 МИД направил России ноту протеста в связи с проведение "выборов" в оккупированном Севастополе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Результаты т.н. "волеизъявления" являются ничтожными. Незаконный статус любых должностных лиц или органов, избранных или назначенных с нарушением законов Украины, а также любых выданных ими нормативно-правовых актов, определен статьей 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".
Подчеркиваем, что все лица, принимавшие участие в подготовке и проведении незаконных выборов на суверенной территории Украинского государства, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.
Украина призывает иностранные государства и международные организации заявить о непризнании результатов т.н. выборов во временно оккупированном Севастополе, не поддерживать никаких контактов с представителями местной оккупационной администрации ни на двустороннем уровне, ни в рамках многосторонних форумов, а также усилить консолидированный давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.
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Сражались два говна (с)
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Прийде час і вся ця шелупень повинна стати невиїздною до цивілізованого світу. А як тільки спробує- буде відловлюватися в ЄС і передаватись для суду в Україну.
Але це треба робити ВЖЕ ЗАРАЗ!
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Это верный знак, шо половину этих дармоедов пора сокращать нахер.
Проедальщики народных денег!
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Они сильно расстроились ?
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Петя, шо скажешь, вор?
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