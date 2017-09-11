 Преподаватели "Львовской политехники" выступили с инициативой присвоить университету имя Бандеры

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.
"Высшая ценность каждой нации - не ее искусство и не технические знания, а свобода, поэтому борцы за свободу пользуются наибольшим уважением и имеют высокий авторитет в мире. Для нас, работников и студентов Львовской политехники, большая честь и гордостью ходить теми же коридорами, сидеть в тех же аудиториях, где когда-то ходил и сидел проводник украинской нации. Что же касается других выдающихся украинских ученых и педагогов, работавших во Львовской политехнике в разное время, то их именами надо называть институты и кафедры на ого университета, способствовало бы повышению авторитета украинской науки, расширению эрудиции студентов, их патриотическому воспитанию", - говорится в заявлении.
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Дрыщатик ты такой клоун.
Любому тупому порохоботу фору дашь.
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Человек провел 5лет в гестаповских застенках, а педерассеяне обвинили его в нацизмеи убили - ну просто УРОДЫ!!!!
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Вся эта блаж со временем перегорит. А СВОБОДА( не путать с одноимённой слегка ебанутой организацией ) в городе останется.
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На СраСОСИИ начинает ПОДГОРАТЬ))))
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Решили, присвоили - молодцы! Шо теперь это тереть? Будем на качество освiти смотреть по окончанию.
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Коллективное самоубийство прокацапских придурков обеспеченно!
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У студентські роки брав активну участь в організованому українському національному житті. Був членом українського товариства студентів політехніки «Основа» та членом управи Кружка студентів-рільників. Деякий час працював в бюро товариства Сільський Господар, що займався розвитком агрокультури на західних українських землях. З товариством «Просвіта» їздив по неділях та святах в поїздки в довколишні села Львівщини з доповідями та на допомогу в організації інших подій. У ділянці молодіжних і спортивно-руханкових організацій був активним передусім у Пласті, як член 2-го куреня старших пластунів «Загін Червона Калина», в Українському Студентському Спортовому Клубі (УССК), а деякий час теж у товариствах «Сокіл-Батько» і «Луг» у Львові. Займався бігом, плаванням, лещатарством, мандрівництвом. У вільний час залюбки грав у шахи, крім того співав у хорі та грав на гітарі і мандоліні. Не палив і не вживав алкогольні напої.
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А я пропоную ще перейменувати вулицю в Київі на честь Бандери де знаходиться рассєйськоє консульство.я думаю їм буде приємно.
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Проспект Ст.Бандеры в Киеве уже есть вместо пр.московского.....а вот Воздухофлотский пр.где рашенское посольство на проспект Дж.Дудаева или Немцова можна переименовать
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Нормальный ход, давно пора.
Должен быть факультет освободительных технологий.
Кафедра баллистики, кафедра взрывотехники, электронного наблюдения и т.д.
Степан Андреевич одобрил бы.
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