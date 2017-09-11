 Великобритания призвала Россию освободить Чийгоза





Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Об этом сообщается на сайте британского министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода Отмечается, что "судебный процесс, по-видимому, не соответствует международным стандартам", поскольку Чийгозу отказали в возможности участвовать в судебных разбирательствах, а его адвоката запугивали и арестовывали."Великобритания призывает освободить Чийгоза, а также все большее число крымчан, которых "де-факто" российские власти заключили в тюрьму за противодействие незаконной аннексии", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и Великобритания не признает легитимность российских фактических властей в Крыму, в том числе избранных после незаконной аннексии полуострова, включая российского губернатора Севастополя.