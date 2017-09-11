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 Происшествия, За рубежом
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 У президента Грузии назвали события вокруг Саакашвили "внутренним делом Украины"

саакашвили львов

В администрации президента Грузии отказались комментировать ситуацию вокруг бывшего грузинского президента, а ныне лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины - ИФ), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", - сказала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе в понедельник журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.

"Как будет этот процесс развиваться, это мы все с вами увидим", - отметила П.Чихрадзе.

Смотрите также: Саакашвили врет о том, что посетил миграционную службу, - Аваков. ВИДЕО

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Юля его кинет как только будет возможность) Для нее он конкурент и не более.
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Использую ситуацию ты сегодня целый день пиаришь жюлю.

А та тоже: хитрожопая все в обьектив пытается попасть.

Вже почiнаются достроковi?
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Саакашвили с такими актерами цирка шапито как порошенко и тимошенко наоборот борется, потому никогда ее не поддержит.
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чому міхо не подавав до суду ще з ЛИПНЯ???? а дочекався саме такого "повернення"? жодна нормальна людина не може радіти з того, коли двері її власної оселі безкарно вибиває будь хто, а тим більше ті, котрим за цей злочин нічого не буде, бо вони- "еліта" з мандатами...з баблом та зв"язками...чим вони кращі за бандюків з рашки, які вперлися і в Крим і на донбас?
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Проходили мы это уже, когда легитимный всех в суды посылал. А какие суды у нас? правильно - все те же.
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Кроме того в Правилах подробно определены действия должностных лиц
погранслужбы и таможни в случае возникновения нештатных ситуаций (минирование),
которые угрожают жизни физических лиц которые проходят оформление.

и эти Правила должностными лицами погранслужбы и таможни
в пп"Шегини также были нарушены

абедай дальше безмозглое испражнениями диабета
.
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ти в своїй звірячій люті не чіпай хвороби...бо бумерангом повернеться...Ти, гидота, навіть не уявляєш, що таке діабет...коли дитині 3-чі!!! в день вколюють інсулін, щоб їй не вмерти!!! До чого тут хвороби, чмо ти кончене? Коли до тебе в хату будуть вдиратися якісь бандюки,- розслабься! та получи задоволення!!! Кордон- двері нашої спільної оселі! І якщо тобі начхати на те, що різна шваль туди преться без запрошення,без ніякого права, та вбиває твоїх співмешканців, то сподіваюсь, що серед українців таких меншість !
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мабуть ты одно такое генуальное
которое акромя обмывательской мачпухи
ни о каких правилах пограничных и таможенных НЕ-ведаешь

ну то твая балезня
и пожелаю тебе попасть в сферу интересов шакладарыгавской опг
к тваЁму имуществу наследству сбережениям .

от тада ты узнаешь шо такое бумеранг
.
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Yuriy Yurieff - "Тимошенко многие годы боролась".... Ага, как только закрыла порно-салон, так и начала... - вместе с Лазаренко :D

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в смысле, после всего этого... они уже не хотят.... его?
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В Украине
есть политик, который многие годы борется с захватившей в стране власть
олигархией - Ю.В. Тимошенко. За это ее дважды бросали в тюрьму - при Кучме и
при Януковиче. Ее постоянно в течение многих лет поливают помоями
олигархические СМИ с тем, чтобы привить к ней ненависть не очень проницательных
граждан. Михо
пытался действовать так, как будто этого политика в Украине не существует.
Если у Саакашвили с Тимошенко принципиальные разногласия - то надо четко об
этом заявить. Если же речь идет только о первенстве, то здесь однозначный
приоритет у Тимошенко, а если Михо хочет помочь Украине - ему надо помочь
Тимошенко.
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Уроборос многие годы пытается пожрать свой хвост, но все никак не получается. Как только возьмется - себе же боль и приносит.
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Там уже поняли что с барыгами кашу не сваришь и скоро им кирдык
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Вот еще один яркий пример политического шантажа,который пытался применить лжец парашенко.На деле,вышло,что то что он ездил договариваться в Грузию за Саакашвилли - было его полным фиаском. Попросту его там послали. Но он с невозмутимым видом брехал о выдаче Михаила. Тактика глупая. Потому как Саакашвили поддерживается США.Которые в свое время контролируют ситуацию во всех ее аспектах.
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а в чому саме "ложь порошенка"?
Наскільки зрозуміло з статті, мова йде про те, що грузинська сторона відмовилась коментувати нахабну поведінку самого саакашвілі, відмовилась коментувати дії прикордонників та влади України з приводу, яким саме чином пускати/не пускати/ екстрадиювати/не екстрадиювати саакашвілі.
До чого тут ваші підтексти з якимись домовленостями? Чи ви, як справжній відданий сектант читаєте "между строк"?)))
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Видимо вы недавно родились и у вас отсутствует жизненный опыт.Такие заявления делаются не одним высказыванием.Но и пакетом намерений. А их нет.
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то ви хоч статтю прочитайте перед такими великорозумними умозаключєніямі))
Там все чітко і зрозуміло сказано)
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не пойму, как могут наши люди вот так вот просто повестись на Юлю и Миху, ну прям как дети наивные, сколько же можно издеваться над страной? зачем вы это делаете?, вы же просто тащите другой клан к власти.. подумайте хорошенько, насколько все это может навредить Украине.
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А почему можно было вешаться на шею Порошенко и Ко?
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Ну ,с Юлей я согласен. А Саакашвили чем хуже нынешнего клана ? Чем хуже ,сказано условно. Потому как хуже этих не бывает.
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а кто на западе поддерживает Саакашвили? кто на западе ему доверяет и поддержит его? Вы хотите устроить бардак и хаос? А не окажется так, что Юля по итогу подставит Саакашвили, будет через ботов, так же лить на него грязь, перессорит его со всеми соседями Украины, и это все в тот момент, когда война в стране.. что будет с пенсионерами?, с экономикой? а не окажется по итогу так, что начнется расспродажа ресурсов и земли, переприхватизация и так далее..
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У них цейтнот. Если не смогут сейчас что-то быстро сделать и добиться своего, то со следующего года когда будут первые реальные подвижки всего того, что было со скрипом протащено через Раду, несмотря на всё их сопротивление, то дальше уже вообще не на что будет рассчитывать. А сейчас - задача минимум не ать принять пенсионную и медицинские законопроекты, притормозить судебную реформу, а задача максимум - снова устроить цирк в Раде времен Юща с блокированием трибуны и остановкой работы Рады в принципе, со всеми вытекающими. Что касается Саакашвили, то только абсолютные дебилы не видят, что никакой поддержки на Западе он не имеет. Ничего, кроме его вранья и кривлянья.
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а можно по пунктам и доступно, в чем состоит пенсионная реформа?
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Для начала - методология начисления пенсии и возможность поднять эти самые пенсии уже с октября. Это же серпом по гениталиям адептам зрады.
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это не реформа - предусмотрено в законодательстве индексировать пенсию на уровень инфляции. Полностью не выполнялось вроде с 2012 года. Достаточно исполнять существующее законодательство. Вопрос где деньги и почему раньше это не выполняли.

Еще?
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Что касается земли, то по сценарию Михо - это первое, что нужно сделать. Так он поступил в Грузии - продал ВСЁ, что только можно, включая землю. Вот только никто об этом почему-то не говорит. Как молчат о том, каким образом был понят ВВП.
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Молчат потому как доказательств нет )) Ты бы первая раскудахталась.
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Каких доказательств нет? Что Михо продал землю в Грузии?
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Извеняюсь, а что экстрадиция уже отменяется?
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да, пока не возможно или с нарушением международных конвенций.
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Я бы молчал уже о всем нижеперечисленном )) - Хуже некуда. Терять людям нечего.Власть бесплодна.Даже пустоцвета у нее нет.Одна ложь.
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Покойник перед смертью потел?
- Потел, батюшка.
- Это хорошо...
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В администрации президента Грузии отказались комментировать... А чего комментировать то!
Вначале нужно создать человеку условия при которых он будет вынужден пойти на нарушение закона, а после заняться его преследованием и репрессиями.
И правда нет комментариев.
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Похоже надвигается новый Майдан. Только в отличие от трагического предыдущего, новый "Мишкин-Майдан" будет фарсом.
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Ну так у Юлі цієї весни на тому ж каналі був рейтінг 95 проти 5. Цієї осені інтерактив не роблять, тож може там всі 99%
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ВОТ ПОЭТОМУ, ПОРОШЕНКО - ПРЕСЛЕДУЕТ И ВЫЖИВАЕТ ИЗ УКРАИНЫ МИХО, КАК В СВОЕ ВРЕМЯ САВИКА ШУСТЕРА.

ОН НЕ ТРОГАЕТ ЖЮЛЬКУ, ПОТОМУ ШО ОНА ХИТРОЖОПО МОЛЧИТ, ВЫЖИДАЯ СВОЕГО ЧАСА.

ТАК ОНА ПРОЛЕЗЛА ВО ВЛАСТЬ ЗА СПИНОЙ ЮЩЕНКО, А ПОТОМ НАЧАЛА ЕГО ОБСЕРАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПУТИНЕ, ШОБЫ ТУРНУТЬ ЮЩЕНКО С КРЕСЛА ПРЕЗИДЕНТА

НАВЕРНОЕ МНОГИЕ ПОМНЯТ, КАК ОНА ПЕРЕД ПУТИНЫМ НАЗВАЛА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЮЩЕНКО - МАЗУРИКОМ.
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То вона його ще ніжно назвала! Народ його називав і досі називає значно гірше!
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Мазуріком називав його пуйло, але Миздобул не мазурік. Миздобул - Іуда Number One в Україні. Був би він, сволота, не зняв Юлю у Вересні 2005-го, Україна була б вже регіональним лідером
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Важко коментувати те, що президента, якого спочатку обожнювали, потім вигнали. Це українцям нема чого коментувати
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чтобы это внутреннее дело не стало толчком для выезда президента в ростов
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Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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Настораживает то, что профессиональные порохоботы поддерживают Саакашвили...
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к слову сказать, в этих Правилах такое словосочетание как
"прорыв границы" отсутствует напрочь.
Кроме того в Правилах подробно определены действия должностных лиц
погранслужбы и таможни в случае возникновения нештатных ситуаций (минирование),
которые угрожают жизни физических лиц которые проходят оформление.

и эти Правила должностными лицами погранслужбы и таможни
в пп"Шегини также были нарушены

абедай дальше безмозглое испражнениями диабетасгоськой
.
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Якщо бог хоче наказать людину він забирає в неї розум. Да граждонін порошенко?
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Кому єтот баріга надо, кто б его встречал из него рисковал бі
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Ну ти точно нікому не потрібний. А на Міхо ми ще подивимось, що він буде казати
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ президента Грузии назвали события вокруг Саакашвили "внутренним делом Украины"
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