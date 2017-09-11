 Адвокат встретился с похищенным украинцем Грибом: "Вывезен неизвестными из Гомеля. Через пару дней в Смоленской области оформили протокол задержания"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Сабинин отметил: "Пишу для всех, кто в теме. Встретился в СИЗО с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы. Я же дал подписку о неразглашении, поэтому комментировать суть обвинения не имею права.
Со слов самого Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого доставлен в Краснодар. Как вы все понимаете, в изоляторе ФСБ досматривают даже шариковую ручку, поэтому сказанное, если и записано, то не мной".
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
6786 106
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Российские тюремщики скрывают новое местопребывание Сенцова, - адвокат(4)
Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска в неизвестном направлении, - адвокат(5)
Сенцов находится в СИЗО-1 Иркутска, - правозащитники(69)
Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра(34)
Над "ДНР" нависла угроза энергетического коллапса(0)
Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске, - правозащитница Томак(3)
Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима, - правозащитница(11)
Ответить
Ответить
Интересно что сам Гриб не утверждает что его похитили или вывезли из Белоруссии силой.
Ответить
Ответить
Ты дебил и Три точки.
========
Это ты пойди Грибу и его семье расскажи
Ответить
этим скотам пора давать по граблям и желательно до усрачки - пока болью их не накажешь, этот мрак не прекратится....
Ответить