 Украинская ГТС заменит остановленный на ремонт "Северный поток". Газпром снова увеличил заявку на транзит газа Украиной, - "Нафтогаз"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".
Так, сегодня ПАО "Газпром" направило увеличенную до 315 млн куб. м заявку на транспортировку газа в Европу. За последние 7 дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 млн куб. м. НАК "Нафтогаз Украины" готова обеспечить выполнение возросших заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".
"При этом, по данным ПАО "Укртрансгаз", на пункте соединения газотранспортных систем Суджа, крупнейшем по объемам поступления газа из РФ, сегодня давление составляет 57 атм, что на 3 атм ниже уровня, который предусмотрен транзитным договором с "Газпромом"", - отметили в пресс-службе.
Так, максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 млн куб. м в сутки.
Увеличение заявки "Газпрома" связано с остановкой на плановый ремонт газопровода "Северный поток". Если в прошлом году "Северный поток" останавливался на профилактические работы на 8 дней, то в этом году - на 11. В отличие от "Северного потока", профилактические работы на украинской ГТС проводятся в рабочем режиме и не требуют прекращения транзита. Поэтому украинский маршрут остается наиболее мощным и востребованным маршрутом для транспортировки газа в европейском направлении.
"За январь-август текущего года через газотранспортную систему Украины для европейских потребителей поступило 61,9 млрд куб. м природного газа, что на 23,4% больше, чем в прошлом году и на 45,6 % больше, чем в 2015 году", - добавили в НАК.
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Подводный трубопровод более подвержен коррозии. Сложнее и ресурсозатратнее в обслуживании и ремонте. Но! Для того, чтоб "нагнуть хахлов" никаких пенсий россосийских пенсионеров не жалко.
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а вот закончат ли это большой вопрос
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- Йося, у нас битва намечается под Курском, а партизаны в Белоруссии все рельсы подорвали. Можно мы танки через Украину провезем
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может опять какая то замануха? шантаж-вираж?
от не верю я ихним честным глазам!
а потом скажут - а мы не просили! они сами тырят!!!
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