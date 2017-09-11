 Украина будет гарантировать свободное развитие языков нацменьшинств, – Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter в понедельник.
1/3 Україна й надалі робитиме все для розвитку української та гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин: це наш обов'язок- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 вересня 2017 р.
"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка - ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность", - написал Климкин.
По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения. "Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", - написал министр.
При этом глава внешнеполитического ведомства отметил проблемы с качеством преподавания украинского языка в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района (Закарпатской области - ред.) не сдали ВНО (внешнее независимое оценивание - ИФ) по украинскому языку. Мы должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском", - подчеркнул министр.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
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Украинский язык ограничивали, запрещали и отменяли в течение последних четырех столетий. Официально - циркулярами, указами, законами, анафемами и т.д.. За это время украинский язык закалился так, что вряд ли обратит внимание на каких-то депутатов.
3 июля 2012 года фракция Партии регионов в Верховной раде обманула оппонентов, приняв во втором чтении скандальный закон, который оглашает русский язык официальным.
Вспомним, сколько раз за последние 400 лет враги Украины и украинцев пытались ограничить употребление украинского языка.
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого.
1696 - постановление польского сейма о введении польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины.
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других.
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг.
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения.
1763 - указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии.
1769 - запрет Синода печатать и использовать украинский букварь.
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях.
1789 - распоряжение Эдукационной комиссии польского сейма о закрытии всех украинских школ.
1817 - введение польского языка во всех народных школах Западной Украины.
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения.
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других.
1859 - Министерством вероисповеданий и наук Австро-Венгрии в Восточной Галиции и Буковине предпринята попытка заменить украинскую кириллическую азбуку латинской.
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины.
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может».
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке.
1869 - введение польского языка в качестве официального языка образования и администрации Восточной Галиции.
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение».
1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен.
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке.
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях.
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1922 - провозглашение частью руководства ЦК РКП (б) и ЦК КП (б) «теории» борьбы в Украине двух культур - городской (русской) и крестьянской (украинской), в которой победить должна первая.
1924 - закон Польской республики об ограничении использования украинского языка в административных органах, суде, образовании на подвластных полякам украинских землях.
1924 - закон Румынского королевства об обязательствах всех «румын», которые «потеряли материнскую речь», давать образование детям только в румынских школах.
1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове
1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».
1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».
1933 - отмена в Румынии министерского распоряжения от 31 декабря 1929 г., которым разрешались несколько часов украинского языка в неделю в школах с большинством учеников-украинцев.
1934 - специальное распоряжение министерства воспитания Румынии об увольнении с работы «за враждебное отношение к государству и румынскому народу» всех украинских учителей, требовавших возвращения в школу украинского языка.
1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.
В тему: Кто запустил «Вислу», или «Окончательное решение украинской проблемы в Польше»
1958 - закрепление в ст. 20 Основ Законодательства СССР и союзных республик о народном образовании положения о свободном выборе языка обучения, изучении всех языков, кроме русского, по желанию родителей учеников.
1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.
1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.
1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».
1974 - постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию создания Союза Советских Социалистических Республик», где впервые провозглашается создание «новой исторической общности - советского народа», официальный курс на денационализацию.
1978 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и изложения русского языка в союзных республиках» («Брежневский циркуляр»).
1983 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных республик» («Андроповский указ»).
1984 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы».
1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.
1984 - приказ Министерства культуры СССР о переводе делопроизводства во всех музеях Советского Союза на русский язык.
1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».
1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
2012- принятие Верховной Радой Украины проекта Закона «Об основах государственной языковой политики», который грозит значительным сужением сферы использования украинского языка в ключевых сферах жизни в большинстве регионов Украины. Подробно об этом: «Закон о языке»: умело посеян раздор в Украине.
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Ну ка сейчас копирни мой коммент умник.
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він, крім декларацій, щей найближчих))) друзів України відлякує - це стиль роботи вр,
чи нарошно) було зроблено?!
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а как обстоят дела с обучением украинцев на украинском языке у самих критиканов?
как там в Молдове и в Венгрии с законным правом украинцев обучаться на своем родном языке? хотя бы до пятого класса...?
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так що, ці всі сусіди хай не думають - кацяпський ізик)) їм не допоможе!
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цi гниди ще розтуляють писок при тому, що до п'ятого класу всi меншини гарантовано будуть вивчати свою мову за державний кошт...
чи є така можливiсть у українцiв в Угорщинi чи Молдовi?
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Стараюсь брезгливо обходить стороной этого производителя в АТБ( - магазинах для пенсионеров и прочих...).
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Надали, т.е. незабаром.
Венгерские/румынские школы закрыть нафик, уже не говоре об институте в Ужгороде.
Оставить только воскресные школы- кружки, можно при церкви.
75% выпускников-мадьяр практически не знают гос. языка. И кто-то будет еще при этом вякать, шо их ущемляют?
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