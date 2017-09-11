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 Совет Европы осудил приговор Чийгозу, вынесенный российскими оккупантами

чийгоз

В Совете Европы осудили решение оккупационного Верховного суда Крыма, в соответствии с которым был приговорен к 8 годам лишения свободы крымский татарин Ахтем Чийгоз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы в Facebook.

По его словам, приговор заместителю главы Меджлиса противоречит обязательствам России согласно Европейской конвенцией о правах человека.

"Сегодняшнее решение в отношении Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымских татар, вынесенное российским судом в Крыму, трудно сочетается с обязательствами России по Европейской конвенции о правах человека", - пишет комиссар.

Он отметил, что согласно конвенции, "никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления в связи с каким-либо действием или бездействием, которое не являлось уголовным преступлением по национальному или международному праву в то время, когда это было совершено".

Комиссар подчеркнул, что после закрытия Меджлиса, что имело негативные последствия, приговор Чийгозу - это еще один удар по сложному положению крымских татар в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Чийгозу будет обжалован в Европейском суде по правам человека, - МинВОТ

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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