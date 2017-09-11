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Все про:МИД РФ (1060) США (13376) дипломаты (227)

 Американских дипломатов в России могут ограничить в передвижении по стране, - МИД РФ

мид рф

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американских дипломатов могут ограничить в передвижении по России, в случае аналогичных шагов в отношении российских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Единственный главный и неотменимый принцип нашего подхода к этому вопросу - это паритет. Если нам что-то сокращают и в чем-то ограничивают, значит подобным образом будут ограничены и сокращены возможности для американских дипломатов нормально перемещаться по России", - сказал он.

Вместе с этим, Рябков подчеркнул, что не может обсуждать конкретику.

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Война дипломатов. Что то новенькое ???
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В точку! Посмотришь на то что ты пишешь и понимаешь как ты прав!
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Я пишу, то что думаю. И не претеную на истину в последней инстанции.
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Просто уже давно знаю что тьі простой кацап с нарасии
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Я, патриот Украины. Я никогда не претендовал на истину в последней инстанции. А проплаченных соевых легко вычислить, кто против мародерствующих тот обязательно кацап... Смените "пластинку" или фантазия на 0.
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Який ти нах патріот, тебе давно вже тут вирахували, кацапе
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Пан вже послав тебе на путіна, кацап, ти з першого разу не розумієш?
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Й не дивно, ви кацапи давно звикли до такого стану
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да какой ты , к черту , патриот??? мордора? возможно...
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Если моё мнение не совпадает с вашим, так , что теперь ? Или очередное любящие шоколад, ник сменило ?
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В вас, кацапів, немає своєї точки зору, в вас є псевдоімперське мислення
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И правда ничего новенького. Все это уже было. Как была рассея совком так она галимым совком и осталась.
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Другого там и не может быть. Не может Россия без царя, как его не называй......
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При СССеРе иностранцы были ограничены в предвижении, а за каждым америкозом 5 гбшников ездило
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Не такая же. Например наши не то что выехать в Штаты не могли, но даже принять своих американских родственников на территории СССеРа могли в строго определенных местах под круглосуточным контролем.
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Не надо приукрашать "холодную войну". В чем в СССР было "перекошено" в чем то США. . Охоту на ведьм забыли ?
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Правильно, а то вдруг афроамриканогеи нападут на православных хранителей оч.ка, то есть сакрального входа в русский мир.....
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И правда такие секретные объекты американца видеть ниЗЗЗя. А то вдруг технологии украдут.
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вот доводят амеров до нервного тика..не пустив в серце ражкє

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))) Все чекаю акі почекун, коли зі штатів почнуть виганяти дітей кацапополітиків і не тільки щоб кацапи повиганяли з рашки дітей американських політиків.
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Я давно говорил,шо выгнать детей верхушки рф из США и Европы это похлеще любых санкций,эти разбалованные личинки- уродики вернувшись из рая в выгребную яму,живьем бы свели со света своих предков,те бы не рады были ни деньгам,ни крыму ни донбассу лишь бы вернуть все взад и отправить свои чада в привычную среду обитания
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Это что то новенькое американским дипломатам запретят посещать общественные сральни НУ ПРЯМ КУРОРТ а говорят ватники садисты
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Как жестоко, они не смогут увидеть петуха из говна и чемпионат по метанию коровьих лепешек!!!
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Ну фсё пиндосы - шах и мат!!! Не будут теперь американские дипломаты учавствовать в соревнованиях по киданию коровьих каках! Вся жизнь на смарку!
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ой !!вей!!и чтож это будет!!??могли бы кацы ещё уточнить!!если москвичи боятся за пределы москвы нос высунуть то думаю амерские дипломаты и подавну побоятся(за пределы мацквы выезжать)
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Больше ограничений и унижений американцам 😏 Они это " любят" . И главное - им есть, чем ответить. И примеру аамериканцев последуют другие 😎
Дебилы руцкие
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Какой вужос! Теперь "пиндосы" никогда не прокатятся по замкадным хай-веям, никогда больше не увидят красот расейской глыбинки!

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No, no. Зисис э Mukhosransk энд Zadjopinsk place! Андэстэнд?
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МИД Расеи, а вы обратитесь за консультациями к Наф-Нафу!
Он мастер стопорить разные движения: то поезда не едут, то пункты пропуска минируют...

Правда, можете "попасть" - он им только один путь откроет - Липецкая фабрика, и заставит покупать конфеты
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Теперь в подъездах паРаши станет чисто, а том дипломаты... как бы это сказать политкорректно.. опрожнялись...
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Видно путєноїди втомилися від асиметричних відповідей і вже перейшли до головного і невід"ємного принципу - принципу парітету.
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Наследница совка зашла в колею от своего предшественника и тулит к финишу со всё возразатающей скоростью.
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После выбрыков паРаши вспоминается басня Кондрата Крапивы

"...
Калі няма разумніка другога,
Пабіцца каб удвух,
Дык ён разгоніцца ды ў сцену - бух!
Чытаць цалкам: http://vershy.ru/content/dyplamavany-baran

..."
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Всё думаю, когда же они решатся, чтоб насолить американцам, выездные визы ввести?
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Так у них же при долге в однодневную зарплату, которой крысчан поманили, не выпускают из паРаши...
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Даже так? Упустил эту новость.

Эрзац, конечно, настоящей ответки "пиндосам", но хоть так.
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Это двух или трёхлетней давности решение или я только тогда про это услышал.
Там ещё что-то с автомобилями или автомобилистами, какие то кары применяют, если они собираются выезжать...
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Проверил
В РОССИИ 16:30, 20 июля 2016В каких случаях не пускают за границу за долги?
http://www.interfax.ru/russia/519619

но тут есть перед разными долги
За какие долги могут не выпустить за границу?Штрафы ГИБДДНеуплата ЖКХПросрочки по налоговым обязательствамДолги по кредитамСудебные задолженности

Тогда я встретил минимальный, но не помню перед кем.
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Напугали...
В кацапии, кроме центральных трасс - шаг вправо шаг влево - гибель в болотах или от рук бандитов. Шо хуже, хер его знает? Но плохо - по любому.
Эти дипломаты не такие и дураки, шобы выезжать за пределы центра масквы! Хай там кацапы сами кувыркаются.
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Не так все погано. Не захищаю, але реально треба дивитись на речі. Якщо вони вірять, що в Україні їдять живими снігірів, то нам не треба бути схожими на них.
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Ну-ну...Давайте, приближайте свой конец. Доигаетесь, что "безвиз" у вас будет лишь с северными оленями да тюленями...
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Скучно. Истощилась фантазия у них там. Раньше хоть гусей давили бульдозером.
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Бульдозеры сломали, а новые купить....санкции.
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США в свою очередь, могут ограничить перемещение родственников росийских госслужащих проживающих в США...
Аэропорт - Посольство - Аэропорт...
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Не бери ПРИМЕР Петя с вовы. А то строишь ты какую то Украиноросею. И за тебя петя в Развитом МИРЕ к Украинцам будут относиться как к СОВКАМ
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пххааха изгойка-срасейка ответы лупит :D
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Не плохо бы всем странам мира выселить кацапских дипломатов на историческую родину.
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Американских дипломатов направляют в рашку как в наказание за что-то, а рашкинцев в Америку-за заслуги перед властью рашки. Их теперь оттель не выкуришь и напалмом. Готовы вечно страдать в загнивающих(который год!!!!!) Штатишках.
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Просто таким не хитрым маневром великая рАссея станет аналогом северной Кореи. Вернее жители этой страны станут. Великие-то будут ездить туда куда хотят, рожать детей в штатах, обучать детей в "гейропе" или в "пиндосии", и дети их познав ценностей этих "загнивающих" демократий почему-то не будут хотеть ехать обратно... Ну это ж мелочи детям "великих" так можно. Вот остальные, на просторах "великой", должны сопротивляться натиску этих... Им родина дала право стать ихтамнетами, вот за это они должны грызть свою пайку. Рвать всех тех кто против них. Они и рады, а потом мамке мешок лука... сын же "герой".... Правда его там не было
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Чекистский телеканал «Раша тудей» посетовал, что Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент."Компания, которая занимается обслуживанием всего телеканала RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, получила письмо из Министерства юстиции США, в котором указано, что компания обязана зарегистрироваться в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" ввиду тех работ, которые она выполняет для RT", - говорится в сообщении.Чекисты уже пригрозили американцами «ответными мерами».В июне в палату представителей конгресса США поступил законопроект, предлагающий изменить требования к регистрации иностранных агентов по закону "О регистрации иностранных агентов", его представили американские конгрессмены Дэвид Чичиллине и Мэтт Гаец. Министерство юстиции США и ФБР должны получить дополнительные полномочия по выявлению организаций, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в Соединенных Штатах.Конгрессмены обвинили чекистскую банду «Раша тудей» воспользовалась лазейкой в законодательстве о требованиях к регистрации иностранных агентов и во время выборов президента в США распространял пропаганду и фейковые новости.Ранее чекистскому телеканалу закрыли счета в Англии за распространение лжи и дезинформации.Проблемы у телевизионной путинской банды возникли на фоне расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года
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Давай, Вовчик, давай, не зупиняйся! Шамань, викликай нові пригоди на свою дупу.
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Предлагаю запретить американцам ездить по Керченскому мосту. Пусть плачут на берегу.
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Зеркально так зеркально: 750 шпионов нах... в рашку домой.
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Дипломатов США в парашку отправляют работать в виде наказания. Типа дисбат.
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Думаю в Масквабаде или Питере дипломатить совсем не кисло. Если конечно бабло приличное платят.
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Надо еще каждому цак одеть, чтобы издалека пацака видно было

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканских дипломатов в России могут ограничить в передвижении по стране, - МИД РФ
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