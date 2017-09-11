 В суде по делу Кромского (Топаза) допросили потерпевшего при захвате Харьковской ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня допросили потерпевшего. Следующее заседание - 19 сентября в 14:00", - рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.
В то же время, адвокат Лидия Мелконян пояснила, что допрошенный - 1 из 50 свидетелей обвинения: "Мы уже подали ходатайство об обеспечении явки на суд остальных свидетелей обвинения".
"Что касается показаний потерпевшего - он один из пострадавших во время штурма Харьковской ОГА весной 2014 года - то, по его заявлению, он не видел, чтобы Крамской наносил кому-нибудь удары, и что лично его Топаз не бил", - добавила адвокат.
Напоминаем, 25 июля Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения для антимайдановца Игната Кромского (Топаза) до 23 сентября.
Харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному Топаз после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".
Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
7 апреля 2014 года Кромской сбежал из-под домашнего ареста. 25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали Топаза во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.
26 апреля 2014 года Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.
975 36
Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о передаче оружия "титушкам", - Горбатюк(73)
Организаторы и финансисты событий 9 мая в Днепре установлены, роль Вилкула изучается, – Луценко(66)
Судебное заседание по делу координатора беспорядков 9 мая в Днепре перенесли из-за неявки адвоката(9)
Суд продлил пребывание в СИЗО "титушкам", стрелявшим по участникам Евромайдана. ФОТО(26)
За підписи проти еко-заправки на Ревуцького платить місцевий депутат, – активіст. ВІДЕО(0)
Задержан еще один подозреваемый в столкновениях 9 мая в Днепре, - ГПУ(12)
Суд третий месяц не может провести заседание по делу экс-милиционеров, вооружавших "титушек" против Майдана(26)
Ответить
Ответить
Ответить
Топаз и Штепа. По три года сидят уже, а пока только первого из 50 свидетелей опросили...
"...Следующее заседание состоится 19 сентября 2018 года. Будет допрошен второй из 50 свидетелей."
Абсолютно невиновные бриллиантовые прокуроры, которых поймали с поличным на взятках - честные люди, на свободе..
Эти два невезучих - три года за решеткой, но пока никто их вину не доказал...
Да здравствует наше правосудие!!!
Ответить
Ответить
Ответить
А так один Топаз і той досі недозасуджений...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но хай хоть так.
Ответить
Ответить
не загорами прецедент когда из СИЗО на погост кого нибудь понесут
уже скоро новые майданы, новые рубины, феониты и т.п. а они все старого никак не определят хоть куда нибудь
Идиоты
Ответить
Ответить
Оно-и есть козёл.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Впрочем,не сильно удивлюсь,если этого кренделя выпустят (под любым предлогом)-оно же в АТО не было и в добробатах не участвовало.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Занимательная математика: прокуратура Украины возбудила в 340 раз больше угол. дел против бойцов АТО, чем против российских военнослужащих
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить