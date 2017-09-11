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Все про:независимость (232) Каталония (15)

 Сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку независимости Каталонии в Барселоне

каталония

Несколько сотен тысяч каталонцев вышли в понедельник на улицы Барселоны в знак поддержки референдума о независимости этого региона от Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

Участники демонстрации пришли на акцию с флагами Каталонии и скандировали лозунги: "Мы будем независимой страной!" и "Мы полны надежды!".

Эта акция приурочена к празднованию Национального дня Каталонии, который ежегодно отмечается в регионе 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости

На прошлой неделе парламент Каталонии большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании.

Ранее глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Также читайте: Генпрокуратура Испании готовит иски против членов правительства Каталонии, планирующих референдум о независимости

В свою очередь генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии. Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.

Также читайте: Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии
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Да хрен с ним, ПУСТЬ референдум. НО должно быть именно ЧЕСТНОЕ голосование, (а не как в совке=снг(ну и этих типа "НАРОДНЫХ" (дурь какая)), еще не голосовали а уже насчитали 99%). Референдум - НАСТОЯЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ , это нормально. (хотят отделиться "Имеют право", только это должно быть Добровольное Желание почти ВСЕХ граждан, а не одного-двух ЦАРЬКОВ)
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Сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
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Вы там ещё у лугандонского курощупа проконсультируйтесь как референдумить, и будет вам счастье! А потом будете в Мадрид за пенсиями толпами шастать, птамучта шахты которых у вас и так нету перестанут кормить Испанию!
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Через 50 лет каждый большой город может стать самостоятельным государством
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Т У П О Р Ы Л Ы Е дегенераты. Будет вам шамбала, идиоты. Будете локти кусать.
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Я тут с этими придурками ваще с ума схожу, каталашки мерзкие-копия наших даунбасовцев, мы всех кормим и т.д. Соцзащита хуже чем в остальной части Испании , а поборы самые высокие.
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А футбольный клуб "Барселона" накроется медным тазом, интересно как им это понравится ?
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Націоналізм, шовінізм, націонал- та релігійний екстремізм - це кілька найгірших сучасних проявів стадних дикунських інстинктів, атавізми, які залишилися від печерних часів. Цивілізація навчилася тамувати дикі інстинкти, наприклад, перемикаючи їх в масові спортивні заходи, тощо. Проте шовінізм, націонал- та релігійний екстремізм, націоналізм, в яку б обгортку його не пакували - велика біда і головний інструмент, який використовують для утримання влади ВСІ диктатури, ВСІ мафіозні чи тоталітарні режими.
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Да уж. Ничего у них не выйдет.Будут рабами Кастилии.
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Какие рабы? Так эти каталонские придурки продублировали все органы власти и с рабочих тянут вдвойне, еще и своим языком задолбали- как на Закарпатье возле мадярской границы украинцы живем.
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23% ВВП Королевства, самая работящая провинция. Не удивительно что Испания так против появления государства Каталония. Чем-то история Каталонии похожа на нашу. Только мы уже вышли из раиссовской империи.
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Ну Каталонии совсем не обязательно повторять чей-то путь.

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Еще одни идиоты...ньюгавнороссия, или даунбасситы ,кем там они собираются быть)))..щас будут блеять -путенг введи!...
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Ну они хоть за реальную независимость выступают, в отличии от тупоголовых, ватных предателей крысчан с даунбаситами. У этих гнилых шлюх предел мечтаний был лечь под паРашу, ту которую им в телевизоре показывали, с "большими" пенсиями, "старым-добрым" совком и "вяличием", типа переехать в "родную" говень не вставая с дивана.
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Автоматический выход из ООН,НАТО,ЕС и других организаций. Сможет ли Каталония сама как государство существовать. Кто ее будет поддерживать. Глупость сделают если отделяться. У них и так вроде очень широкие права на автономию..
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Каталония вроде не была под пятым арабским халифатом, более европеизирована. Ближе по ментальности к французам. Хотя все это смесь франков, галлов с корнями вестготов, аланов, гепидов, вандалов. Гунны также там побывали. А язык, вроде близок к грузинскому. Вообщем, адская смесь. Как бы не взорвалась
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близок к грузинскому - баски. Каталонцьі - латино.
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итересно они все до конца понимают ?
обрыв связей, в том числе экономических, заново форимровать имидж в мире. свои структуры и предавительства международные, работа с послами и овноными странами...
своя монетарная политика.. кароче... я просто не понимаю нахера ?
или думают что елси ивется хорошо, то отдельно еще лучше будет ? моет если не устраивают какие то моменты обсуждать полномочия, автономию, большее предасительтво я ХЗ...
но отдделястся берксит вон уже 2 года варится и никак не может понять как же будет...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку независимости Каталонии в Барселоне
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