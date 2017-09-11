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 Политика Украины
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 Россия попытается создать для международных структур "параллельный" Меджлис, - Чубаров

чубаров

Российская Федерация не выполняет решений Международного суда ООН относительно отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что в выступлении Президента Украины на Генеральной ассамблее ООН, которая состоится буквально на следующей неделе, необходимо акцентировать внимание на том, что Россия избегает выполнения решений Международного суда ООН, и, таким образом, она продолжает разрушать систему международного правосудия, которая сформирована Организацией Объединенных Наций", - заявил Чубаров.

По его словам, до сих пор решения Международного суда в отношении РФ не имеют механизма выполнения, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и "в любой момент может наложить вето на любое решение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самоопределение коренных народов выписано в международном праве" - Чубаров рассчитывает на принятие закона о статусе крымскотатарского народа

Что касается решения ЕС об отмене на запрет Россией Меджлиса крымскотатарского народа, то, по словам Чубарова, Москва "тянет время" с целью подготовки параллельной структуры в Крыму.

"Мы направили в Верховный суд РФ апелляцию на пересмотр решения об отмене Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму с требованием восстановить в новых обстоятельствах. Новые обстоятельства - это решение Международного суда ООН. Но мы еще не получили вразумительного ответа... Они тянут время и готовят создание параллельной структуры Меджлиса и, таким образом, попробуют цинично ответить, что выполнено решение Международного суда", - заявил Чубаров.

Также читайте: "Вторжение России в Крым объединило украинцев в единую политическую нацию", - Чубаров

Как сообщалось, в апреле 2016 года российский суд запретил представительный орган крымских татар - Меджлис, признав его экстремистской организацией.


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Створювати клони, якісь фейкові структури - ісконнайа кацапська скрепа.
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Як у Франції вішістська влада під час другої світової...
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обычная практика со времен товарища Молотова
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А почему нет?
Когда СССР напал на Финляндию, то еще перед нападением, имелось готовое правительство "Карело-Финской ССР", во главе с Отто Куусиненом.
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сколько вам нужно из налоговых отчислений ? так бы и говорили....а то развели ужасы. как вы проголосовали в 2014 все помнят
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))) Пропоную створити паралельного путіна, а того що в кремлі назвати самозванцем. По суті то так і є.
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Та їх у Нього і так є... А раССєю самозванцями не здивуєш - то їх скрепная скрепа!!!
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вона вже зробила ПАРАЛЕЛЬНОГО БОГА . ТАК ЩО МЕДЖЛІС НЕ ТАКА ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАТИ
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Так они (рузьгие) и живут в параллельном мире!!!
Шо ж вы от них хотите реального ожидать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия попытается создать для международных структур "параллельный" Меджлис, - Чубаров
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