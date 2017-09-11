 Приговор Чийгозу будет обжалован в Европейском суде по правам человека, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Заключение гражданина Украины является абсолютно неправомерным и будет обжаловано в Европейском суде по правам человека. Кроме того, лица, причастные к незаконному осуждению Ахтема Чийгоза - работники ФСБ, прокуратуры РФ, судьи - в полной мере понесут ответственность, согласно нормам международного права", - заявили в МинВОТ.
Министерство призвало народных депутатов ускорить принятие закона о "О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи", чтобы те, кто борется за территориальную целостность Украины в условиях оккупации, могли рассчитывать на поддержку и были защищены государством.
285 4
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Около 6 тысяч военных РФ и до 40 тысяч российско-террористических боевиков находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ(134)
Оборудование европейских фирм обнаружено на захваченных РФ вышках "Черноморнефтегаза", - представитель Президента в АРК Бабин(36)
"Военкоматы" "ДНР" были подняты по тревоге: отрабатывали действия в "условиях широкомасштабного наступления ВСУ", - ИС(25)
Противник в течение 4 суток активно перебрасывает технику и боеприпасы в направлении Донецка, - ИС(2)
Ахтему Чийгозу надали можливість попрощатися зі смертельно хворою мамою – адвокат(0)
51 танк, 38 гаубиц и 4 ЗРК: ОБСЕ сообщила местонахождение военной техники террористов на Донбассе(21)
"300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста. ДОКУМЕНТ(98)
Ответить
Кацапы ложили йух на Европейский суд и все прочии суды на планете, кроме своего родного и надёжного - басманного. И мы у их пример отслеживаем и внедряем себе, в последнее время.
Чем больше такого пустого пирдежа с нашей стороны, тем тоскливей на душе.
Ответить
Ответить
Ответить