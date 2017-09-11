 "СБУ не ставит целью бороться с бизнесом", - глава Службы Грицак и бизнес-омбудсмен Шемета подписали меморандум о сотрудничестве

В информации отмечается: "В рамках меморандума стороны договорились установить эффективное сотрудничество через механизм постоянных и прозрачных контактов и обмена информацией.
"СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, но в государственных интересах мы должны останавливать работу тех, кто работает на врага", - отметил Василий Грицак.
По его словам Служба готова к открытому и всестороннего диалога с Советом бизнес-омбудсмена.
"Мы решительно очищаем собственные ряды от желающих" заработать "на бизнесе, открыто восемьдесят четыре уголовных производства, судами различных инстанций вынесено 23 обвинительных приговорах, сообщено о подозрении 55 сотрудникам Службы, направлено в суд материалы еще по 16 уголовным производствами", - подчеркнул Председатель СБ Украины.
Шемета подчеркнул, что из всего количества жалоб только три процента касаются СБУ.
Он также отметил, что Служба является одной из самых добросовестных в плане выполнения рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена с 95-процентным результатом. Стороны подчеркнули важность подписания Меморандума для анализа возможных конфликтных ситуаций в бизнес-среде и создание благоприятного инвестиционного климата в Украине".
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А как бы на декларацию о доходах пана Грицака взглянуть? шо не? А чого?
А то взрывы в Киеве как были так и есть, ФСБ как гуляла так и гуля. Лукаш с Бондаренкой как не сидели так не сидят! Вы пацаны шо - охерели????
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Всем не могу - нет зарплаты для рабочих. Уже определитесь там на верху.
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"Так: потрошку і в вільний від роботи час, так би мовити, у вигляді хоббі, що приносить моральне та матеріальне задоволення!"
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Во дают!
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І на це дві причини:
1) Їх брехня занадто очевидна
2) Їх видає також тупість
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"Это получается чисто случайно" - добавил его зам. Демчина.
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это ж что такое? как?
а что по этому поводу думает ахмет-бей?
(или он уже белый и пушистый)
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пенсам,работягам,солдатам...колы омбудсмена выделите?
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Какая-то идиотская фраза, не находите?
"СБУ не ставит целью насиловать на улицах женщин и мальчиков" - чем хуже?
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зачем останавливать предприятия? может ещё взрывать их будете, здания, станки, шахты...
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У вас не початий край роботи. В плане безопасности и ее обеспечения. Реального обеспечения. Среди бизнеса, люди - крайне чистоплотны. Знают меру и правила приличия. За кровь - не платят. В падлу. А СБУ- быть настоящими - "белыми воротничками". С холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Классика, но актуальна - всегда.
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А вот за такое Грицака надо просто гнать взашей,что позволяет продавать такие предприятия.
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-страна дураков. Влучно сказано украінською мовою -'' цирк на дроті ''.
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И на первый взгляд как будто не видна,
На второй она как будто не видна,
И на третий тоже.
Что ж, в таком режиме целая страна,
Если мы не будем делать ни хрена,
Лучше будет всё же.
Если кто-то кое где у нас порой,
Значит с ними нам вести незримый бой,
Ну а если это - кто-нибудь из нас -
Всякое бывает.
Что ж, друг друга выручали мы не раз
И согрела много раз в недобрый час
Порука круговая.
Часто слышим мы упреки от родных,
Что бухаем мы почти без выходных,
Что загулы нескончаемы порой,
Вплоть до вытрезвилки.
Что ж, родные не держите много зла,
Ведь распутать очень сложные дела
Трудно без бутылки.
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