 Приговор Чийгозу будет обжалован в Европейском суде по правам человека, - МинВОТ





Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц."Заключение гражданина Украины является абсолютно неправомерным и будет обжаловано в Европейском суде по правам человека. Кроме того, лица, причастные к незаконному осуждению Ахтема Чийгоза - работники ФСБ, прокуратуры РФ, судьи - в полной мере понесут ответственность, согласно нормам международного права", - заявили в МинВОТ.Министерство призвало народных депутатов ускорить принятие закона о "О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи", чтобы те, кто борется за территориальную целостность Украины в условиях оккупации, могли рассчитывать на поддержку и были защищены государством.