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 Происшествия, Киевские новости
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 Организовано челночное движение по одной колее от "Майдана Незалежности" до "Оболони", - КП "Киевский метрополитен"

метро

Закрывавшиеся из-за задымления четыре станции киевского метрополитена открыты для пассажиров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Фейсбук.

"Организовано челночное движение от "Майдана Незалежности" до "Оболони" по одной колее. Станции "Тараса Шевченко", "Петровка", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" - открыты", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задымление в метро Киева произошло из-за короткого замыкания в трансформаторе, - ГСЧС

Напоминаем, ранее КП "Киевский метрополитен" сообщило о закрытии станций "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Тараса Шевченко" из-за задымления на перегоне между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".


Организовано челночное движение по одной колее от Майдана Незалежности до Оболони, - КП Киевский метрополитен 01


Также читайте: В киевском метро возник пожар - горело оборудование. Остановлена работа синей ветки подземки



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Двадцать шесть лет работает, поезда ремонтируют, покупают новые, оборудование тоже ремонтируют.
Что смущает?
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Именно этого - не надо, может кто то узнает в них свои комментарии "за", если считать комментарии этого - "против"...
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- педалик не знает что такое метро. А уж сколько "протянет" только Бог знает и судьба.
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Кацап, у вас, в паРаше, ещё не ввели уголовную ответственность за произнесение украинских слов, смысл которых вы, к тому же, не понимаете?
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Раньше был такой анекдот "Поезд Киев -Кишинев отправляется с третьего пути. Повторяю для молдован Поезд Киев-Кишинев отправляется с пятой и шестой рельсы". Оказуецца этот анекдот подходит и под некоторых упоротых лукашенкнутых порохофилов
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Только кацапы любят анекдоты про тупых не кацапов...
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Американцы подначивают канадцев (а те над ними) , скандинавы подтрунивают над датчанами, англичане троллят своим тонким юмором ирландцев... И только не умеющие смеятьсяикозломорды быкуют не только там, куда всунули свои рыльники, в частности и словянскую Беларусь, но и туда куда могут влезть при помощи интернета, где и пытаются измазать своей родовой болезнью -кацапизмом
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Хорошо, что ты знаешь слово - быкуют, жаль, что не понимаешь его значения, когда пишешь посты про тупых молдован...
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Тупых? Это ты увидел в темряви в положении Выкл и сам уверовал, соевый гастарбайтер-легионер?
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Ты не слишком здесь увлёкся? Там на другой ветке твой друг Горбунков пытается мне доказать, что он умнее всех. Иди и помоги ему, а то у него не очень получается.
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Козлорыл, а может вместо того, чтобы назначать мне друзей, ты сам воспользуешься своим советом и пойдешь? Нах, напрыклад
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там на Поштовій площі йде незаконна забудова - залізобетонний монстр вгору і вниз; ото він і начадів, неінакше.
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Что то не очень 40-ка летние поезда ездят на укробляхах. Интересно почему 10-15ти летнее авто из Европы вызывает такое возмущение мол всем страшно что оно развалится на дороге, а про 30-ти летние самолеты которых в нашей стране 70% ничуть не беспокоят порохоботов что они развалятся в воздухе?
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взагалі-то) треба кобеля кабеля міняти, щоби потім не човникувати) по коліям в метро!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОрганизовано челночное движение по одной колее от "Майдана Незалежности" до "Оболони", - КП "Киевский метрополитен"
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