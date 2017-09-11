EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  455  18
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6873) Донбасс (16026) Антитеррористическая операция (17428)

 Российские наемники применили минометы для обстрела наших позиций под Чермалыком. Под Водяным использовали гранатометы, - штаб АТО

ато

В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки не прекращали обстрелы позиций украинской армии. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Наиболее неспокойно было поблизости Водяного, на Приморском направлении. Здесь, с полуночи боевики 6 раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по нашим позициям. А около 10 утра в окрестностях Чермалыка враг применял миномет калибра 82 миллиметра. Также сегодня под обстрелами оказались украинские опорные пункты у Талаковки и Старогнатовки.

На Донецком направлении российские оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия на подступах к Зайцево, а из вооружения БМП - в районе Песок".

Также читайте: За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вата и колорыды еще вчера были все в шоке. Сначала радовались, ухмыллись, но как только Саакашвили пересек границу начались одни маты и угрозы. Видать Хуйло желая снять Порошенка аж никак не ожидал что его может заменить именно Саакашвили. Возможно он ставил на Йулю или рыгоаналов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильнее будет говорить не разейские наемники а торговые партнеры потому что у нашей власти с ними не по месяцам а по дням увеличивается объем торговли
 показать весь комментарий
Ответить
 
такое впечатление - они обиделись, что про них забыли - всё Михо, да Михо!
а там же рабовладелец (х*йло) с Меркель торгуется за миротворцев, а тут тишина - не порядок!
вот они и бабахнули
хотя... судя по сводкам, они все время обиженные...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так у нас же АТО! А это вотчина СБУ, борьба с террором. Но им же некогда с террористами бороться, они за Михо, как придурки вчера весь день по вссей западной границе вместе с петУшками гонялись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас не АТО. У нас то что придумал порошенко. Что бы грабить, грабить и грабить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо по этому поводу соизволит прогавкать свора шыкаладная?
Это же похлеще незаконного пересечения границы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
свора что-нибудь пролепечет...
а вот Главный барыга опять отмалчится скорее всего
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили минометы для обстрела наших позиций под Чермалыком. Под Водяным использовали гранатометы, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти