 Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе: Наш диалог со США выходит на очень практические шаги

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в комментарии Укринформу в начале визита в Вашингтон вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Реально, наш диалог с Соединенными Штатами за последние полгода, несмотря на осторожные оценки в начале года, интенсифицируется и выходит на очень практические шаги поддержки как в экономической, так и в политической сфере и сфере безопасности", - отметила она.
В этом контексте Климпуш-Цинцадзе вспомнила о встрече президентов Украины и США в Вашингтоне в июне этого года, визит государственного секретаря Рекса Тиллерсона в украинскую столицу в июле, а также присутствие министра обороны США Джеймса Мэттиса на военном параде в Киеве ко Дню Независимости Украины.
Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что обмен визитами высокого уровня продолжается, напомнив об ожидаемом визите в Украину министра по вопросам энергетики США Рика Перри.
Говоря о конкретных проектах, вице-премьер-министр привела, в частности, пример доставки первой партии антрацитового угля. "И теперь мы ожидаем, что они продолжатся на периодической основе, что обеспечит наши потребности", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ведем речь с НАТО о партнерстве, а не идем с просьбой о защите, - Климпуш-Цинцадзе
По ее словам, США продолжают предоставлять Украине поддержку в вопросах безопасности, в том числе Конгресс запланировал увеличение финансирования в этой сфере на 2018 финансовый год.
"Это тоже практическое измерение наших отношений с Соединенными Штатами. Те решения, которые были приняты и Конгрессом, и администрацией по усилению санкций против России, так же являются проявлением поддержки народа Украины и Украинского государства", - подчеркнула представитель правительства.
При этом она выразила убеждение, что сейчас нужно активнее сосредоточиться на возможностях для американских инвесторов в Украине. "Это будет одновременно как позитивом для укреплением наших экономических отношений, так и фактором для улучшения бизнес-среды в Украине", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
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https://myrotvorets.center/criminal/timoshenko-yuliya-vladimirovna/
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гандоны...
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Снова бросят нас на один на один с антинародной властью. И правильно. Дареная Свобода - или быстро продаётся , или не ценится.
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Зря ты так)))) Мой предыдущий пост удаллили))) Но я упорный) Клямпуш -цыцадзе хочет со США ))) Глянь заголовок)))
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В центре Одессы напали на активистку, известную своей «антимэрской» позицией
http://mayu-pravo.com/news/view/v-centre-odessy-napali-na-aktivistku-izvestnuyu-svoeyi-antimerskoyi-pozicieyi-a15132/
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Почитай это.
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я даже скопирую с твоего позволения ,трио=власть,бот,ПР.
Клиф
Нет, это означает сознательный саботаж со стороны гаранта Конституции.
Трухлявый купил себе индульгенцию и кресло мэра еще весной 14-года.
03.07.2016 15:17
aquarius580 .
Вы поймали кого-то за руку ? Присутствовали при передаче денег ?
03.07.2016 15:19
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Мне нравится 1
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Медведчук, кстати, тоже!
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В нас дівчата... хоч куди!
В цілім світі не знайдеш:
Чи проїдеш, чи пройдеш -
Україночки - найкращі,
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Всё ведь сказано...
Не мог понять, что же не так???
Потом дошло
Всё сказанное - это в первую очередь заслуга и желание помочь, исходит от США...
Наши подают это так, как будто это их заслуга (непосильный труд)...
Справедливости ради, скажу, спасибо хоть здесь еще не успели поферить эти оношения...
Они ведь мастаки, лажать по полной программе...
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