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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1955) суд (21530) САП (593)

 Треть дел НАБУ буксует в судах, рассмотрение 7 из них не начинается более полугода. ИНФОГРАФИКА

набу

По состоянию на 31 августа рассмотрение 26 дел НАБУ не начато в судах, в том числе из-за отсутствия судей и неявки участников процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу НАБУ.

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Так, из 86 дел решения приняты в 23 из них, вступили в силу 17 обвинительных приговоров. Подавляющее большинство - это сделки о признании вины.

"Среди наиболее резонансных дел, досудебное расследование в которых уже завершено, стоит отметить производства, связанные с хищением средств государственных предприятий ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ)", - говорится в сообщении.

Однако судебное разбирательство еще не начато по трети направленных дел. Основными причинами затягивания являются проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей и неявка сторон защиты.

"Существуют и "дела-рекордсмены", рассмотрение которых по сути за более чем полтора года не начато. Так, на протяжении 16 месяцев суд начинает слушание дела по факту незаконного влияния на Министра экономического развития и торговли. В уголовном производстве по обвинению судьи Жовтневого районного суда Днепра (первый судья, задержанный после вступления в силу изменений относительно ограничения судейской неприкосновенности) подготовительное заседание не назначено вообще, тогда как обвинительный акт направлен в суд еще в январе 2017 года", - добавили в антикоррупционном ведомстве.

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Треть дел НАБУ буксует в судах, рассмотрение 7 из них не начинается более полугода 01Треть дел НАБУ буксует в судах, рассмотрение 7 из них не начинается более полугода 02Треть дел НАБУ буксует в судах, рассмотрение 7 из них не начинается более полугода 03
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- "бабло побеждает зло". - слова Медведчука и советника пороси от путина.
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СУДЬЮ-КОЛЯДОВНИКА НЕ НАКАЗАЛИ - РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО!!!
Чхали они на присягу, которую давали при вступлении в должность...

.
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Судьи имеют право это делать по-закону?
То-то же...
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говно, судебная, система. ПИШИТЕ ЖАЛОБЫ, ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ. ПЭЦЯ, С НАМИ.
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"Треть дел НАБУ буксует в судах, рассмотрение 7 из них не начинается более полугода..."
Не рассматривается? Так это от лукавого. Либо само НАБУ в этом не заинтересовано и "пыль в глаза", либо все заинтересованы и еще "больше пыли". А с народом не пробовали работать? Попробуйте, сразу будут подвижки. Не на тех "лошадей" НАБУ - ставите.
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НАБУ сейчас нудно активно создавать мнение, что оно работает, и поэтому - Сытник через день объявляет, что "НАБУ открыло 100 дел", я утрирую, но суть вы поняли. Пусть ведут 10 дел, но реально, по топ-коррупционерам, для чего, собсвенно, их и организовыывали.
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Ага, не дадут они про себя забыть, и не надейтесь)

Это те, которые должны были у нас коррупцию победить, но по ходу скоро ее сами возглавят, так как украинская коррупция оказалась непобедимой))
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так на него уже и внимания никто не обращает, зачет брать во внимание тех, кто ничего не делает? они просто пиарятся да и все, или кто-то будет спорить?
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Им подсказать хто это всё тормозит и бадяжит? Или пальцем показать!
Мы тоже в ахуе! То давайте возьмёмся за руки и вместе выметем нахер шоколадный мусор!
Не, ну надо же как-то сопротивляться, когда тебе отгрызают ноги....
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Так эти судьи , ублюдочные твари , не знают как расследовать корупционные дела .они знают что надо взять деньги у клиента и занести начальнику , начальник дальше несёт .вот и вся ублюдочная судебная система такая .
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Ублюдочные твари корупционеры судьи ждут когда НАБУ занесёт им взятки .
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Ну не все) Некоторых НАБУ держит на коротком поводке, насобирав на них компромат и не давая делам ход, как в том же Соломенском.
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Блин, да прежде чем голосить, посмотрите реально на цифры - 86 дел - это что? это стоит тех 800 млн, что на НАБУ потрачено?
О судах разговор особый, там конь не валялся, но и эти картинки от НАБУ - уже смешно и нелепо показывать такие "достижения".
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и снова инфографики от НАБУ! а я уже начал думать, что Бюро методы работы изменило, а нет все как обычно, по старинке
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТреть дел НАБУ буксует в судах, рассмотрение 7 из них не начинается более полугода. ИНФОГРАФИКА
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