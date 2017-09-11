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Все про:бизнес (1065) омбудсмен (301) СБУ (14872) Грицак Василий (317)

 "СБУ не ставит целью бороться с бизнесом", - глава Службы Грицак и бизнес-омбудсмен Шемета подписали меморандум о сотрудничестве

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и бизнес-омбудсмен Шемета подписали в Киеве Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между двумя структурами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В информации отмечается: "В рамках меморандума стороны договорились установить эффективное сотрудничество через механизм постоянных и прозрачных контактов и обмена информацией.

"СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, но в государственных интересах мы должны останавливать работу тех, кто работает на врага", - отметил Василий Грицак.

По его словам Служба готова к открытому и всестороннего диалога с Советом бизнес-омбудсмена.

"Мы решительно очищаем собственные ряды от желающих" заработать "на бизнесе, открыто восемьдесят четыре уголовных производства, судами различных инстанций вынесено 23 обвинительных приговорах, сообщено о подозрении 55 сотрудникам Службы, направлено в суд материалы еще по 16 уголовным производствами", - подчеркнул Председатель СБ Украины.

Шемета подчеркнул, что из всего количества жалоб только три процента касаются СБУ.

Он также отметил, что Служба является одной из самых добросовестных в плане выполнения рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена с 95-процентным результатом. Стороны подчеркнули важность подписания Меморандума для анализа возможных конфликтных ситуаций в бизнес-среде и создание благоприятного инвестиционного климата в Украине".

СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, - глава Службы Грицак и бизнес-омбудсмен Шемета подписали меморандум о сотрудничестве 01



СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, - глава Службы Грицак и бизнес-омбудсмен Шемета подписали меморандум о сотрудничестве 02

СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, - глава Службы Грицак и бизнес-омбудсмен Шемета подписали меморандум о сотрудничестве 03




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СБУ на отжиме бизнеса и существует. Для этого туда и идут, для этого туда шли всегда за годы независимости и будут идти, пока спецслужбы Украины не будут полностью реформированы. Но это уже не при Порошенко. С этим рехформатором максимум что светит сказочки про 100500 новых законов и перемог.
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Та ви шо!!! Не може бути!!! Може СБУ помагае бизнесу и бизнес ей за ето платит как девке с панели???? Ну умора!!!! Мама ховайся!!!
А как бы на декларацию о доходах пана Грицака взглянуть? шо не? А чого?
А то взрывы в Киеве как были так и есть, ФСБ как гуляла так и гуля. Лукаш с Бондаренкой как не сидели так не сидят! Вы пацаны шо - охерели????
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Тільки кришувати і нічого більше. Захищати бізнес від ризиків - то не до них! Віруси Петя.А та Петя.АП це показали
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- сбу только рекетирует бизнес Украины. Банда и 100% банда.
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"но в государственных интересах мы должны останавливать работу тех, кто работает на врага", - отметил Василий Грицак. Полагаю, что Педро эта фраза очень не понравиться!
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СБУ не ставит целью бороться с бизнесом"....... еще один шедевр , а она что создана для борьбы с бизнесом?
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Зачем бороться,достаточно доить ,правда та коровка молочка даёт уже мизер ...
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Точно - СБУ не борется с бизнесом.. СБУ доит бизнес !!!
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Нескем баротьца шоли??? Уже усех пабароли??
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- не пойму, кто СБУ? кто полиция? кто налоговая полиция? кто КОРД ? кто коррупционная полиция? кто проверяющие? кто крышующие? кто ДСО? кто АТО? кто антимонопольный комитет? кто налоговая? кто экология? кто охрана труда, кто УБЭБ?, кто УБОП? и еще 100 проверяющих - кому блядь платить? Все с оружием, все тычут ксивы и просят денег. Позатрахали маленько.
Всем не могу - нет зарплаты для рабочих. Уже определитесь там на верху.
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СБУ ставит целью взять откаты с бизнеса на свой персональный офшорчик
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Вот скажите мне господа -товарищи? А при чем СБУ до бизнеса!
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"СБУ не ставит целью бороться с бизнесом", - глава Службы Грицак.

"Так: потрошку і в вільний від роботи час, так би мовити, у вигляді хоббі, що приносить моральне та матеріальне задоволення!"
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НУ ето и дураку уже понятно что СБУ и *бизнесс* вместе. Прошу не путать большой бизнесс и бабок торгующих на базаре.
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Жирная наглая хитрая котяра - утёрла морду от сметаны и "поклялась" шо "больше никогда"...
Во дают!
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Ситуация в стране такая что даже порохобот СТРЕЛОК недавно написал, в статье о блокаде Саакашвили, что простой нормальный украинец не может себе позволить съездить из центральной Украины на Западную Украину. Начальнику по порохоботному цеху советую надавать пистюлей своему клавишному подчиненному который так обосрал рехвормы Гнойсмана и Пецо
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Та боти шоколадні постійно оговорюються по Фрейду)))
І на це дві причини:
1) Їх брехня занадто очевидна
2) Їх видає також тупість
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Что это за петушок справа? Это и есть шемета? Да он свою жопу не смог защитить,не то что бизнес.
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- так кому платить? СБУ, крышующим бандитам, ментам, АТОшникам, администрации, нологовой, проверяющим или кому? или всех перестрелять и послать на хер?
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Такое впечатление, что это две частные организации... Дурдом Уа...Вот куда идут наши налоги, на зарплаты вот таким бездельникам.
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СБУ не ставит целью бороться с бизнесом", - глава Службы Грицак.
"Это получается чисто случайно" - добавил его зам. Демчина.
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"СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, но в государственных интересах мы должны останавливать работу тех, кто работает на врага", - отметил Василий Грицак.

это ж что такое? как?
а что по этому поводу думает ахмет-бей?
(или он уже белый и пушистый)
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ну маладцы...киндеры и бизнесюки уже нажили омбудсменов.
пенсам,работягам,солдатам...колы омбудсмена выделите?
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Ощущение такое, что моя страна доживает последние дни. Пойду прикуплю доллары и патроны.
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"СБУ не ставит целью бороться с бизнесом"
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Какая-то идиотская фраза, не находите?
"СБУ не ставит целью насиловать на улицах женщин и мальчиков" - чем хуже?
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но в государственных интересах мы должны останавливать работу тех, кто работает на врага
----------------------------
зачем останавливать предприятия? может ещё взрывать их будете, здания, станки, шахты...
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"СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, но в государственных интересах мы должны останавливать работу тех, кто работает на врага", - отметил Василий..."

У вас не початий край роботи. В плане безопасности и ее обеспечения. Реального обеспечения. Среди бизнеса, люди - крайне чистоплотны. Знают меру и правила приличия. За кровь - не платят. В падлу. А СБУ- быть настоящими - "белыми воротничками". С холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Классика, но актуальна - всегда.
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шо это за должность такая .- чей родственник?
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Ющенко тоже подписывал с януковичем какие то универсалы
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СБУ пообещала не бороться с бизнесом омбудсмена, а что пообещал за это омбудсмен? )
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СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, просто оно как-то так само собой получается, между делом.
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Карабас Барабас . Дурємар.Поле чудес.
-страна дураков. Влучно сказано украінською мовою -'' цирк на дроті ''.
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Да какая там борьба. Окучиваниет и съём пенок, вот прайсы согласовали и вперед💲💲💲💲💲
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Конечно нет, надо просто перевести потоки на себя. И побольше, лавры Собакова никому спать не дают.
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Запрещённые игровые автоматы спокойно работают по всей Украине , Ротердам + спокойно грабит народ по полной программе , Ахметики , Коломойские , кучмы , Пинчуки ,Гонтаревы ,Суркисы Косюки убивают народ а они чего то там подписывают бредятину ..
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Представляю себе такое сообщение в США - "ФБР подписало с бизнесом меморандум"
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Наша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд как будто не видна,
На второй она как будто не видна,
И на третий тоже.
Что ж, в таком режиме целая страна,
Если мы не будем делать ни хрена,
Лучше будет всё же.
Если кто-то кое где у нас порой,
Значит с ними нам вести незримый бой,
Ну а если это - кто-нибудь из нас -
Всякое бывает.
Что ж, друг друга выручали мы не раз
И согрела много раз в недобрый час
Порука круговая.
Часто слышим мы упреки от родных,
Что бухаем мы почти без выходных,
Что загулы нескончаемы порой,
Вплоть до вытрезвилки.
Что ж, родные не держите много зла,
Ведь распутать очень сложные дела
Трудно без бутылки.
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А десь,в других странах,есть такие меморандумы?Ну,то есть,я хочу спросить,это вообще нормально,шо заключаются такие меморанумы?Шо им есть место,в нашей жизни?
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"СБУ не ставит целью бороться с бизнесом... просто так получается"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"СБУ не ставит целью бороться с бизнесом", - глава Службы Грицак и бизнес-омбудсмен Шемета подписали меморандум о сотрудничестве
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