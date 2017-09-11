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 Политика Украины
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 Приговор Чийгозу будет обжалован в Европейском суде по правам человека, - МинВОТ

чийгоз

Приговор российских оккупантов заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Заключение гражданина Украины является абсолютно неправомерным и будет обжаловано в Европейском суде по правам человека. Кроме того, лица, причастные к незаконному осуждению Ахтема Чийгоза - работники ФСБ, прокуратуры РФ, судьи - в полной мере понесут ответственность, согласно нормам международного права", - заявили в МинВОТ.

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Министерство призвало народных депутатов ускорить принятие закона о "О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи", чтобы те, кто борется за территориальную целостность Украины в условиях оккупации, могли рассчитывать на поддержку и были защищены государством.

Также читайте: Украина выражает решительный протест России из-за приговора Чийгозу, - МИД

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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Этим соевые бараны признают юрисдикцию и приговор суда оккупантов. Дебилы, мля
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Это всё для "галочки" и все это прекрасно понимают.
Кацапы ложили йух на Европейский суд и все прочии суды на планете, кроме своего родного и надёжного - басманного. И мы у их пример отслеживаем и внедряем себе, в последнее время.
Чем больше такого пустого пирдежа с нашей стороны, тем тоскливей на душе.
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Хуйло сказал, что внутреннее законодательство россосии выше всяких там ойропских судилищ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор Чийгозу будет обжалован в Европейском суде по правам человека, - МинВОТ
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