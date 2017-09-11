 Сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку независимости Каталонии в Барселоне

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.
Участники демонстрации пришли на акцию с флагами Каталонии и скандировали лозунги: "Мы будем независимой страной!" и "Мы полны надежды!".
Эта акция приурочена к празднованию Национального дня Каталонии, который ежегодно отмечается в регионе 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года.
На прошлой неделе парламент Каталонии большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании.
Ранее глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.
В свою очередь генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии. Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.
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Вы там ещё у лугандонского курощупа проконсультируйтесь как референдумить, и будет вам счастье! А потом будете в Мадрид за пенсиями толпами шастать, птамучта шахты которых у вас и так нету перестанут кормить Испанию!
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обрыв связей, в том числе экономических, заново форимровать имидж в мире. свои структуры и предавительства международные, работа с послами и овноными странами...
своя монетарная политика.. кароче... я просто не понимаю нахера ?
или думают что елси ивется хорошо, то отдельно еще лучше будет ? моет если не устраивают какие то моменты обсуждать полномочия, автономию, большее предасительтво я ХЗ...
но отдделястся берксит вон уже 2 года варится и никак не может понять как же будет...
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