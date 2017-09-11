 Великобритания призвала Россию освободить Чийгоза

Об этом сообщается на сайте британского министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что "судебный процесс, по-видимому, не соответствует международным стандартам", поскольку Чийгозу отказали в возможности участвовать в судебных разбирательствах, а его адвоката запугивали и арестовывали.
"Великобритания призывает освободить Чийгоза, а также все большее число крымчан, которых "де-факто" российские власти заключили в тюрьму за противодействие незаконной аннексии", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и Великобритания не признает легитимность российских фактических властей в Крыму, в том числе избранных после незаконной аннексии полуострова, включая российского губернатора Севастополя.
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" за противодействие незаконной аннексии Источник: https://censor.net.ua/n454888 "
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наши вон сколько нот (дипломатических) отправляют - пачками...
они читать разучились, наверное, а по "англицки" - так и не научились
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"Также отмечается, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и Великобритания не признает легитимность российских фактических властей в Крыму, в том числе избранных после незаконной аннексии полуострова, включая российского губернатора Севастополя."
Источник: https://censor.net.ua/n454888
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До речи
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...и кацапы выстроились в шеренгу, и пошли каяться!
Не переводите попусту бумагу и речи, джентльмены. Не сотрясайте пустой воздух.
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Уже оскомину набили, ей богу!
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