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 Общество
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 Преподаватели "Львовской политехники" выступили с инициативой присвоить университету имя Бандеры

политика оун-упа бандера гитлер ивано-франковск

Группа преподавателей Национального университета "Львовская политехника" выступили с предложением присвоить своему университету имя Степана Бандеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.

"Высшая ценность каждой нации - не ее искусство и не технические знания, а свобода, поэтому борцы за свободу пользуются наибольшим уважением и имеют высокий авторитет в мире. Для нас, работников и студентов Львовской политехники, большая честь и гордостью ходить теми же коридорами, сидеть в тех же аудиториях, где когда-то ходил и сидел проводник украинской нации. Что же касается других выдающихся украинских ученых и педагогов, работавших во Львовской политехнике в разное время, то их именами надо называть институты и кафедры на ого университета, способствовало бы повышению авторитета украинской науки, расширению эрудиции студентов, их патриотическому воспитанию", - говорится в заявлении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Назвать день рождения Бандеры, год принятия конституции Орлика и спеть гимн УПА", - российская пропаганда о критериях отбора украинских чиновников и "тотальной бандеризации" Украины. ВИДЕО
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Лучше бы твой Рошен предложил программу по строительству дорог как в Польше, а то набрал кредитов и понастроили дешёвых говнодорог, что аж стыдно смотреть, не то что ездить, остальное на банковский счёт и в Панаму.
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Да ты сам по жизни хуiло рошеновское как и твой президент вор.
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Причём здесь Трамп ? :D
Дрыщатик ты такой клоун.
Любому тупому порохоботу фору дашь.
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Нi, ты нагло лезешь Рошену между булок своим языком без всякой смазки.
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а в польше я был, хорошие там автострады, а по селам так себе, трещины есть, разве что больших ям нету, но самое что доставляет, дороги так виляют и узкие, что бусы из-за поворота вылетают по встречке, так что лучше по их хорошим дорогам ехать не съезжая с самых крупных автострад
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- кто крышует инициативу?
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- где пеця соевый, аваков, СБУ, менты, чиновники, проверяющие, контролирующие, пограничники, таможенники и пр. 100500 дармоедов?
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Степан Бандера - Герой України!!! Слава Україні!!
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Вірне та виважене рішення! Країна повинна гордитися своїми героями!
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Надо на украинских новых гривнях напечатать портрет Степана Андреевича.
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"Высшая ценность каждой нации - не ее искусство и не технические знания, а свобода" - золотые слова! Даже иудеи это знают!!!!

Человек провел 5лет в гестаповских застенках, а педерассеяне обвинили его в нацизмеи убили - ну просто УРОДЫ!!!!
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более того, его братьев убили в газовой камере концлагеря, поочереди, пытаясь склонить Степана к сотрудничеству.
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надо Львов переименовать в Бандерштадт или Бандербург. Будет хорошо звучать - Бандербургские ворота )))) чего уже мелочиться ?
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Не надо Львов переименовывать.
Вся эта блаж со временем перегорит. А СВОБОДА( не путать с одноимённой слегка ебанутой организацией ) в городе останется.
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Бандербург - это будующий донецк, после деоккупации и освобождения от рашистов..
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Цензор ))))По окуратнее с такими новостями)))
На СраСОСИИ начинает ПОДГОРАТЬ))))
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Прожити життя треба так, щоб москалі і через сто років здригалися почувши твоє ім'я !
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Вроди бы и люди во Львове хорошие, что ж так с губернатором то неповезло?
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І добре було би безкоштовні гранти польським студентам на навчання давати.
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Как по мне, то хай хоть имя Гитлера присваивают, а бы дети оттудова выпускались не рукожопыми дИбилами, а знающими и отвечающими за свои решения спецами!
Решили, присвоили - молодцы! Шо теперь это тереть? Будем на качество освiти смотреть по окончанию.
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В Мариуполе или Запорожье, надо назвать ВУЗ именем Бандеры или Шухевича.
Коллективное самоубийство прокацапских придурков обеспеченно!
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А я пропоную ще перейменувати вулицю в Київі на честь Бандери де знаходиться рассєйськоє консульство.я думаю їм буде приємно.
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Скоро вже буде назване іменем С.Бандери, як колись всюди було ім. Леніна. Ми не можемо мислити інакше. Бандера вчився в тому університеті?
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Власне, що вчився (і у статті це згадано). Правда, якщо не помиляюсь, на агрономічному - а він після війни став основою сучасного аграрного університету в Дублянах
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У вересні 1928 року він переїхав до Львова і тут записався на агрономічний відділ Високої Політехнічної Школи, де вчився до 1933 року. Перед дипломним іспитом через політичну діяльність його було арештовано і ув'язнено.
У студентські роки брав активну участь в організованому українському національному житті. Був членом українського товариства студентів політехніки «Основа» та членом управи Кружка студентів-рільників. Деякий час працював в бюро товариства Сільський Господар, що займався розвитком агрокультури на західних українських землях. З товариством «Просвіта» їздив по неділях та святах в поїздки в довколишні села Львівщини з доповідями та на допомогу в організації інших подій. У ділянці молодіжних і спортивно-руханкових організацій був активним передусім у Пласті, як член 2-го куреня старших пластунів «Загін Червона Калина», в Українському Студентському Спортовому Клубі (УССК), а деякий час теж у товариствах «Сокіл-Батько» і «Луг» у Львові. Займався бігом, плаванням, лещатарством, мандрівництвом. У вільний час залюбки грав у шахи, крім того співав у хорі та грав на гітарі і мандоліні. Не палив і не вживав алкогольні напої.
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Не однозначно,нужно посмотреть в мире,называют ли ВУЗы именем воевавших национальных героев....именем науковцив - ДА....сэсэсэр не пример,это нонсенс
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Зачем ? Что нет более достойного кандидата?
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Университет им. Яроша, три буквы экономим.
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UA soren
А я пропоную ще перейменувати вулицю в Київі на честь Бандери де знаходиться рассєйськоє консульство.я думаю їм буде приємно.
=======
Проспект Ст.Бандеры в Киеве уже есть вместо пр.московского.....а вот Воздухофлотский пр.где рашенское посольство на проспект Дж.Дудаева или Немцова можна переименовать
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Жаль що в нас так мало людей які вміють по державному мислити, ну хіба зміна назви принеске в Україну мир і стабільність ,це чергове протистояння яке вигідне владі відволікаючи народ в своєму невміння підняти економіку яку розвалили та побороти корупцію ,непрофесіоналізм на всіх рівнях і як при минулій так і при нинішній владі всім заправляє олігархат .
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Именем Леопольда фон Захер-Мазоха-чем плохо и мире все бы не против а за.
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Правильно.
Нормальный ход, давно пора.
Должен быть факультет освободительных технологий.
Кафедра баллистики, кафедра взрывотехники, электронного наблюдения и т.д.
Степан Андреевич одобрил бы.
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Пошел на Лента ру, там сейчас начнут пуканы рваться!
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Всю западную Украину нужно назвать в честь Бандеры!
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ВУЗ - во Львове - пусть львовяне и называют его, как хотят... лишь бы к нам , настоящим украинцам не перлись со своими бандерами, шевчуками, пещерной, животной русофобией, враждебной нам церковью ...
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Чем тебе ДДТ не сподобилось?
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ВУЗ - во Львове - пусть львовяне и называют его, как хотят... лишь бы к нам , настоящим украинцам не перлись со своими бандерами, шевчуками, пещерной, животной русофобией, враждебной нам церковью ...
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Прожити життя треба так, щоб москалі і через сто років здригалися почувши твоє ім'я !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПреподаватели "Львовской политехники" выступили с инициативой присвоить университету имя Бандеры
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