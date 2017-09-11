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 Киевские новости
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Все про:Метрополитен (482) пожар (3533)

 Работа синей ветки столичной подземки восстановлена, - пресс-служба метро

метро

Работа Киевского метрополитена восстановлена в обычном режиме после пожара, между станциями №Контрактовая площадь" и Тараса Шевченко", который возник после короткого замыкания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

В сообщении, которое опубликовано в 22-00 отмечается: "Движение восстановлено в обычном режиме".

Напомним, сегодня в киевском метро возник пожар - горело оборудование. На несколько часов была остановлена работа синей ветки подземки.

По версии ГСЧС пожар в метрополитене был вызван коротким замыканием.

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Не синей, а шоколадной. Бо она соединяет слепотрастную ф-ку Карла Маркса с слепотрастной Ленинской кузней
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караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією засобів вчинення злочину.
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Мы так рады!
Наверное это очередная "заслуга" Педалика! Вот уж пахарь!...
Держите нас в курсе.
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Кабздец! На айситиви ворнякает гончаренко, ну и гнида!!!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиРабота синей ветки столичной подземки восстановлена, - пресс-служба метро
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