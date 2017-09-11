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Все про:граната (682) пьянство (818) Черкасщина (563) Военная прокуратура (584)

 Пьяный командир роты ВДВ на Черкасщине угрожал подчиненным подрывом гранаты, - военная прокуратура

граната боеприпасы

В Черкасской области командир роты ВДВ находясь в состоянии алкогольного опьянения угрожал подчиненным подрывом гранаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

11 сентября 2017 военной прокуратурой Черкасского гарнизона Центрального региона Украины зарегистрировано уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 отношении военнослужащего высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.

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"10 сентября около 19 часов. 30. мин. во время проведения мероприятий по загрузке военной техники на одной из станций в Черкасской области (с целью перемещения), командир роты находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал подчиненном личному составу взрывом гранаты во время построения.

После того как он достал гранату и вытащил предохранительную скобу, военнослужащим подразделения удалось зафиксировать гранату в руке офицера и предотвратить трагедию", - говорится в сообщении.

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алкашня национальности не имеет)есть такая загадочная порода людей...шо когда трезвый - ну просто красавчик! А чуток выпьет - ДЕБИЛ ДЕБИЛОМ)))Пока табуретом по харе не получит...не успокоится)))
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Доведеться тепер посидіти дурневі.. Добре, хоч ніхто не постраждав..
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Уже сегодня это будет во всех раше СМИ.... Вот на хрена прокуратура занимается диверсией...? Зачем обнародовать...?
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а ты шо хочешь шо б они расследовали убийство Воронцова или Расстрел Небесной Сотни???)))
ща...
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ну а если военная...тогда ваще все печально)))
Достаточно будет одного Иловайска...
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Бывает ,у нас летёхе баба изменила,так он застрелился в коптёрке ...
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Это этот "бухарик" люди? Интересно. чем же таким его можно было довести, что столько солдат оказалось фактическими заложниками случая? Во время Второй мировой в СССР существовали штрафбаты. Так вот именно там таким "героям" как раз и место.
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....нужно взять топор.....извините,не удержался
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Точно как в старом анекдоте - подполкан домой пьяный в хлам приходит - жена пилить начинает, мол, алкаш чёртов, а он ей погоны снимает и бросает - сверли дырочку, дураи звёздочку по центру пришпандёривай. Она его давай целовать, наконец-то полкана дали! А я-то, дура, распесделась, а ты вот чего выпил - ну имеешь право, такой повод. Прихерячела звёздочку, любуется. Он ей: ну что, пришпандёрила? Да, дорогой. Муж накатывает "сотку", закусывает огурчиком. Ну а те две - отшпандёривай.
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у нас синяк ВМС командует - Воронченко называется. кликуха Ворона
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Угрожает подорвать гранату значит хочет быть президентом. Барыга целое КПП с поляками хотел взорвать.
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Что ему КПП,он не пожалел никого,сколько всякого народу грохнули в стране за три года,наверняка он ко многому имеет отношение.
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Не знаю як зараз, але в часи моєї строкової посада ротного була найбільш собачою.. Проскочив її - пішов далі вже легше на підйом.. Багато не проскакували, була навіть каста "вічних" ротних..
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Армия - отражение гражданке. Придурков не армия воспитывает, они такие уже приходят.
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для ВДВ это нормально - бойцы должны бояться и уважать командира, а то в бою соплю будут жевать
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Не могу понять?! Так чем он подчиненным угрожал? Гранатой Ф-1 с пробкой вместо запала,или вытащенной ,,предохранительной скобой,,? Ну нет у ручной гранаты Ф-1 ,,предохранительной скобы,, и не было никогда...
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С аватарами обычно разбираются на месте,,, раз уж в новость попал то достал наверно всех
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Человеческий фактор.
Парень перечеркнул себе жизнь за один миг!
ДИбил? Конешно. Но може он человек хороший, а те кому он угрожал - пидоры и мрази?! Мы же этого не знаем.
Зато, как нам легко и просто судить человека сидя/лёжа на диване! Раз пьяный был - приговор априори. Може и так, а може...
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тей що посередені ...красавец ...навіть очі примружив
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Ну взрывателя там нет уже. Вывенчен! Сворачивает переходной конус,что б потом тротил выплавить.Просто на взрывчатку решили разжиться...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный командир роты ВДВ на Черкасщине угрожал подчиненным подрывом гранаты, - военная прокуратура
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