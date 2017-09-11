 Работа синей ветки столичной подземки восстановлена, - пресс-служба метро

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.
В сообщении, которое опубликовано в 22-00 отмечается: "Движение восстановлено в обычном режиме".
Напомним, сегодня в киевском метро возник пожар - горело оборудование. На несколько часов была остановлена работа синей ветки подземки.
По версии ГСЧС пожар в метрополитене был вызван коротким замыканием.
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В киевском метро возник пожар - горело оборудование. Остановлена работа синей ветки подземки(11)
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https://myrotvorets.center/criminal/timoshenko-yuliya-vladimirovna/11
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Наверное это очередная "заслуга" Педалика! Вот уж пахарь!...
Держите нас в курсе.
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