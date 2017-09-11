 МИД РФ заявил официальный протест в связи с "враждебными действиями" США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.
"В центре внимания находилась ситуация вокруг принудительного закрытия американскими властями Генерального консульства России в Сан-Франциско и нелегитимного захвата нашей дипломатической собственности в этом городе и в Вашингтоне, что ранее также произошло с двумя загородными жилыми комплексами российских учреждений в США. Эти шаги, в том числе проведенные спецслужбами США под угрозой применения силы обыски помещений, обладающих иммунитетом, стали грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции. Одновременно была существенно ограничена свобода передвижения наших дипломатов. С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет", - говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что российская сторона призвала США прекратить разрушать двусторонние отношения.
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Ничего нового они не придумают.
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Для мид расеи понадобилось две недели
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Цивилизованный Мир давно ложил йух на эти их визги .
Наплевать и затоптать!
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Введите безвиз с Зимбабве и Сьерра-Леоне - вот это будет ответ, а не какие-то протесты.
После такого, американцы просто попадают!
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Интересно, успею ли я доесть попкорн?
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Отто фон Бисмарк
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В СПОЙТЛОТО жалуйтесь кацапы козломойдые, в СПОЙТЛОТО, пйотесты не пйокатят нах
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