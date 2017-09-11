EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  88  5
Все про:орден (143) Порошенко (13762) Франция (1979)

 Порошенко провел встречу с делегацией французских сенаторов и наградил одного из них орденом. ФОТО

Президент Петр Порошенко принял делегацию сенаторов Франции во главе с руководителем Группы дружбы Украина-Франция Эрве Мореем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

В сообщении отмечается: "Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму. Глава государства выразил обеспокоенность в связи с системными нарушениями Минских договоренностей со стороны России и поддерживаемых ею боевиков, в том числе продолжающимися провокациями, которые подрывают реализацию инициативы по установлению режима прекращения огня по случаю начала нового учебного года, а также препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Делегация французских сенаторов впервые посетит Донбасс, - Ирина Геращенко. ФОТО

Петр Порошенко выразил поддержку намерениям группы французских сенаторов посетить зону АТО и на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России.

Стороны также обсудили состояние внедрения в Украине политических и экономических реформ.

Руководитель Группы дружбы Украина-Франция Эрве Морей приветствовал проведение реформ в Украине в условиях российской агрессии: "Мы убедились, что за те два года, которые прошли с момента нашего предыдущего визита, Украина под вашим руководством удалось сделать немало реформ в различных секторах: борьба с коррупцией, реформа банковского сектора и энергетической сферы. Этот результат на самом деле впечатляет, тем более учитывая то, что приходится делать эти реформы в условиях фактической войны. Поэтому мы хотим сердечно поздравить вас с этими достижениями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук

Президент Украины выразил надежду на поддержку Францией дальнейших шагов на пути интеграции нашего государства в Европейский Союз.

За неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомый вклад в развитие украинского-французского межпарламентского сотрудничества Глава государства вручил сенатору Франции, руководителю Группы дружбы Украина-Франция Эрве Морею орден "За заслуги III степени".

Также читайте: Франция и Германия продолжат прилагать усилия для реализации минских договоренностей, - Макрон

Порошенко провел встречу с делегацией французских сенаторов и наградил одного из них орденом 01

Порошенко провел встречу с делегацией французских сенаторов и наградил одного из них орденом 02

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Украина под вашим руководством удалось сделать немало реформ в различных секторах: борьба с коррупцией, реформа банковского сектора и энергетической сферы"-походу порохоботы приезжали)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Француз проспівав діферамби порошенко, та за це отримав орден.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оце найважливіше, як на мене-
"Петр Порошенко выразил поддержку намерениям группы французских сенаторов посетить зону АТО и на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России." Источник: https://censor.net.ua/n454880
 показать весь комментарий
Ответить
 
сцыкливый полудорок наградил француза и думает, что его зауважают за это французы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко провел встречу с делегацией французских сенаторов и наградил одного из них орденом. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти