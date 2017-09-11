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 ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси Павла Гриба, - Минюст

петренко

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси украинца Павла Гриба.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрев представленные материалы, 11 сентября 2017 Европейский суд по правам человека принял решение об отложении рассмотрения вопроса о применении Правила 39 Регламента Европейского суда до получения необходимой информации от Правительства Российской Федерации.

По представлению Игоря Гриба, отца похищенного парня, суд принял решение истребовать у представителей РФ данные о состоянии здоровья Павла для дальнейшего рассмотрения дела. Срок для предоставления Россией информации - 25 сентября 2017", - написал Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессмертный: задержание Гриба - это совместная спецоперация Беларуси и России


ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси Павла Гриба, - Минюст 01

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
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Работа , чего ? Вы, наверное так и не поняли, что РФ не та страна, которая будет уважать собственные обязательства.
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Плс!!! Кто-нибудь!! Выполните за СБУ работу - ликвидируйте Бойко Шуфрича Ахметова Королевскую и остальных всем известных рашистиков!!
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И Фсё? Вот тогда заживём, как в том романе, когда три головы дракона упали на землю, а выросли тысячи.
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Да, нет. Когда хотя бы пару повесят, возможно у страны и появится шанс.
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Нет много не надо. Один битый, двух не битых стоит....
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А что извиняться? Понятно, что провокатор.
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Сегодня "честной компании " нет. Вчера выдохлись, похоже. А то бы не один лайк был.
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Не надо полоскать слово "литвин". Литвины вели войну с москалями и наши предки, беларусов, при "Стоянии на Синих Водах" защитили Киев от Орды...
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Я еще вчера поняла, что провокатор. Еще и хитрить пытается, но слишком топорно. Сначала лайк ставит, чтобы усыпить бдительность, а потом пишет провокационные фразы.
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Так это, литвин, похоже. Тот, что мусор луки в отставке.
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литвин заходил под своим флагом, а этот что-то шифруется...
хотя по стилю действительно похожи
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Может деактивировали тот профиль, вот и приходится под чужими флажками да с новым ником заходить?

Но действительно напоминает того.
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В последние дни его не было видно, но с другой стороны деактивировать "вроде бы" не за что. Может, просто доп. ник.
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А я внимательно смотрю: кто лайки провокаторам ставит. Или вы ошибочно?
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Я ставил лайки то, что мне нравится. Насколько я помню, вы утверждали, что не относитесь к соевой команде. Но смотря на ваши комменты , я бы этого не сказал.....
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А что там помнить? Пошлая шуточка про грибы.
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Про грибы мне шутка понравилась. Я не ставлю лайки автору. Коммент мне лично, ну и что. ?
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Возможно. Только я до сих пор не могу понять, почему, люди пишущие и призывающие уничтожить РФ в неё потом пруться. Что нет понимания , что Беларусь и РФ это союзное государство, пусть и аморфное.
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я уже об этом писал здесь: ваши СМИ не дают объективной информации и приукрашивают Луку
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Ну, надо понимать, что если ты пишешь против РФ , то зачем туда ехать. ? Я ничуть не приукрашиваю вЛуку. Он красиво разводит РФ на бабки уже не одно десятилетие и поэтому оказать "маленькую услугу" такого рода им запросто, Нужно это понимать. Некоторые, вчера воевали в ВСУ на Донбассе, а потом едут на заработки туда же в РФ и потом плачут, что их за жабры взяли под любым предлогом.
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люди видят в СМИ вот такие картинки и думают что это друг ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси Павла Гриба, - Минюст - Цензор.НЕТ 5500
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Уберечься от всего невозможно. Даже если из дому не выходить. И кто бы мог подумать, что в Беларуси может это случиться? Ничего подобного не было. Но эта провокация была сделана умышленно. Если он направлялся на территорию россии, то могли там арестовать. Но нет же!..
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Согласен. Но и на рожон тоже не было смысла лезть.
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Ну, понравилась кацапка...Что, он размышлял о чем-то еще? Не думаю, что кому-то вообще такие мысли могли прийти в голову даже из тех, кто повзрослее. Масса народу ездит ежедневно.
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Нужно понимать, что РФ , да и Беларусь, это осколки СССР, где с инакомыслием борятся не много другими методами, но достаточно эффективными. И выезжая нужно понимать, что запущенный тобою бумеранг может вернуться.
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Знаете, мне совсем не хочется говорить о том, что Киев - не в зоне АТО, но тем не менее...
Разве вы можете гарантировать кому-то безопасность на территории Украины в любой ее точке? Вы скажете, что у вас война. Да, но вы видите, что происходит уже вокруг? А по поводу борьбы с инакомыслием...Не говорите "гоп", рановато...
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На территории где практически полностью разрушена правоохранительная система, гарантировать кому то безопасность в принципе нельзя. Что касается Киева и последнего взрыва, если вы это имеете ввиду. то работа спецслужб по устранению своих "клиентов", была есть и будет. Пример отравление в Лондоне радиоактивным полонием. Пр инакомыслие я имел ввиду РФ и Беларусь.
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Я имела ввиду не только последние события. Кто убил Шеремета? Нужно ли по этому поводу обвинять страну, в которой это произошло? А ведь здесь в последнее время много чего понаписали, обвиняя Беларусь...Работа спецслужб была, есть и будет на территории всех стран...В Украине нет борьбы с инакомыслием?...
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В Украине есть война с инакомыслием, в том числе и на этом ресурсе. Исчезли и американские и российские писатели. . Заказное убийство, это все таки одно. А похищение спецслужбами это другое. Я не знаю, кто такой Гриб, но тем не менее, он не такая фигура, чтобы его красть без помощи белорусских "друзей и коллег".
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А кто вам сказал, что Беларусь не нашпигована кацапами, как и Украина? (Я имею ввиду, конечно, различные властные структуры). Я тоже не очень-то верю, что никто ничего не знал. Но отвратительно здесь читать: Беларусь - враг. Вот я о чем. Этот парень настолько никто, что иначе, как провокацией, это ничем другим быть не может. Провокация рф против Беларуси с целью вбить клин в отношения с Украиной. Вот и все.
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Я не обвиняю жертву преступления. Я пишу, о совершенно другом. Помните Панова, который сначала воевал в АТО на стороне ВСУ, потом поехал в Крым делать бизнес. Я об этом. Нужно понимать уровень опасности и если им пренебрегать, такие истории будут периодически повторяться. Вот и все.
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этот парень не воевал! а то что он в интернете писал путин-пуйло или раша-параша не делает его террористом! ты меня уже заколебал своей тупой упертостью
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Я понял ваш ответ в комменте. . Вот только нужно читать этого Сашу повнимательнее и по дольше. Он сегодня сильно старался , защищая барыгу и его гоп компанию, на что и получил мой коммент. Раньше не мог, был заблокирован. А, то что он пишет, такие красивые фразы, это не новость. Это "фирменное" от такой публики.. Меня кацапом называют только те, кто пытается вызвать у меня грубость, периодически им это удается. и меня блокируют.
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Угу, что бы каждый москаль, после смерти, опять в Россию попал...
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Пока расею ликвидируют (чему быть, тому не миновать), сколько еще успеет гадостей и горя принести человечеству эта недострана... Жуть...
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в Украине нет ССО
может и есть где то на бумажке, а по факту - нет
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Nestor Nen
если Ваш пассаж посвящён похищенному Павлу,разочарую:в АТО был не он,а его отец.
А как причину его похищения пока указывают его посты в соцсетях.
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Телеграмма Павла Гриба : - «Умоляю верить. Брошен в Смоленск гипнозом Путина Воланда. Молнируйте Минюсту подтверждение личности. Гриб».
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Типерь у мардвани ашко рыпеть путец у любой точке мира.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси Павла Гриба, - Минюст
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