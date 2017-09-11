 Военная прокуратура расследует гибель двух десантников на Кировоградщине как умышленное убийство

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Установлено, что 10.09.17 около 22:40 ч. на территории одной из воинских частей, в Кировоградской области, военнослужащий в воинском звании "солдат" совершил 2 короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения. В результате полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Ранее о гибели в Кировоградской области 10 сентября двоих военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сообщила пресс-служба ВДВ ВСУ. При этом о деталях и причинах гибели контрактников не сообщалось.
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То какой нам смысл верить ей, если мы ни грамма не верим президенту со всей его?!....
Може и неуставняк, а може и кацапские уебни постарались?!
Кому можно верить, когда все вокруг врут?
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Кто-то молча утирается соплями, кто-то сбегает или вешается.
А кто-то радикально решает проблему - раз и навсегда.
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