 ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси Павла Гриба, - Минюст

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ.
"Рассмотрев представленные материалы, 11 сентября 2017 Европейский суд по правам человека принял решение об отложении рассмотрения вопроса о применении Правила 39 Регламента Европейского суда до получения необходимой информации от Правительства Российской Федерации.
По представлению Игоря Гриба, отца похищенного парня, суд принял решение истребовать у представителей РФ данные о состоянии здоровья Павла для дальнейшего рассмотрения дела. Срок для предоставления Россией информации - 25 сентября 2017", - написал Петренко.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
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хотя по стилю действительно похожи
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Но действительно напоминает того.
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Горіть у пеклі, москалі!
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Разве вы можете гарантировать кому-то безопасность на территории Украины в любой ее точке? Вы скажете, что у вас война. Да, но вы видите, что происходит уже вокруг? А по поводу борьбы с инакомыслием...Не говорите "гоп", рановато...
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может и есть где то на бумажке, а по факту - нет
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если Ваш пассаж посвящён похищенному Павлу,разочарую:в АТО был не он,а его отец.
А как причину его похищения пока указывают его посты в соцсетях.
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Воланда. Молнируйте Минюсту подтверждение личности. Гриб».
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