 Украинскому заложнику в РФ Сущенко впервые разрешили позвонить сыну

Об этом рассказала его дочь Юлия Сущенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня отец впервые за почти год разлуки поговорил с братом Максимом. Это были 10 минут невероятного и трогательного счастья - услышать родной голос", - отметила она.
По словам Юлии, Сущенко удалось позвонить ей, жене и родителям.
Во время разговора он интересовался жизнью и делами сына, рассказал о себе.
Также украинский политзаключенный сообщил, что до сих пор не получил фотографии и вещи, которые после свидания 21 августа ему передали жена и дочь.
Напомним, украинского журналиста во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.
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Не, ну знаем немного в общих чертах... Но так шо б переживать ТАК УЖ за этого гражданина Чехии, или Венгрии - нахер он нам нужен?! Есть более близкие люди для переживания.
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