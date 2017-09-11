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 Политика Украины
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 МИД направил России ноту протеста в связи с проведение "выборов" в оккупированном Севастополе

мид

МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением 10 сентября 2017 на территории временно оккупированного ею города Севастополь незаконных выборов "губернатора", "довыборов депутата законодательного собрания г. Севастополь", а также "довыборов депутатов отдельных муниципалитетов" этого города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Результаты т.н. "волеизъявления" являются ничтожными. Незаконный статус любых должностных лиц или органов, избранных или назначенных с нарушением законов Украины, а также любых выданных ими нормативно-правовых актов, определен статьей 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает, что ЕС внесет в санкционный список всех участников "выборов" в оккупированном Севастополе

Подчеркиваем, что все лица, принимавшие участие в подготовке и проведении незаконных выборов на суверенной территории Украинского государства, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.

Украина призывает иностранные государства и международные организации заявить о непризнании результатов т.н. выборов во временно оккупированном Севастополе, не поддерживать никаких контактов с представителями местной оккупационной администрации ни на двустороннем уровне, ни в рамках многосторонних форумов, а также усилить консолидированный давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.

Читайте: Евросоюз не признает так называемые выборы "губернатора Севастополя", - пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Косьянчич
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Это серьёзный ход,мужественный,отважный и дерзкий ,круче чем десант бы направили ...
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наложным платежом высылайте,хоч якась польза...
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Нехай луценко з аваковим туди відправлять, нехай навчать там усіх українські закони поважати.
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Прошедшие в России выборы предопределили основную тему недели на росТВ. Ею станет годовщина теракта в США или въезд Саакашвили в Украину.МИД направил России ноту протеста в связи с проведение "выборов" в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 4786
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Україна війде в ЄС. На всіх ублюдків від російського мусорка в Криму, який наклав штраф на водія з українськими номерами до рашинських військових повинні бути заведені справи.

Прийде час і вся ця шелупень повинна стати невиїздною до цивілізованого світу. А як тільки спробує- буде відловлюватися в ЄС і передаватись для суду в Україну.
Але це треба робити ВЖЕ ЗАРАЗ!
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У нынешних судей и прокуроров существуют крепкие имущественные и родственные связи с Крымом. Время уже показало: не будут они заводить никаких дел
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Эти громкие и пустые пуки от нашего МИДа уже подзаебали!
Это верный знак, шо половину этих дармоедов пора сокращать нахер.
Проедальщики народных денег!
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В Кировоградской области сослуживец расстрелял двух десантников из 25-й бригады
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смех, когда русскиенаших офцеров копняками с кораблей выбрасывали- не отвечать, а то путин нападет
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Уже пукали и кричали,шо выбранные депутаты от крыма в госдуру нелигитимние, и шо
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35% - это реальный процент ватновцев участвующих в оккупендуме.
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- направили ноту - куриная жопа Турчинов обеспокоен.
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А на 15 суток посадят? Ведь уже 4 года как незаконно пересекли границу!
Петя, шо скажешь, вор?
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Нота,без выражения озабоченности это как пиво без водки.....бумага на ветер..
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