 Задымление в метро Киева произошло из-за короткого замыкания в трансформаторе, - ГСЧС

Об этом сообщила спикер ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Ничего страшного не происходит. На перегоне между станциями метро "Тараса Шевченко" и "Контрактовая площадь", на дополнительной ветке, произошло короткое замыкание в трансформаторе", - сказала она.
По словам спикера ГСЧС, три станции пока закрыты на вход и выход. Людей с этих станций эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал.
Напоминаем, ранее КП "Киевский метрополитен" сообщило о закрытии станций "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Тараса Шевченко" из-за задымления на перегоне между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".
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