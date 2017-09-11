 Российские наемники применили минометы для обстрела наших позиций под Чермалыком. Под Водяным использовали гранатометы, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Наиболее неспокойно было поблизости Водяного, на Приморском направлении. Здесь, с полуночи боевики 6 раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по нашим позициям. А около 10 утра в окрестностях Чермалыка враг применял миномет калибра 82 миллиметра. Также сегодня под обстрелами оказались украинские опорные пункты у Талаковки и Старогнатовки.
На Донецком направлении российские оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия на подступах к Зайцево, а из вооружения БМП - в районе Песок".
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http://odessamedia.net/news/v-zone-ato-pogib-23-letnii-snaiper-iz-odesskoi-oblasti/
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а там же рабовладелец (х*йло) с Меркель торгуется за миротворцев, а тут тишина - не порядок!
вот они и бабахнули
хотя... судя по сводкам, они все время обиженные...
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Это же похлеще незаконного пересечения границы?
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а вот Главный барыга опять отмалчится скорее всего
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