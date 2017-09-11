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 Украинскому заложнику в РФ Сущенко впервые разрешили позвонить сыну

сущенко

Журналист Укринформа Роман Сущенко, которого незаконно арестовали в Москве, впервые за 11,5 месяцев поговорил со своим 10-летним сыном.

Об этом рассказала его дочь Юлия Сущенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня отец впервые за почти год разлуки поговорил с братом Максимом. Это были 10 минут невероятного и трогательного счастья - услышать родной голос", - отметила она.

По словам Юлии, Сущенко удалось позвонить ей, жене и родителям.

Во время разговора он интересовался жизнью и делами сына, рассказал о себе.

Также украинский политзаключенный сообщил, что до сих пор не получил фотографии и вещи, которые после свидания 21 августа ему передали жена и дочь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сущенко в московском СИЗО посетили жена и дочь, - адвокат. ФОТО


Напомним, украинского журналиста во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.



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забудьте дорогу в мокшанию...сбушникам впадлу якомусь кацапу подкинуть секретный чертёж гайки?чы уже решили мишаню внести в обменный фонд?
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Хто такой этот заложник? Как он туда в кацапию попал?
Не, ну знаем немного в общих чертах... Но так шо б переживать ТАК УЖ за этого гражданина Чехии, или Венгрии - нахер он нам нужен?! Есть более близкие люди для переживания.
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Так и в какой стране фашистскиий режим и хунта у власти?
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