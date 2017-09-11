 У президента Грузии назвали события вокруг Саакашвили "внутренним делом Украины"

"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины - ИФ), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", - сказала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе в понедельник журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.
"Как будет этот процесс развиваться, это мы все с вами увидим", - отметила П.Чихрадзе.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
2850 177
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
Участникам прорыва границы на ПП "Шегини" светит 15 суток ареста, - ГПСУ(103)
Повестки с вызовом о даче показаний по прорыву на госгранице возле ПП "Шегини" будут разосланы участникам до конца дня, - Аваков(57)
Нацполиция опровергла изъятие паспорта у Саакашвили(115)
Саакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины". ВИДЕО(326)
"Спочатку мають бути покарані ініціатори беззаконня – і лише потім Саакашвілі", – Дацюк(0)
Слободян о Саакашвили: "Нужно возбуждать уголовное дело, ловить и сажать в тюрьму"(152)
Порошенко: Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию(270)
Ответить
А та тоже: хитрожопая все в обьектив пытается попасть.
Вже почiнаются достроковi?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
погранслужбы и таможни в случае возникновения нештатных ситуаций (минирование),
которые угрожают жизни физических лиц которые проходят оформление.
и эти Правила должностными лицами погранслужбы и таможни
в пп"Шегини также были нарушены
абедай дальше безмозглое испражнениями диабета
.
Ответить
Ответить
Ответить
которое акромя обмывательской мачпухи
ни о каких правилах пограничных и таможенных НЕ-ведаешь
ну то твая балезня
и пожелаю тебе попасть в сферу интересов шакла
дарыгавской опг
к тваЁму имуществу наследству сбережениям .
от тада ты узнаешь шо такое бумеранг
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
есть политик, который многие годы борется с захватившей в стране власть
олигархией - Ю.В. Тимошенко. За это ее дважды бросали в тюрьму - при Кучме и
при Януковиче. Ее постоянно в течение многих лет поливают помоями
олигархические СМИ с тем, чтобы привить к ней ненависть не очень проницательных
граждан. Михо
пытался действовать так, как будто этого политика в Украине не существует.
Если у Саакашвили с Тимошенко принципиальные разногласия - то надо четко об
этом заявить. Если же речь идет только о первенстве, то здесь однозначный
приоритет у Тимошенко, а если Михо хочет помочь Украине - ему надо помочь
Тимошенко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наскільки зрозуміло з статті, мова йде про те, що грузинська сторона відмовилась коментувати нахабну поведінку самого саакашвілі, відмовилась коментувати дії прикордонників та влади України з приводу, яким саме чином пускати/не пускати/ екстрадиювати/не екстрадиювати саакашвілі.
До чого тут ваші підтексти з якимись домовленостями? Чи ви, як справжній відданий сектант читаєте "между строк"?)))
Ответить
Ответить
Там все чітко і зрозуміло сказано)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Еще?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Покойник перед смертью потел?
- Потел, батюшка.
- Это хорошо...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вначале нужно создать человеку условия при которых он будет вынужден пойти на нарушение закона, а после заняться его преследованием и репрессиями.
И правда нет комментариев.
Ответить
Ю. Бутусов
"Президент Петр Порошенко без решения суда забрал гражданство у гражданина Украины Михеила Саакашвили. В ответ экс-глава Одесской ОГА, уже утратив гражданство, при поддержке лидеров оппозиции прорвался через границу в Украину силой. При этом, когда Порошенко давал гражданство, он прекрасно знал обо всех проблемах и уголовных делах против Саакашвили в Грузии и вместе с комиссией по вопросам гражданства при Администрации Президента несет ответственность за предоставление гражданства и за все возможные допущенные при этом ошибки...."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ОН НЕ ТРОГАЕТ ЖЮЛЬКУ, ПОТОМУ ШО ОНА ХИТРОЖОПО МОЛЧИТ, ВЫЖИДАЯ СВОЕГО ЧАСА.
ТАК ОНА ПРОЛЕЗЛА ВО ВЛАСТЬ ЗА СПИНОЙ ЮЩЕНКО, А ПОТОМ НАЧАЛА ЕГО ОБСЕРАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПУТИНЕ, ШОБЫ ТУРНУТЬ ЮЩЕНКО С КРЕСЛА ПРЕЗИДЕНТА
НАВЕРНОЕ МНОГИЕ ПОМНЯТ, КАК ОНА ПЕРЕД ПУТИНЫМ НАЗВАЛА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЮЩЕНКО - МАЗУРИКОМ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Ответить
Ответить
"прорыв границы" отсутствует напрочь.
Кроме того в Правилах подробно определены действия должностных лиц
погранслужбы и таможни в случае возникновения нештатных ситуаций (минирование),
которые угрожают жизни физических лиц которые проходят оформление.
и эти Правила должностными лицами погранслужбы и таможни
в пп"Шегини также были нарушены
абедай дальше безмозглое испражнениями диабетасгоськой
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить