 Американских дипломатов в России могут ограничить в передвижении по стране, - МИД РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
"Единственный главный и неотменимый принцип нашего подхода к этому вопросу - это паритет. Если нам что-то сокращают и в чем-то ограничивают, значит подобным образом будут ограничены и сокращены возможности для американских дипломатов нормально перемещаться по России", - сказал он.
Вместе с этим, Рябков подчеркнул, что не может обсуждать конкретику.
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Дебилы руцкие
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Он мастер стопорить разные движения: то поезда не едут, то пункты пропуска минируют...
Правда, можете "попасть" - он им только один путь откроет - Липецкая фабрика, и заставит покупать конфеты
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"...
Калі няма разумніка другога,
Пабіцца каб удвух,
Дык ён разгоніцца ды ў сцену - бух!
Чытаць цалкам: http://vershy.ru/content/dyplamavany-baran
..."
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Эрзац, конечно, настоящей ответки "пиндосам", но хоть так.
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Там ещё что-то с автомобилями или автомобилистами, какие то кары применяют, если они собираются выезжать...
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В РОССИИ 16:30, 20 июля 2016В каких случаях не пускают за границу за долги?
http://www.interfax.ru/russia/519619
но тут есть перед разными долги
За какие долги могут не выпустить за границу?Штрафы ГИБДДНеуплата ЖКХПросрочки по налоговым обязательствамДолги по кредитамСудебные задолженности
Тогда я встретил минимальный, но не помню перед кем.
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В кацапии, кроме центральных трасс - шаг вправо шаг влево - гибель в болотах или от рук бандитов. Шо хуже, хер его знает? Но плохо - по любому.
Эти дипломаты не такие и дураки, шобы выезжать за пределы центра масквы! Хай там кацапы сами кувыркаются.
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Аэропорт - Посольство - Аэропорт...
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