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 Происшествия
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Все про:Кировоградщина (283) смерть (5260) военнослужащие (3971) Военная прокуратура (583)

 Военная прокуратура расследует гибель двух десантников на Кировоградщине как умышленное убийство

прокуратура

По факту гибели двух военнослужащих в с. Канатово Кировоградского района Кировоградской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Установлено, что 10.09.17 около 22:40 ч. на территории одной из воинских частей, в Кировоградской области, военнослужащий в воинском звании "солдат" совершил 2 короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения. В результате полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Котрактник задержан в Запорожской области при продаже пистолета и гранаты, - военная прокуратура

Ранее о гибели в Кировоградской области 10 сентября двоих военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сообщила пресс-служба ВДВ ВСУ. При этом о деталях и причинах гибели контрактников не сообщалось.
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Неуставные и расплата ,такое частенько бывало в советской армии ,виноваты офицеры не контролирующие что делается в их подразделениях ...
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Они что в садике что ли,что бы их постоянно контролировать?
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Офицер,который не знает о неуставных в его подразделении должен идти работать грузчиком или дворником ,там молодые ребята не имеющие жизненного опыта ,каждый со своим характером и это должно контролироваться ! Я в первый день службы отлупил двух дедов табуреткой при чём рассказывал им при этом,что их счастье,что я до оружейки не добрался и уже на утро беседовал с особистом !
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Але ж він міг врятувати Україну від двох корупціонерів. Гріх той самий, але користі для України в рази більше.
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В армии США, рядовых солдат контролируют сержанты, поскольку без постоянного обучения хорошего солдата не получишь!
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В армии США и генералы как генералы! А не пузатые ссыкливые ФСБУшные информаторы, которые из за своих дачь, блядей, отелей - маму родную продадут игиловцам, а бы все эти ништяки сохранить!
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Всё это так, но военная прокуратура - абсолютно закрытая для информирования общества организация!
То какой нам смысл верить ей, если мы ни грамма не верим президенту со всей его?!....
Може и неуставняк, а може и кацапские уебни постарались?!
Кому можно верить, когда все вокруг врут?
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Леонид Днепр - сочувствие потом, когда будут известны детали...Вдруг они издевались над молодым воином.. - такое тоже бывает...
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Загинули люди.. Щодо дідівщини - дуже сумнівно..Там де на руках зброя - її як правило немає..
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Леонид Днепр - Не бьют только в тот момент, когда у тебя оружие на руках... .Над ним могли издеваться вчера, оружие выдали в караул сегодня....- отомстил..
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Что значит "бывает"? Это сплошь и рядом.
Кто-то молча утирается соплями, кто-то сбегает или вешается.
А кто-то радикально решает проблему - раз и навсегда.
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может быть и такое,в дедовщине виновен только офицер который не желает выполнять свои обязанности и спихивает на *стараслужащих*
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Кто-то мне рассказывал, что их офицер в Советской Армии прямо так и наказал старослужащим, что старослужащие - вроде командиров вместо него, а ему "пофиг"...
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В большинстве своем так и есть. И это не единичные случаи, а система.
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Жаль, что это наследие в украинской армии осталось... или я не так понял, система была именно в СА?
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Ты шо в армии не служил,после отбоя как раз и начинаются "учения"
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Не ожидал просто от военной прокуратуры- в 22-40 и "тренировочные упражнения"
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Наверное били и издевались . Ответка получилась серьёзной .
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тренировка на молодом солдате а он невидержал издевательства. но командири придумают чтото другое
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