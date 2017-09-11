 Порошенко провел встречу с делегацией французских сенаторов и наградил одного из них орденом. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.
В сообщении отмечается: "Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму. Глава государства выразил обеспокоенность в связи с системными нарушениями Минских договоренностей со стороны России и поддерживаемых ею боевиков, в том числе продолжающимися провокациями, которые подрывают реализацию инициативы по установлению режима прекращения огня по случаю начала нового учебного года, а также препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Петр Порошенко выразил поддержку намерениям группы французских сенаторов посетить зону АТО и на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России.
Стороны также обсудили состояние внедрения в Украине политических и экономических реформ.
Руководитель Группы дружбы Украина-Франция Эрве Морей приветствовал проведение реформ в Украине в условиях российской агрессии: "Мы убедились, что за те два года, которые прошли с момента нашего предыдущего визита, Украина под вашим руководством удалось сделать немало реформ в различных секторах: борьба с коррупцией, реформа банковского сектора и энергетической сферы. Этот результат на самом деле впечатляет, тем более учитывая то, что приходится делать эти реформы в условиях фактической войны. Поэтому мы хотим сердечно поздравить вас с этими достижениями".
Президент Украины выразил надежду на поддержку Францией дальнейших шагов на пути интеграции нашего государства в Европейский Союз.
За неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомый вклад в развитие украинского-французского межпарламентского сотрудничества Глава государства вручил сенатору Франции, руководителю Группы дружбы Украина-Франция Эрве Морею орден "За заслуги III степени".
88 5
Награбленные средства бывшей власти должны быть направлены на развитие сельской медицины, - Порошенко(132)
Не применив оружие, пограничники не дали раздуть пожар внутри страны, - Порошенко о прорыве Саакашвили(92)
Порошенко: За замедление реформы медицины мы платим очень дорогую цену(37)
"Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО(725)
Казалось бы, причем тут Миша(0)
"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России", - Порошенко(37)
Порошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис. ФОТОрепортаж(65)
Ответить
Ответить
"Петр Порошенко выразил поддержку намерениям группы французских сенаторов посетить зону АТО и на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России." Источник: https://censor.net.ua/n454880
Ответить
Ответить
Ответить