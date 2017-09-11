 Украина будет гарантировать свободное развитие языков нацменьшинств, – Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

1/3 Україна й надалі робитиме все для розвитку української та гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин: це наш обов'язок - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 вересня 2017 р.

"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка - ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность", - написал Климкин.

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По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения. "Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", - написал министр.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил проблемы с качеством преподавания украинского языка в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района (Закарпатской области - ред.) не сдали ВНО (внешнее независимое оценивание - ИФ) по украинскому языку. Мы должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском", - подчеркнул министр.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.