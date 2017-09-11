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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18125) Метрополитен (480) пожар (3531) ГСЧС (1368)

 Задымление в метро Киева произошло из-за короткого замыкания в трансформаторе, - ГСЧС

гсчс

Задымление на "синей" ветке киевского метрополитена вызвано коротким замыканием.

Об этом сообщила спикер ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Ничего страшного не происходит. На перегоне между станциями метро "Тараса Шевченко" и "Контрактовая площадь", на дополнительной ветке, произошло короткое замыкание в трансформаторе", - сказала она.

По словам спикера ГСЧС, три станции пока закрыты на вход и выход. Людей с этих станций эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал.

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Напоминаем, ранее КП "Киевский метрополитен" сообщило о закрытии станций "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Тараса Шевченко" из-за задымления на перегоне между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".
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- спросите у педалика что такое трансформатор? или что такое электричество? Вода из крана, электричество из розетки. Святой человек - вышибала "карамболя" и мер Киева
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"Ничего страшного не происходит", просто после вчерашнего рванул петрушкин пукан.
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