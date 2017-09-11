 Пьяный командир роты ВДВ на Черкасщине угрожал подчиненным подрывом гранаты, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
11 сентября 2017 военной прокуратурой Черкасского гарнизона Центрального региона Украины зарегистрировано уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 отношении военнослужащего высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.
"10 сентября около 19 часов. 30. мин. во время проведения мероприятий по загрузке военной техники на одной из станций в Черкасской области (с целью перемещения), командир роты находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал подчиненном личному составу взрывом гранаты во время построения.
После того как он достал гранату и вытащил предохранительную скобу, военнослужащим подразделения удалось зафиксировать гранату в руке офицера и предотвратить трагедию", - говорится в сообщении.
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Парень перечеркнул себе жизнь за один миг!
ДИбил? Конешно. Но може он человек хороший, а те кому он угрожал - пидоры и мрази?! Мы же этого не знаем.
Зато, как нам легко и просто судить человека сидя/лёжа на диване! Раз пьяный был - приговор априори. Може и так, а може...
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