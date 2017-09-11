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 Общество
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Все про:США (13375) Климпуш-Цинцадзе (179)

 Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе: Наш диалог со США выходит на очень практические шаги

климпуш-цинцадзе

Двусторонние отношения между Украиной и США в последние полгода стали более интенсивными и наполненными практическими шагами как в сфере экономики и политики, так и в вопросах безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в комментарии Укринформу в начале визита в Вашингтон вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Реально, наш диалог с Соединенными Штатами за последние полгода, несмотря на осторожные оценки в начале года, интенсифицируется и выходит на очень практические шаги поддержки как в экономической, так и в политической сфере и сфере безопасности", - отметила она.

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В этом контексте Климпуш-Цинцадзе вспомнила о встрече президентов Украины и США в Вашингтоне в июне этого года, визит государственного секретаря Рекса Тиллерсона в украинскую столицу в июле, а также присутствие министра обороны США Джеймса Мэттиса на военном параде в Киеве ко Дню Независимости Украины.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что обмен визитами высокого уровня продолжается, напомнив об ожидаемом визите в Украину министра по вопросам энергетики США Рика Перри.

Говоря о конкретных проектах, вице-премьер-министр привела, в частности, пример доставки первой партии антрацитового угля. "И теперь мы ожидаем, что они продолжатся на периодической основе, что обеспечит наши потребности", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ведем речь с НАТО о партнерстве, а не идем с просьбой о защите, - Климпуш-Цинцадзе

По ее словам, США продолжают предоставлять Украине поддержку в вопросах безопасности, в том числе Конгресс запланировал увеличение финансирования в этой сфере на 2018 финансовый год.
"Это тоже практическое измерение наших отношений с Соединенными Штатами. Те решения, которые были приняты и Конгрессом, и администрацией по усилению санкций против России, так же являются проявлением поддержки народа Украины и Украинского государства", - подчеркнула представитель правительства.

При этом она выразила убеждение, что сейчас нужно активнее сосредоточиться на возможностях для американских инвесторов в Украине. "Это будет одновременно как позитивом для укреплением наших экономических отношений, так и фактором для улучшения бизнес-среды в Украине", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Спасибо Конгрессу за отстаивание интересов Украины.
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Владелица народных газовых скважин... газа из Европы, так правильнее. Пиджачок у неё Chanel
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Климпуш Іванівна ЦИЦАдцзе - дуже плодовитий віце-прем"єр. Вже наробила, як кіт на глині.
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Лайк за новость. Но крайне неприятную - то что козлы нивелировали сайт Миротворец - работу многих тысяч людей.
гандоны...
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пеца скоро бондаренку оттуда уберет и наградит,как героиню и патриотку..
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Скоро Штаты разберутся, шо шоколадное говно их тупо дурит и разводит, тогда "увидим" мы помощь от их, как от кацапов раскаяние!
Снова бросят нас на один на один с антинародной властью. И правильно. Дареная Свобода - или быстро продаётся , или не ценится.
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Мне кажется, что с Украиной никто вообще никаких торговых отношений вести нехочет, пока барыга у власти, а после инцидента с Саакашвили тем более.
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Так и летальное оружие поэтому на четвертый год войны не предоставляли, по тому что понимают на кого работает наша верхушка.
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Привет!!!!
Зря ты так)))) Мой предыдущий пост удаллили))) Но я упорный) Клямпуш -цыцадзе хочет со США ))) Глянь заголовок)))
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Привет! Извини, честно, я ничего не понял с твоего ответа, что я не так написал.
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Та то фигня))) Че-то ржу))) Я написал коммент что клямпуш -цицадзє СО США))) Как в заголовке. Акцент на "со"))) Гляжу, админ удалил. Хотелось повторить))) А тут рядом родная душа))) Вот, к тебе и прицепил. Прости, брат)))
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...В Министерстве внутренних дел говорят, что не задерживают Михаила Саакашвили и других участников незаконного прорыва границы вчера вечером, потому что расследуют дело.Об этом сказал спикер МВД Артем Шевченко.«Сейчас идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений», - сказал спикер МВДШевченко добавил, что следственные действия касаются не только Саакашвили, но и всех людей, причастных к прорыву границы в воскресенье вечером, в том числе и пятерых нардепов.Напомним, вчера, 10 сентября, активисты собрались в районе пропускного пункта «Шегини». Они окружили Саакашвили и, прорвав кордон пограничников, помогли политику очутиться на украинской земле.Читайте также: "Без фундаментов Украина - толпа людей, бездарно живущих на территории" - АваковПрезидент Петр Порошенко, комментируя инцидент, заявил, что произошедшее нужно рассматривать исключительно в правовом поле. Он также добавил, что Саакашвили имел возможность обжаловать его решение о лишении гражданства в Высшем админсуде...
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пусть еще это про комментируют!!
В центре Одессы напали на активистку, известную своей «антимэрской» позицией

http://mayu-pravo.com/news/view/v-centre-odessy-napali-na-aktivistku-izvestnuyu-svoeyi-antimerskoyi-pozicieyi-a15132/

Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе: Наш диалог со США выходит на очень практические шаги - Цензор.НЕТ 1658
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Привет!!

я даже скопирую с твоего позволения ,трио=власть,бот,ПР.

Клиф

Нет, это означает сознательный саботаж со стороны гаранта Конституции.
Трухлявый купил себе индульгенцию и кресло мэра еще весной 14-года.
03.07.2016 15:17
aquarius580 .

Вы поймали кого-то за руку ? Присутствовали при передаче денег ?
03.07.2016 15:19
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Мне нравится 1
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Сейчас оно сменило ник и продолжает активно гадить.
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Ю.Тимошенко внесли в базу Миротворец. Героям Слава!
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Их нельзя. Они патриоты!
Медведчук, кстати, тоже!
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Кому слава? Тимошенко или бывшему "миротворцу"?...
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Госбюджет 2018: в проекте предусмотрен курс в 29,3 грн за доллар.... «Бюджет сформирован исходя из курса 29,3 грн за долл.», - сказал Данилюк.!
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Гройсман сказал, что экономика в Украине начала в этом году расти, почему тогда гривня обезценивается, она наоборот должна расти, а курс падать.
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Только не там где тратят больше чем зарабатывают.
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Що й кому не говори,
В нас дівчата... хоч куди!
В цілім світі не знайдеш:
Чи проїдеш, чи пройдеш -
Україночки - найкращі,Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе: Наш диалог со США выходит на очень практические шаги - Цензор.НЕТ 4861
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Перечитал статью несколько раз...
Всё ведь сказано...
Не мог понять, что же не так???
Потом дошло
Всё сказанное - это в первую очередь заслуга и желание помочь, исходит от США...
Наши подают это так, как будто это их заслуга (непосильный труд)...

Справедливости ради, скажу, спасибо хоть здесь еще не успели поферить эти оношения...
Они ведь мастаки, лажать по полной программе...
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Министр по вопросам энергетики... первая партия антрацита...
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Работают так сказать... Ведут "диалог"... Денёг просют...
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Посмотрим какую помощь даст барыгам сша.Трамадол пороха не навидит.На айситиви соя выпустила дешевого клоуна лешу губастого.Значит совсем все печально в карамелькином болоте)))
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Поступово сайт "Миротворець" перетворюється на Геращенко-Армяковський бандитський сайт. Прикро....
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С такой властью, скоро весь народ Украины попадет в "Миротворец".
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Где эти умники ,которые говорили что коса снюхалась с армяном?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВице-премьер Климпуш-Цинцадзе: Наш диалог со США выходит на очень практические шаги
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