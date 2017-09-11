 Организовано челночное движение по одной колее от "Майдана Незалежности" до "Оболони", - КП "Киевский метрополитен"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Фейсбук.
"Организовано челночное движение от "Майдана Незалежности" до "Оболони" по одной колее. Станции "Тараса Шевченко", "Петровка", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" - открыты", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее КП "Киевский метрополитен" сообщило о закрытии станций "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Тараса Шевченко" из-за задымления на перегоне между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".
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кобелякабеля міняти, щоби потім не човникувати) по коліям в метро!
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