то же время, адвокат Лидия Мелконян пояснила, что допрошенный - 1 из 50 свидетелей обвинения: "Мы уже подали ходатайство об обеспечении явки на суд остальных свидетелей обвинения".

"Что касается показаний потерпевшего - он один из пострадавших во время штурма Харьковской ОГА весной 2014 года - то, по его заявлению, он не видел, чтобы Крамской наносил кому-нибудь удары, и что лично его Топаз не бил", - добавила адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест антимайдановца Кромского -"Топаза" и объявил перерыв до сентября

Напоминаем, 25 июля Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения для антимайдановца Игната Кромского (Топаза) до 23 сентября.

Харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному Топаз после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также читайте: 4 приговора "антимайдановцам" вынесено на Харьковщине, - прокурор Данильченко

7 апреля 2014 года Кромской сбежал из-под домашнего ареста. 25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали Топаза во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 года Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Топаз умный! В СИЗО сидит. А поехал бы защищать маладые рыцпублеки - уже бы в земле лежал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та відпустили би вже того клоуна. Ті, що по 20 пацанів застреелили всі втікли в московію, а цього клоуна та штепу тримають, ніби вони при серйозних справах. Це цапи відбувайли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всего два козла отпущения у нас.
Топаз и Штепа. По три года сидят уже, а пока только первого из 50 свидетелей опросили...
"...Следующее заседание состоится 19 сентября 2018 года. Будет допрошен второй из 50 свидетелей."

Абсолютно невиновные бриллиантовые прокуроры, которых поймали с поличным на взятках - честные люди, на свободе..
Эти два невезучих - три года за решеткой, но пока никто их вину не доказал...
Да здравствует наше правосудие!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правосудие - раз,правосудие -два , правосудие -три .Правосудие продано за 3 рубля . Из фильма 12 стульев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
этот носатый скот пропускал сквозь строй пацанов украинцев на коленях и их лупило быдло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За цей час по нормальному, при нормальних структурах, навіть якби крім Топаза нікого в руках не було, то вже можна було б дійти до всіх. Включаючи самого нижнього і самого верхнього.
А так один Топаз і той досі недозасуджений...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пробували. Каже : " Та ну його нафіг! Тут криша над головою, кормлять, працювати не потрібно. А там можна і від своїх по пиці отримати".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где то попадалось,жаловался на жуткий депрессняк,неопределенность худшее наказания чем реальный срок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да оно понятно. СИЗО - это СИЗО. На зоне повольготней.

Но хай хоть так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как они однако быстро продвигаются по этому суду....
не загорами прецедент когда из СИЗО на погост кого нибудь понесут

уже скоро новые майданы, новые рубины, феониты и т.п. а они все старого никак не определят хоть куда нибудь
Идиоты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо или ловить всех или отпустить этого, иначе выглядит как козел отпущения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
выглядит как козел отпущения (с)

Оно-и есть козёл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знаем мы эту логику "надо или ловить всех или отпустить этого" - она озвучивается обычно после кражи соседской курицы или велосипеда, с невозмутимым "они ТАМ воруют миллиарды - нашли козла отпущения!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот мудак ещё без приговора?!
Впрочем,не сильно удивлюсь,если этого кренделя выпустят (под любым предлогом)-оно же в АТО не было и в добробатах не участвовало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К, сожалению, правосудие не про нашу страну. Даже этого дебила посадить не могут......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ету тварь еще не удавили? Давай Барыга отпускай его уже, Аваков в свою нацхвартию заберет. Там такие безголовые нужны Банковую защищать от простолюдинов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только что на Айситиви в Свободе Слова,Юля порвала шоколадников как тузик грелку)) Барыге пришел конец))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, Юля как вампир, почувствовала вкус крови))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вчера сторонники Саакашвили её освистали и кричали ей "Юлю геть!". Неблагодарные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И вряд ли Юля или Михо придут защищать его, как обещали
В суде по делу Кромского (Топаза) допросили потерпевшего при захвате Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 319

 показать весь комментарий
Ответить
 
В суде по делу Кромского (Топаза) допросили потерпевшего при захвате Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 2202Krungel‏ @VilkulWilfred 8 ч.8 часов назад
Занимательная математика: прокуратура Украины возбудила в 340 раз больше угол. дел против бойцов АТО, чем против российских военнослужащих
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да забудьте про этого чепушильного топаза! Пусть тянет свой срок в петушином углу спокойно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вообще не пойму,что они с ним мурыжат? Таких топазов в "армиях" аваковилкулов ж/д состав и куча тележек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
просто человек хотел спасти страну от нынешней власти! ведь не все бараны и отличают лож от правды
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суде по делу Кромского (Топаза) допросили потерпевшего при захвате Харьковской ОГА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти