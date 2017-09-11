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 Политика Украины, За рубежом
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 Великобритания призвала Россию освободить Чийгоза

великобритания

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан обеспокоен приговором оккупационного суда в отношении одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, и призывает Россию освободить его.

Об этом сообщается на сайте британского министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что "судебный процесс, по-видимому, не соответствует международным стандартам", поскольку Чийгозу отказали в возможности участвовать в судебных разбирательствах, а его адвоката запугивали и арестовывали.

"Великобритания призывает освободить Чийгоза, а также все большее число крымчан, которых "де-факто" российские власти заключили в тюрьму за противодействие незаконной аннексии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Чийгозу ужасный: будем бороться за его освобождение, - Гройсман

Также отмечается, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и Великобритания не признает легитимность российских фактических властей в Крыму, в том числе избранных после незаконной аннексии полуострова, включая российского губернатора Севастополя.

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Смотрите также: "Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии", - Полозов. ВИДЕО
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Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан обеспокоен.... ВСЕ, ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ.
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До этого места стоило бы прочитать

" за противодействие незаконной аннексии Источник: https://censor.net.ua/n454888 "
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Не, я все прочел, но на "обеспокоенность" уже аллергия!!!
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зря старался!
наши вон сколько нот (дипломатических) отправляют - пачками...
они читать разучились, наверное, а по "англицки" - так и не научились
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Україна закликає світ звільнити всіх від єбанутої рашки!
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Молодці!
"Также отмечается, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и Великобритания не признает легитимность российских фактических властей в Крыму, в том числе избранных после незаконной аннексии полуострова, включая российского губернатора Севастополя."

Источник: https://censor.net.ua/n454888
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Ага!
...и кацапы выстроились в шеренгу, и пошли каяться!
Не переводите попусту бумагу и речи, джентльмены. Не сотрясайте пустой воздух.
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Главное не то, что ответят кацапы, а официальная позиция Великобритании к правовому статусу Крыма и это есть в тексте "озабоченности"...
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Мы эту их официальную позицию слушали уже тыщу раз!
Уже оскомину набили, ей богу!
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Политики очень осторожны - ничего не произносят пока электорат уже не готов воспринять что-то. Значит пропаганду паРаши в Великобритании основательно заткнули...
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Вы тоже, такой осторожный в суждениях и выводах, шо я уже засыпаю на ходу, печатаючи вам ответ..............
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Кацап, как там на беспределье вранья живётся в паРаше?
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Захарова ещё не выступала с тезисом "Англичанка гадит"?
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весь совок робився на п'яну голову,до речі не виключаю,що більшість вати зачаті під бухлом...
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