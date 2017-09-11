 Сигнал новой украинской телебашни достиг Должанска и пересек запланированный радиус

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
Радиус действия передатчиков станции составляет 60 км и обеспечивает украинским телерадиовещанием населенные пункты Станично-Луганского, Попаснянского районов, а также Луганска, Голубовки, Кадиевки, Алчевска, Брянки, Первомайска, Славяносербского, частично - Перевальского и Лутугинского районов.
Напомним, 22 августа президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл телевизионную башню в Бахмутовке Новоайдарского района Луганской области.
Это третья башня из тех, что были возведены в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской).
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Устойчивая радиосвязь на частотах свыше 30 МГц возможна, в основном, только в пределах радиогоризонта, т.е. на расстоянии прямой видимости с учётом что земля - шар, дальность зависит от высоты подъема антенн.
Расчёт радиуса радиогоризонта позволяет оценить дальность связи при выбранной высоте подвеса антенны. Влияют и "местники" - рельеф, высотные здания, помехи, и т.д. Конечно, нельзя всецело полагаться на полученные результаты, так как при расчете не учитываются неровности рельефа, застройка, электромагнитные помех и т.п. Однако, студентов радиотехнических специальностей учат, что радиус радиогоризонта (в километрах) вычисляется по формуле:
D=4.124√H, где H - высота расположения антенны в метрах.
Видите, как всё просто? И "Рошен" тут никаким боком.
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наверно потраченные (переполовиненные) деньги
не прошло и три года...
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Це вам не шолібокак, а каклібошо...
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Теоретически - теория совпадает с практикой.
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ци винайшли нові закони?!
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Думаю вона в першу чергу для цього й будувалась.
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