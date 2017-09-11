 Треть дел НАБУ буксует в судах, рассмотрение 7 из них не начинается более полугода. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу НАБУ.
Так, из 86 дел решения приняты в 23 из них, вступили в силу 17 обвинительных приговоров. Подавляющее большинство - это сделки о признании вины.
"Среди наиболее резонансных дел, досудебное расследование в которых уже завершено, стоит отметить производства, связанные с хищением средств государственных предприятий ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ)", - говорится в сообщении.
Однако судебное разбирательство еще не начато по трети направленных дел. Основными причинами затягивания являются проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей и неявка сторон защиты.
"Существуют и "дела-рекордсмены", рассмотрение которых по сути за более чем полтора года не начато. Так, на протяжении 16 месяцев суд начинает слушание дела по факту незаконного влияния на Министра экономического развития и торговли. В уголовном производстве по обвинению судьи Жовтневого районного суда Днепра (первый судья, задержанный после вступления в силу изменений относительно ограничения судейской неприкосновенности) подготовительное заседание не назначено вообще, тогда как обвинительный акт направлен в суд еще в январе 2017 года", - добавили в антикоррупционном ведомстве.
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Чхали они на присягу, которую давали при вступлении в должность...
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То-то же...
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Не рассматривается? Так это от лукавого. Либо само НАБУ в этом не заинтересовано и "пыль в глаза", либо все заинтересованы и еще "больше пыли". А с народом не пробовали работать? Попробуйте, сразу будут подвижки. Не на тех "лошадей" НАБУ - ставите.
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Это те, которые должны были у нас коррупцию победить, но по ходу скоро ее сами возглавят, так как украинская коррупция оказалась непобедимой))
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Мы тоже в ахуе! То давайте возьмёмся за руки и вместе выметем нахер шоколадный мусор!
Не, ну надо же как-то сопротивляться, когда тебе отгрызают ноги....
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О судах разговор особый, там конь не валялся, но и эти картинки от НАБУ - уже смешно и нелепо показывать такие "достижения".
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