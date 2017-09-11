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 Киевские новости
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Все про:Киев (18125) Метрополитен (480) пожар (3531)

 В киевском метро возник пожар - горело оборудование. Остановлена работа синей ветки подземки

метро

Между станциями "Контрактовая площадь" и Тараса Шевчкено" киевского метрополитена возник пожар.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

В сообщении отмечается: " Синяя ветка. Движение "Героев Днепра" - "Оболонь", "Майдан Независимости" -
"Теремки".

На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было обнаружено задымление".

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Мер з відбитими мізками розвалить Київ остаточно.
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Он в сто раз умней тебя будет. Он мер Киева и милионер, а ты шаровый пиздун на форумах. У кого мозгов больше???
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Ну тогда по сравнению с обгавкиваемой тобой Йулькой ты мокрица. И по интеллекту и по лаве. П. С. На случай твоей диареи. Я голосовал за Гриценко и Свободу
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анекдот в тему:
молятся три дьячка:
один - Господи! я прах у твоих стоп....
другой - Господи! я тлен у твоих стоп...
третий - Господи! я грязь на твоих ногах
первый говорит второму - нет, ты только посмотри на его самолюбие!
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Кацапы подожгли... Ясный- красный!
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Нет, Порошенко, чтобы Саакашвили не проехал...
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министр абсолютно исправные поезда тормозит, а неисправная техника горит.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ киевском метро возник пожар - горело оборудование. Остановлена работа синей ветки подземки
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