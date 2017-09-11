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Все про:Газ (8812) Нафтогаз (2312) Северный поток (156)

 Украинская ГТС заменит остановленный на ремонт "Северный поток". Газпром снова увеличил заявку на транзит газа Украиной, - "Нафтогаз"

газ гтс

Украинская ГТС заменит "Северный поток", который остановлен на ремонт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

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Так, сегодня ПАО "Газпром" направило увеличенную до 315 млн куб. м заявку на транспортировку газа в Европу. За последние 7 дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 млн куб. м. НАК "Нафтогаз Украины" готова обеспечить выполнение возросших заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"При этом, по данным ПАО "Укртрансгаз", на пункте соединения газотранспортных систем Суджа, крупнейшем по объемам поступления газа из РФ, сегодня давление составляет 57 атм, что на 3 атм ниже уровня, который предусмотрен транзитным договором с "Газпромом"", - отметили в пресс-службе.

Так, максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 млн куб. м в сутки.

Увеличение заявки "Газпрома" связано с остановкой на плановый ремонт газопровода "Северный поток". Если в прошлом году "Северный поток" останавливался на профилактические работы на 8 дней, то в этом году - на 11. В отличие от "Северного потока", профилактические работы на украинской ГТС проводятся в рабочем режиме и не требуют прекращения транзита. Поэтому украинский маршрут остается наиболее мощным и востребованным маршрутом для транспортировки газа в европейском направлении.

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"За январь-август текущего года через газотранспортную систему Украины для европейских потребителей поступило 61,9 млрд куб. м природного газа, что на 23,4% больше, чем в прошлом году и на 45,6 % больше, чем в 2015 году", - добавили в НАК.
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пидаРошен всегда готов подставить своё плечё - убийце украинцев пуйлу
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Балбес, речь идёт о зависимости Кремля от нашей ГТС.
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он не балбес - оно тролль - шо тут не понятного,тута его все знают))
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Даа? Тогда быстренько пусть Барыга добьётся обмена наших пленных? а.. не будет такого?? ну тогда нечего здесь калякать о зависимости кремля раз в 5 лет от нас !!!
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Так.Ситуативная ситуация,сложившаяся форс мажором,должна быть,максимально эффективно использована,в наших интересах.
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В наших украинских точно нет.. но вот барыги по-барыжат !!!
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Грося вже намекнул сегодня,що сезонно товар дорожае.И який товар,вiн мав на увазi,цiкаво?!
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Цю залежність треба підтримувати - піднімати ціну за непередбачені підвищення навантажеть. Таким чином, щоб росія за ремонт своє системи заплатила стільки, щоб можна було відремонтувати нашу. В розумних межах. Або не погоджуватися на підвищення. Нехай не ремонтують свою.
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Вообще-то можно было бы и пошантажировать цапов - мы им трубу пердоставим, а они накуй из Донбасса + оккупированую часть границы назад под украинский контроль в перспективе!
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Если без стёба.

Подводный трубопровод более подвержен коррозии. Сложнее и ресурсозатратнее в обслуживании и ремонте. Но! Для того, чтоб "нагнуть хахлов" никаких пенсий россосийских пенсионеров не жалко.
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Рабочее давление - 220 бар (22 МПа, 217 атмосфер). большая нагрузка на компрессора и себестоимость прокачки зато бееличие не страдает.
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220 кг???????? Нихрена себе? И что там за труба такая? Толщина стенки, диаметр?
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новая разновидность пираний прогрызла дырку в трубе (это был стеб)
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Кого недавно построили? СП-1 уже давно построен а СП-2 не факт что и начнут.
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начали уже( бабки же надо осваивать )
а вот закончат ли это большой вопрос
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Ща русня опять заведёт песню "хахлы тырят хас!"
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- я так понял газ будет дороже и квартплата выше!
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Поэтому украинский маршрут остается наиболее мощным и востребованным маршрутом для транспортировки газа в европейском направлении - Пока.
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Сделали бы проще - европейцы покупали бы на восточной границе Украины газ у газпрома и не кацапов собачье дело было бы кто и как этот газ транспортирует.
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это уже предложили европейцам, теперь дело за ними
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а верхушка Украины на это соглачится? это же какой откат потерять....
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А все помнят визги и спекуляции православных фашистов вокруг надежности транзита российского газа в Европу по украинской газотранспортной системе (ГТС)?
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Барыги опять помогают Газпрому зарабатывать бабло.
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Володеньке надо пересматривать бюджет ибо лавэ за транзит прибавиться, не?
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Какой приятный нежданчик соевым барыгам! Это вам не орехи на таможне отжимать!
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1943 год. Гитлер звонит Сталину.
- Йося, у нас битва намечается под Курском, а партизаны в Белоруссии все рельсы подорвали. Можно мы танки через Украину провезем
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Будешь смеяться, но так и было. Почти вся техника гналась на фронт окольным путём, через степную Украину, где партизанов не было. Через Белорусь гнали продукты и стройматериалы. Ну и разную мелочёвку.
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Ну и Йося не был против, тогда и эту войну можно назвать гибридной
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Стадион - бакланы поклевали,столбы-бобры погрызли и дятлы подырявили.А северный поток,- треска стрескала.
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Лет через пять все пустыня Сахара будет сплошной солнечной батарейкой и все потоки идущие от дикарей и через терриртории дикарей никого в Европе интересовать не будут. Два кабеля через Марокко, Испанию и Италию. А дикари или в лаптях и ватниках, или в вышыванках и жупанах-дикарями и останутся..
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Вы что, суки -- АКУЕЛИ????!!! Это их проблемы -пусть они их кушают чайной ложечкой!! Иначе - опять великоруцкая прошмандовка с узкими глазами будет вопить - что она славянка...
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Бг-ггг... севпоток толком еще и не ввели а уже ремонтируют... Вот в связи с этим , так и напрашивается вопрос, шо общего в скрепах: АНОС-АНАС-АНУС... не буду вас мучить с ответом, скажу прямо: АНОС-глубинка раиси на Алтае, АНАС - сродни имени Иван , только в Сирии, об остальном вы уже догадались: севпоток - в АНУСЕ...ХЕХ...
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Эта труба северная сгодится с Европы в рашу фекалии качать когда газ не нужен будет.
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Не-а, не сгодится. Здесь она от сероводорода коррозирует на глазах, бо в спешке, делалась (как голый в баню), без антикоррозионных покрытий внутри. От фекалий она еще бымтреек придет в негодность... Распилят ее на чермет... А ШО ДЕЛАТЬ. ХЕХ...
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Морковку надоть похрустеть, или ягельком - зрение восстанавливает...
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а что ты так возбудился, минстец-ольгинский
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Тю, бесплатный рецепт восстановить зрение - воспринитмается как ольгинско-каазламордое возбуждение...ХМЫ...
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нормальное у меня зрение: в твою рожу шоко-хрячью не промахнусь

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а это точно просьба?
может опять какая то замануха? шантаж-вираж?
от не верю я ихним честным глазам!
а потом скажут - а мы не просили! они сами тырят!!!
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Стоимость Северного Потока ещё не окупилась, но ремонт уже не первый
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А шо тут удивляться... ХМЫ... У КААЗЛАМОРДЫХ В РУКАХ даже лайно ржавеет...ХЕХ...
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Тю, раисья без Китая не может закрепиться на симбирских просторах, а вы гришщь без Украины...
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Щось мені підказує, що наше керівництво " піде на зустріч " " Газпрому ". ГРОШІ !!! як цунамі геть виносять із голів химерні " моральні цінності " а з душі совість і пам*ять про загиблих!!!
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если бы эти дополнительные деньги шли например на пенсии украинцев...
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Еще не начав работать его уже ремонтируют! Не иначе строили по кацапонановским технологиям.
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До такої гарної новини ще вам цензорята гарну новину - Москва оприлюднить факти вербування Трампа КГБ-ФСБ
Украинская ГТС заменит остановленный на ремонт "Северный поток". Газпром снова увеличил заявку на транзит газа Украиной, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 994
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а где ж это пельменное бубнилово с грязьпрома, шо врастопырку пальцы делало, и плямкало там шото про транзит газа через нашу ГТС "только на условиях грязьпрома"?.. але, гараж, так шо там с условиями?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинская ГТС заменит остановленный на ремонт "Северный поток". Газпром снова увеличил заявку на транзит газа Украиной, - "Нафтогаз"
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