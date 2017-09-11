 Россия попытается создать для международных структур "параллельный" Меджлис, - Чубаров

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что в выступлении Президента Украины на Генеральной ассамблее ООН, которая состоится буквально на следующей неделе, необходимо акцентировать внимание на том, что Россия избегает выполнения решений Международного суда ООН, и, таким образом, она продолжает разрушать систему международного правосудия, которая сформирована Организацией Объединенных Наций", - заявил Чубаров.
По его словам, до сих пор решения Международного суда в отношении РФ не имеют механизма выполнения, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и "в любой момент может наложить вето на любое решение".
Что касается решения ЕС об отмене на запрет Россией Меджлиса крымскотатарского народа, то, по словам Чубарова, Москва "тянет время" с целью подготовки параллельной структуры в Крыму.
"Мы направили в Верховный суд РФ апелляцию на пересмотр решения об отмене Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму с требованием восстановить в новых обстоятельствах. Новые обстоятельства - это решение Международного суда ООН. Но мы еще не получили вразумительного ответа... Они тянут время и готовят создание параллельной структуры Меджлиса и, таким образом, попробуют цинично ответить, что выполнено решение Международного суда", - заявил Чубаров.
Как сообщалось, в апреле 2016 года российский суд запретил представительный орган крымских татар - Меджлис, признав его экстремистской организацией.
521 10
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Великобритания призвала Россию освободить Чийгоза(24)
Пункт пропуска в оккупированный Крым "Чаплинка" будет закрыт, - представитель президента в АРК Бабин(37)
Российские "выборы" в оккупированном Крыму нарушают международное право и законы Украины, - МИД(43)
Около 6 тысяч военных РФ и до 40 тысяч российско-террористических боевиков находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ(134)
Чубаров: Четыре государства бывшего СССР могут признать Крым не территорией Украины. ВИДЕО(0)
Оборудование европейских фирм обнаружено на захваченных РФ вышках "Черноморнефтегаза", - представитель Президента в АРК Бабин(36)
Противник в течение 4 суток активно перебрасывает технику и боеприпасы в направлении Донецка, - ИС(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Когда СССР напал на Финляндию, то еще перед нападением, имелось готовое правительство "Карело-Финской ССР", во главе с Отто Куусиненом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо ж вы от них хотите реального ожидать?
Ответить