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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4173) телевидение (455)

 Сигнал новой украинской телебашни достиг Должанска и пересек запланированный радиус

Сигнал с новой телебашни в Новоайдарском районе Луганины пересекает предусмотренный радиус в 80 км и достигает города Должанска.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

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Радиус действия передатчиков станции составляет 60 км и обеспечивает украинским телерадиовещанием населенные пункты Станично-Луганского, Попаснянского районов, а также Луганска, Голубовки, Кадиевки, Алчевска, Брянки, Первомайска, Славяносербского, частично - Перевальского и Лутугинского районов.

Напомним, 22 августа президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл телевизионную башню в Бахмутовке Новоайдарского района Луганской области.

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Это третья башня из тех, что были возведены в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской).
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А як же анонсована російськими ракетчиками "кривизна земли"?
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Телевізійна вежа значно вища за радар ППО, тому дозволяє зазирнути трохи далі лінії горизонта - 40-45км. Але якість сигнала в цій зоні 40-60км сильно залежить від погоди та перешкод а також трансляцій на цих частотах інших телеканалів. Це зона невпевненого прийому радіосигналу, тому робити аж таку високу вежу для трансляції ТВ не було змісту - це просто викинуті на вітер гроші як і все що робить команда рошена.
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Радиус уверенного приёма в УКВ-диапазоне более всего зависит именно от высоты подвеса антенны. 134 метра это не очень высокая телебашня, не только на Останкино не тянет, но даже ниже криворожской телевышки (198 метров). Так что надо увеличивать высоту, и "Рошен" тут ни при чём совершенно.
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Після певної дальності 40-45км, висота вежі вже не потрібна! Далі УКВ хвилі вже не будуть дозволяти приймати сигнал телебачення з високою якістю! Для прийому сигнала ТБ на більших відстанях потрібні складні дорогі антени та високі щогли у абонентів! Цим вже ніхто займатись не буде, тим більше можна поставити супутникову тарілку і дивитись всі українські канали у високій якості.
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Що значить "УКВ хвилі вже не будуть дозволяти"? Це з якого підручника?
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Це з життя! На відстані більше 40км в сільській місцевості купа дерев біля будинків і УКВ хвилі дерева вже не долають, для УКВ хвиль дерева це перешкода, тому антену потрібно ставити на величезну щоглу 20м. Тому жодного сенсу будувати високі вежі для трансляції сигналу ТБ - немає! Ніхто телебачення на відстані 60км дивитись не буде бо це неможливо, хоч кілометрову вежу побудуй!!!!
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Навіщо у всьому світі будують високі телевізійні вежі? Вони там що, дурні? Чи й там теж "Рошен"?
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У всьому світі телевізійні вежі виконують багато функцій і подають сигнал через хмарочоси та райони багатоповерхової забудови в передмістя та агломерації! На Донбасі немає такої потреби, це не Москва! Достатньо вежі 40-50м щоб забезпечити відстань трансляції 40-45км.
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РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ
Устойчивая радиосвязь на частотах свыше 30 МГц возможна, в основном, только в пределах радиогоризонта, т.е. на расстоянии прямой видимости с учётом что земля - шар, дальность зависит от высоты подъема антенн.
Расчёт радиуса радиогоризонта позволяет оценить дальность связи при выбранной высоте подвеса антенны. Влияют и "местники" - рельеф, высотные здания, помехи, и т.д. Конечно, нельзя всецело полагаться на полученные результаты, так как при расчете не учитываются неровности рельефа, застройка, электромагнитные помех и т.п. Однако, студентов радиотехнических специальностей учат, что радиус радиогоризонта (в километрах) вычисляется по формуле:
D=4.124√H, где H - высота расположения антенны в метрах.
Видите, как всё просто? И "Рошен" тут никаким боком.
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Он сам обгадился. Просрал треть Грузии и имеет наглость чему-то нас учить. Если б не сковырнули его, просрал бы и оставшийся кусок.
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Тебя самого надо утилизировать. Вместе с хуйлом. В одной могиле. Валетом...
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Задолбали вы со своим Саакашвили в каждой теме, даже в той, которая к нему не относится не коим боком.
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поздновато вспомнили, на лет этак 25, а теперь никому оно не нужно
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засрать мозги можно и за месяц, главное делать все с умом
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а где взять ум, если весь ушел как обокрасть народ, страну и казну
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Влучно підмічено: засрати можна й за день, а тут задача складніше (треба як раз вичистити гівно з голів при майже 100-відсоткоій відсутності мізків)!
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- где экономика Украины? Работает лучше всяких сигналов. Без роста экономики все сигналы до лампады. Конфеты пети порошенуо не помогут и АТО не поможет.
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рост не рост..а за ,,получателями хунтовских выплат"..не в банкоматы не в кассы супермаркета не протолкнешься..и гребут,гребут,гребут!!! На рынках цены нагнали...выметают все и цену не спрашивают .И везде успевают все вовремя получать..и помощь гуманитарную.и выплаты от ху@ла, и от хунты и от ООН...но все равно мы фашисты )))
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Надеетесь из обзомбированных дебилов Энштейнов сделать?? Разочарую - пацаки понимают только универсальный язык - звиздюлины...
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С ума сойти ,ну это практически отправка человека на Альфа Центавра ... а может и покруче...
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Ну да. Теперь все ОРДЛО-вцы, круглосуточно будут пялиться в телик и в наушниках сидеть. Голос - должен быть другим. Молчаливым. С пришлыми и вернувшимися - оттуда. И словами: "Во пля там эти живут, на материке. " Вот это и будет ГОЛОС - настоящий.
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І ти в це віриш? Пхи! Там 20 років було укрТВ і радіо. І шо з того?
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С одной оговоркой - они ещё не видели реального обосРуцкого мира, а только телевизионный...
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Яка різниця що вони там не бачили? Це люди для яких Україна не Батьківщина і їм пофігу де жити.
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И не только там такие живут и их очень много, им только напоёт какой-либо "герой", что он им на рулетке миллионы выиграет для каждого и они за ним пойдут...
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кого то в космос запустили?
наверно потраченные (переполовиненные) деньги
не прошло и три года...
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Главное -гррамотно и ПРофффесиАнально перерррезать ленточку!!!
Це вам не шолібокак, а каклібошо...
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Ну,сигнал дошел. А еще бы ватные чмошники смотрели укрТВ-вообще было бы круть.
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Теория распространения радиоволн - не очень то точная наука...
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уравнения-то вроде как точные, но решаются приблизительно и данных всегда не хватает..
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Ваша правда, но результат - неточный... Впрочем, во многих науках, когда дело касается практики, приходится обкатывать на моделях.
Теоретически - теория совпадает с практикой.
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шоб слушали мощный сигнал исходящий от педра
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Я из Луганска. Пошел, специально пересканировал DVB-2 ресивер - ничего нет из украинского и в помине. Все рашиское. Либо там брешут, что транслируют, либо еще не начали транслировать, а только подготавливают к трансляции. Ждем с не терпением.
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Анонсировали уже Порошенко перерезающего ленту в Должанском ? все же наша территория,а границы нерушимы. пэсэ....опередили
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заголовок)) новини цікавий, сигнал - досягає споживачів на прямій видимости)
ци винайшли нові закони?!
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Для стійкого прийому сигналу потрібно, щоб співвідношення сигнал/шум було не менше певної величини. Якщо потужності передавача буде недостатньо, то нарощувати висоту вежі немає сенсу - збільшення радіусу прийому не буде.
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Станислав, там встатье ссылка на Луганскую ОДА, там инструкция поподключению.
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Якщо на ту вежу ппошники свій радар затащать, дальність виявлення цілей буде далеко за 400 км вглиб тилу ворога.
Думаю вона в першу чергу для цього й будувалась.
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Анонсировали уже Порошенко перерезающего ленту в Должанском ? все же наша территория,а границы нерушимы. пэсэ....опередили
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24 години на добу 144 рехфоми від Петра... точно вмруть від зездрощів
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Я правильно понял （то не очепятка），что речь о Луганине （или в простонародье Луганде-Колывании）？
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А как же центральная часть страны, был у родственников в Пятихатках Днепропетровская обл украинские радио каналы ловит с трудом за то российские идут на ура.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСигнал новой украинской телебашни достиг Должанска и пересек запланированный радиус
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