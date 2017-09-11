 В киевском метро возник пожар - горело оборудование. Остановлена работа синей ветки подземки

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.
В сообщении отмечается: " Синяя ветка. Движение "Героев Днепра" - "Оболонь", "Майдан Независимости" -
"Теремки".
На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было обнаружено задымление".
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молятся три дьячка:
один - Господи! я прах у твоих стоп....
другой - Господи! я тлен у твоих стоп...
третий - Господи! я грязь на твоих ногах
первый говорит второму - нет, ты только посмотри на его самолюбие!
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