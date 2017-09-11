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 За рубежом
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 МИД РФ заявил официальный протест в связи с "враждебными действиями" США

рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил протест старшему заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону в связи с враждебными действиями американской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

"В центре внимания находилась ситуация вокруг принудительного закрытия американскими властями Генерального консульства России в Сан-Франциско и нелегитимного захвата нашей дипломатической собственности в этом городе и в Вашингтоне, что ранее также произошло с двумя загородными жилыми комплексами российских учреждений в США. Эти шаги, в том числе проведенные спецслужбами США под угрозой применения силы обыски помещений, обладающих иммунитетом, стали грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции. Одновременно была существенно ограничена свобода передвижения наших дипломатов. С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет", - говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что российская сторона призвала США прекратить разрушать двусторонние отношения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения", - МИД РФ об осмотре правоохранителями США российского генконсульства в Сан-Франциско. ВИДЕО
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а шо на фото не видно лишней хромосомы Ну она так ярко выражена
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на фото четко видно недостаток ума и мужества. а вот лишнего я не заметил. может лишний вес? так он должен быть ниже
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Недостаток ума и мужества (для такого типа уродов) вряд ли подходит такое определение ну да ладно лучше ярко выраженное олицетворение подлого урода это последствия лишней рашистской хромосомы
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Фууу позорники,не могли пиндосам войну объявить или сделать Алясканаш !!!
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Ты шо где Аляска а где Крым воно шо там за замки будет строить а ешо мост Да на Аляске вин нет чем будет поить димона
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Так там же по кокошніку можуть надавати.Там страшно.
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ути какие протестанты. А протестовалка еще не опухла?
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Кацапов с Манхетена в Квинс переселили?
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подумаешь ватных послов вышвырнули, а они уже поют враждебные действия.
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так они всегда про них поют. и с каждым разом все жалобнее
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При чем здесь кацапы?Украина у кацапов газ не покупает,это Ротердам +,в исполнении Барыги Будковича.
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Уверен, такие заголовки у кацапов будут и этой зимой...
Ничего нового они не придумают.
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Им так в Рашке теплее в холодных домах зимы коротать!
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Клоуны, враждебных действий США еще даже не предпринимали.
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Это те двусторонние отношения, которые после высылки американских дипломатов?
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Вы еще доиграетесь что семейку Лаврова американского гражданства лишат и на паром посадят. Тогда на Федорашке Хуйло траур обявит...
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Вообще-то, такую фигню на скорую руку варганят, полторы-две минуты...
Для мид расеи понадобилось две недели
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это больше похоже на вантуз, который только что вылез из унитаза
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У России какая-то одинаковая порода в МИДе.
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Они, но очень грустные и общаются приходя на роботу ржанием...
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а пальнуть с акватории Каспийского моря как по Сирии слабо ?? то был бы решительный протест , а это просто пук от бессилия !
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фу, мове тон і неприкрита ворожнеча на дії ввічливих людей
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Это точно, ведь нормальная страна уволила бы дипломатов за одно высказывание Лаврова или Захаровой.
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Рашка СТРАШНО грозилась ответить Америке существенными "адекватными" действиями, например, лишить американские представительства в мордоре швабр с совками, кондиционеров, слива воды и туалетной бумаги и т.д.
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Да, эта новость московским тролякам не интересна..))
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Кацапы привычно скулят, когда прищемили хвост им, а не они.
Цивилизованный Мир давно ложил йух на эти их визги .
Наплевать и затоптать!
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Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. О, так а шо тут не так? Как и положено, отсношали козломордию в очередной раз, как дешевую шлюху портовую.
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"стало грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях..." Ага , вот они чем там занимались ! Источник:https://censor.net.ua/n454887
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Кацапы!
Введите безвиз с Зимбабве и Сьерра-Леоне - вот это будет ответ, а не какие-то протесты.
После такого, американцы просто попадают!
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Похоже шампанское у жириновского уже закончилось
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Ничего нового от цапанавтов и не ожидал - как всегда "пукнули в тазик" с говном, в котором они сидят уже давно, даже корни пустили!
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Я хочу чтоб Великая Россия объявила Великую Отечественную Войну Америке.
Интересно, успею ли я доесть попкорн?
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Батюшки !!! Все "конвенции" вспомнили ! Рюських абижають ! А "защитить" их )(уйло не хочет ? А так всем угрожал и обещал, что где бы то нибыло, ежели маскаля обидют, тут же сразу палетить "защищать" ! Видать опять усралси...
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Тааа вы шоо!!! Шо так сэрьозно вам хвост поджали???? Та то шэ мало!!! Толи эще будэ!!! АХАХА!!!! вЫ монголоиды заслуживаете куда большего!!!
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Некрасиво говорить "Россия обосралась", - дипломаты говорят "Россия наложила вето".

Отто фон Бисмарк
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А Барыге сцикотно закрыть Кацпские посольства и консультства в Украине?
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МИД РФ заявил официальный протест в связи с "враждебными действиями" США
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В СПОЙТЛОТО жалуйтесь кацапы козломойдые, в СПОЙТЛОТО, пйотесты не пйокатят нах

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ заявил официальный протест в связи с "враждебными действиями" США
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